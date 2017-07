Esperando a 80.000 «lowers»

Con los abonos de tres días agotados -solo quedan entradas por jornadas- y la resaca de la fiesta de bienvenida celebrada anoche en la playa de Benidorm, el Low Festival abre a las 18.30 horas de hoy sus puertas a una edición «gigante», bautizada así por dos razones: por el mejor cartel de los últimos años y por el muy previsible récord de 80.000 asistentes respecto a los 70.000 lowers de otros años.

Aunque los gustos van por barrios, es innegable que la presencia de Pixies, en su único concierto en España este año, Franz Ferdinand, The Hives, Nada Surf, Mando Diao, Lori Meyers, Fangoria, La Casa Azul, Dorian o !!! (Chk Chk Chk) en las franjas entre las 23.00 y las 01.00 horas suponen un salto cualitativo en la programación del Low 2017. Pero no solo de grandes nombres vive este evento: el cartel está jalonado de interesantes propuestas en las que vale la pena detenerse que van desde el power pop, el melódico, el indie patrio y el garaje hasta las más inclasificables bandas de instrumentos o electrónica. La lista abarcaría a Roosevelt, L.A., Corizonas, Varry Brava, Biznaga, la Golden Dawn Arkestra, Monserrat, Sidonie, Delorean, Dorian, The New Raemon, Neuman, Los Punsetes, El Columpio Asesino, Xoel López, Annie B Sweet, Triángulo de Amor Bizarro y un largo etcétera de grupos y djs. Con todo, a nadie se le escapa que el plato fuerte de esta edición son los Pixies, posiblemente el grupo más intergeneracional de los programados y uno de los más veteranos de todos los vistos en los ocho años de historia del Low. Tuvieron una corta carrera, nacieron a mediados de los ochenta, se disolvieron en los noventa y regresaron mediada la primera década del siglo XXI, pero dejaron una veintena de canciones inolvidables para los que hoy rondan los 50, que se han ido transmitiendo de generación en generación como uno de los estandartes de la música indie internacional.