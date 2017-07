La fiebre vichy

Me dije a misma que no lo haría, que pasaría de puntillas por esta tendencia que me tenia algo saturada a poco de consagrarse como el estampado de la primavera/verano 2017, pasaba de largo por los percheros de los que colgaban las prendas cuajadas de inofensivos cuadritos en pantalones, blusas, tops, faldas, mini faldas, faldas con volantes y más faldas, pero todo esfuerzo ha sido inútil, cuando una está metida en esto del mundo fashion lo tiene que probar todo, y de manera involuntaria, o eso creo yo, acabe dedicándole este artículo al estampado estrella, porque lo queramos o no, estrella lo es, y mucho.

Y es que el estampado vichy puede con todo, su elegancia todoterreno triunfó por los años 50-60 y sigue, hoy día, robándonos los corazones.

Funciona a las mil maravillas con todo tipo de prendas, materializándose tanto en las más básicas como sencillas camisas abotonadas, vestidos voluminosos cargados de volantes o combinada con tu biker más rockera.

También es perfecto para cualquier momento del día, estando presente en looks de oficina, planes de tarde o días de playa.

Tu prenda con estampado vichy te estás esperando, si aún no la tienes, debes hacerte con ella. ¡Sí yo he caído, tú caes conmigo!