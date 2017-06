La saga de animación más popular

Con personajes que forman ya parte de la cultura popular, son conocidos por el 95% de la población y el conjunto de los largometrajes han conseguido una recaudación hasta ahora de 4.700 millones de dólares. Estas cifras incluyen dos de los títulos del cine de animación más taquilleros de toda la historia, Gru-Mi villano Favorito (2010) y Gru 2 (2013), pero no Los Minions (2015), que tiene su propia saga. Lo que sí está claro es que los tres han cautivado al público de todas las edades y culturas. Ahora es el turno de Gru 3, que lleva a la gran pantalla una nueva aventura protagonizada por Gru, Lucy y sus adorables hijas, Margo, Edith y Agnes y los inolvidables Minions. Vienen de la mano de los mismos directores, Pierre Cofffin y Kyle Balda, pero ahora con la incorporación de un codirector, Chris Renaud, que se ha curtido en gran medida en el seno de Los Minions.

El caso es que después de ser despedido de la Liga AntiVillanos por no haber conseguido atrapar al malo que amenaza a la humanidad, Gru sufre una importante crisis de identidad. Pero bastará con que aparezca un misterioso desconocido y le anuncie que tiene un hermano gemelo, el cual desea por encima de todo seguir los despreciables pasos de su gemelo Gru, para que el antiguo villano redescubra lo bien que sienta hacer el mal.

En la tercera película el protagonista y su esposa Lucy no consiguen derrotar a Balthazar Bratt, el terrible villano que amenaza con destruir a la raza humana. Bratt ascendió al estrellato televisivo siendo un niño en los años ochenta, pero fue despedido sin previo aviso en esa década y ahora ha jurado vengarse de Hollywood. Al no poder detenerle, la nueva directora del LAV despide a Gru y a Lucy sin contemplaciones.

Los Minions tienen la esperanza de que Gru volverá a su vida anterior, pero cuando les dice que ha dejado atrás la villanía, los Minions deciden abandonarle. El Minion Mel, que encabeza la huelga contra Gru, es su nuevo líder... más o menos. Jerry y Dave, los dos Minions que casualmente no estaban durante la revuelta, se quedan con Gru y su familia.

Tras su despedida, Gru siente que ha fracasado y busca un nuevo camino. Cuando parece que no puede sentirse peor, aparece un extraño y le anuncia que su padre, a quien apenas conoció, ha muerto y que tiene un hermano gemelo llamado Dru deseoso de conocerle. Atónito ante esta noticia, Gru interroga a su madre. Esta reconoce haber dado a luz a gemelos, pero al separarse del padre al poco de nacer los niños y jurar no volver a hablarse nunca, cada uno se llevó a un hijo. De paso, no pierde ocasión para restregarle a Gru que no pudo escoger a su favorito. Al principio, Gru se entusiasma con la idea de tener un hermano, por lo que se lleva a Lucy y a las niñas a Freedonia, el país de su padre, para conocerle. Allí descubre que Dru, aparentemente, es mejor que él en cualquier aspecto. Gru es un calvo misántropo y está en paro, Dru tiene muchísimo pelo, es espontáneamente encantador y ha heredado la enorme fortuna y la granja de cerdos de su padre.

«En cuanto consideramos la posi bilidad de un hermano gemelo, se nos abrieron muchas puertas narrativas», dijo el productor Chris Meledandri. «La idea básica para la creación de Dru era la siguiente: tendría expresiones y rasgos de personalidad idénticos a los de Gru, pero sería su opuesto en todo. Fue nuestro objetivo desde el principio». El entusiasmo de Gru por conocer a su hermano se ve rápidamente sustituido por una rivalidad que complica aún más la crisis de los cuarenta de Gru.