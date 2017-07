Estados Unidos del amor

Es una aproximación a cuatro mujeres, la melancolía y la transformación de la sociedad polaca de los años noventa y supone la tercera película de Tomasz Wasilewski, la primera que llega a las pantallas españolas. Nos lleva a un país que acaba de abrirse al capitalismo en el que las cuatro protagonistas intentan lidiar con la represión sexual y con sus amores insatisfechos. Agata, una joven madre atrapada en un matrimonio infeliz, se siente atraída por un sacerdote. Renata, una solitaria profesora de ruso ya en su madurez, se obsesiona con su vecina Marzena, una ex miss que sueña con ser modelo. La hermana de esta, Iza, la estricta directora de la escuela donde trabaja Renata, tiene una aventura con el padre de una alumna. Cuatro mujeres, aparentemente felices, deciden que ha llegado el momento de intentar cambiar de vida.

Premiada con el Oso de Plata al mejor guión, su director declaró en una rueda de prensa que la cinta nació de las impresiones e imágenes arraigadas en la memoria del niño de diez años que era él en los años noventa. «Más tarde -añadió- siendo ya un adulto, empecé a preguntarme qué aspecto tenían mis padres cuando eran treintañeros. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mundo les ofrecía cosas totalmente diferentes de las que me ofrece ahora. En realidad, esta película es una serie de reflexiones de un chico que madura y empieza a apreciar otro tipo de valores. No empecé a escribir por impulso, como ocurrió con mis dos anteriores películas. Esta vez empecé a escribir acerca de Agata, y su historia me inspiró para seguir adelante. Me sentí fascinado por la historia de las mujeres que vivieron la transformación del sistema polaco».