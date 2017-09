Supersuckers y The Gories en Stereo

A falta de confirmar las fechas para la edición 2018 del Fuzzville (el año pasado fue en abril), la organización ofrece un enérgico aperitivo (prom party) este fin de semana en Alicante con Supersuckers (Arizona) y los míticos The Gories (Detroit). El festival ha diseñado dos hiperactivas jornadas en las que también participan The Saltitos, Aullido Atómico, Truenos Club y Camión.

La fiesta arranca esta noche en Stereo Alicante con el rock de los valencianos The Saltitos y el punk de los benidormenses Camión. Como remate final, contará con los Supersuckers, dispuestos a desmontar el escenario con un poderoso y arrollador directo. Los de Arizona vienen en esta ocasión (no es su primer concierto en la terreta) en formato trío con Eddie Spaghetti, Marty Chandler y Chris Von Streicher para presentar Holdin' The Bag, su último álbum donde abundan en el country-punk tras el exitoso Get the Hell. El sábado, también en Stereo, será el turno de Aullido Atómico (Valencia) y Truenos Club (nueva banda de Alicante con miembros de Los Flamin´ Guays). Ambas formaciones inyectaran dosis de garage y rock a los allí presentes en la que será una noche que culminará con los míticos The Gories. Los de Detroit, con más de 30 años de trayectoria sobre los escenarios, llevarán al directo su repertorio más visceral y salvaje con auténticos himnos que los han convertido en uno de los exponentes del garage–punk, sin olvidar la notable influencia en su sonido del rhythm n'blues.

Además de estos conciertos, la prom party contará con más actividades en otros locales alicantinos. Por un lado, las pinchadas oficiales tras los conciertos se celebrarán en Jendrix Rock Bar, con sesiones repletas de punk, rock y acidez musical. Esta noche es el turno de Arisca y Ventisca, Las Chicas del Tiempo y Pinchadiscas mientras que el sábado amenizará la velada Coco Rojo. Y mañana por la tarde habrá un precalentamiento en el Kiosko Miramar de la playa del Postiguet con Bola Dj a los platos y el directo de la one-man band Tumba Swing. Los abonos de dos días están a la venta a un precio anticipado de 25?, mientras que las entradas de día se pueden comprar desde 16?. Ambas opciones están disponibles en la web Fuzzville's Prom Party y en Naranja y Negro!. En taquilla, el precio será de 20? para la entrada de día y 30? el abono.