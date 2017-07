Mañana llega al Castillo de Santa Bárbara la primera de las fiestas de la luna llena que Un Fulgor de Moda Antónima y Santa Leonor han programado en este enclave de la ciudad de Alicante. Para esta primera ocasión, la música correrá a cargo de The Limboos. La entrada es libre limitada al aforo del recinto y comenzará con The Casttle DJ's, a partir de las 21.30 horas, para continuar con el exótico rhythm and blues de la banda madrileña The Limboos.