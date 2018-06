Moros y Cristianos de Elda, todo un espectáculo para los sentidos

Las Entradas son los dos grandes desfiles en los que los festeros eldenses exhiben las mayores dosis de creatividad e innovación. Las fiestas en honor a San Antón se celebran desde mañana jueves hasta el próximo lunes

MARIVÍ PARDO Todo a punto para los Moros y Cristianos de Elda. El dispositivo de seguridad, el alumbrado, el castillo de embajadas, los cuartelillos, los trajes de capitanes y abanderadas están preparados para que Elda se sumerja en los festejos más multitudinarios de la ciudad, los Moros y Cristianos en honor a San Antón. Desde mañana jueves hasta el lunes 11 de junio, apenas quedará un minuto para el descanso. Las calles de la localidad eldense se llenarán de música y de color desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche.



Elda vibra con unas fiesta en la que el bando moro y el cristiano se funden para mostrar sus mejores galas. Cuando todavía resuenan los acordes de Elda Musulmana o la retina conserva el boato de los Cristianos de las Entradas de 2017, otras dos comparsas toman el relevo para exhibir el espectáculo que los eldenses pueden imaginar y poner en las calles para enamorar a los sentidos. En 2018, será el turno de los Moros Marroquíes y los Piratas, que quieren aportar, tanto en la Entrada Cristiana como en la Mora, todo un derroche de imaginación.



Elda celebra espectáculo, vive fiesta y crea hermandad entre festeros y al mismo tiempo ensalza su devoción a San Antón, que a pesar de ser un santo de invierno, parte de su ermita a hombros de los festeros cuando se despide la primavera y el verano está cada vez más cerca. Los eldenses eligieron estas fechas para sus Moros y Cristianos, hace casi 75 años, con el fin de mostrar, con una climatología más benévola, la gran espectacularidad de sus Entradas y la grandeza de sus festeros a la hora de pisar las calles de la ciudad. El sábado tendrá lugar la Entrada Cristiana y el domingo, la Mora. Las dos comenzarán a las 18:00 horas y partirán desde la Plaza Castelar.







Los festeros preparan para estos desfiles sus mejores galas. Y de entre ellos, dos comparsas tienen el honor de abrir la Entrada. La comparsa de Piratas, que guarda con celo su boato, arrancará la del sábado. Los Moros Marroquíes serán los encargados de encabezar el domingo el paso de los guerreros de la Media Luna. Los dos bandos saben que las Entradas son el emblema de las fiestas de Elda. Son la máxima expresión del espectáculo y los actos en los que exhiben la grandeza de sus Moros y Cristianos. Y conscientes de que son el mayor escaparate de su promoción al exterior no reparan en llenar los dos grandes desfiles de color, imaginación y espectacularidad.



Dentro del programa de actos, el viernes tiene lugar una mini-entrada. Es el desfile infantil, su carácter pequeño lo aportan los festeros que participan en ella y que no superan los 13 años. Poco a poco, ha logrado hacerse un hueco meritorio dentro de los desfiles que cualquier visitante no se debe perder. Tiene los ingredientes necesarios para ser un gran espectáculo: la emoción de los pequeños, que son muy grandes, haciendo fiesta y dando una agilidad que favorece que el público se quede con ganas de más.



Además, en estas fiestas saldrán a la calle dos nuevos trajes femeninos de las comparsas de Moros Realistas de los diseñadores María José y Delfín; y Moros Musulmanes, del diseñador Juan Vidal que ya se estrenaron en la Media Fiesta.

Pero si hay un acto donde la alegría por la llegada de las fiestas se desborda es la Entrada de Bandas y el canto de Idella en plena plaza de la Constitución. Elda se vuelca en un acto que derrocha pasión por los Moros y Cristianos que acaban de comenzar, pues es el jueves por al tarde.







Los cuartelillos -los lugares donde se reúnen para comer, almorzar y cenar los festeros- son la muestra clara que los Moros y Cristianos nacen para establecer lazos de unión. Es el espacio para la diversión, el descanso y para demostrar que los Moros y Cristianos son «Fiesta».



También en Elda se reserva un espacio para revivir la historia cuando los bandos de la media luna y de la cruz guerreaban por territorios, conquistaban castillos y plazas. Son las embajadas, el símbolo más claro de que por las tierras de Elda pasaron las dos culturas: la árabe y la cristiana. Y son estos actos donde la pólvora y los parlamentos entre los representantes de los ejercitos cobran vida, los que se consolidan como la mejor tarjeta de presentación de los festejos eldenses.



Y la fiesta es una continua regeneración y por ello, en 2018, un nuevo embajador toma el testigo de enaltecer uno de los actos, que está llamado a enaltecer los Moros y Cristianos de Elda. Alberto Rodríguez, que será el representante de la cruz, toma el testigo de Isidro Juan.



Rubén Alfaro, alcalde de Elda



La primera autoridad eldense compagina su faceta como festero y cabo del bloque de la comparsa de Estudiantes con los actos protocolarios de los Moros y Cristianos. Su paso por la alcaldía le ha dado la oportunidad de disfrutar de los desfiles como espectador y de ellos destaca la gran creatividad e innovación que los vecinos de Elda le imprimen a estos y que los hace destacar del resto de las fiestas de la media luna y la cruz.







El Ayuntamiento de Elda trabaja por potenciar el turismo en Moros y Cristianos que organiza la Junta Central de Comparsas y ha escogido como baluarte la grandiosidad y creatividad de los desfiles. El alcalde, Rubén Alfaro, aboga por unas fiestas que sean cada vez más inclusivas. «Queremos recordar a todos, que en las fiestas también hay que ser respetuosos con los demás».

¿Qué novedades presentan este año los Moros y Cristianos de Elda?



Son aspectos muy técnicos. Por un lado, hay un incremento de efectivos de seguridad, que se concentran básicamente en los actos de arcabucería y en la Entrada de Bandas. También se ha reforzado la limpieza. Hay un aumento de los aseos químicos portátiles, que ha dado muy buen resultado. Ayudan mucho a la empresa de limpieza en la puesta a punto de la ciudad en los días posteriores. Se han instalado un mayor número tanto en las salidas de los desfiles como en las llegadas.



El Ayuntamiento está haciendo una apuesta turística en la ciudad con los Moros y Cristianos ¿En qué fase está la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional?



Estamos buscando la planificación para conseguir los impactos mediáticos a nivel nacional que la tramitación requiere para obtener esta catalogación. Y lo hacemos en colaboración con la Junta Central de Comparsas.



Este año hemos apostado por el «pack festero» y vamos a ver cómo funciona esta promoción. Cuando finalicen las fiestas sacaremos conclusiones, tanto cuantitativas como cualitativas.



Otra de las apuestas de este año es conseguir unas fiestas más inclusivas y respetuosas. Por un lado, la campaña de «No es no», que intenta frenar las agresiones sexuales o las conductas machistas en los Moros y Cristianos. Además, en el pregón se va a crear un sistema de subtítulos que acerque el discurso de la pregonera a las personas con discapacidad auditiva.



¿Qué invitados vendrán en Moros y Cristianos a la tribuna?



Están invitados los alcaldes de la comarca así como diputados provinciales y autonómicos y nacionales y conselleres de la Generalitat Valenciana. A día de hoy la confirmación de algunos está en el aire. Si bien es cierto que estos días son complicados para que los políticos se acerquen a las fiestas de Elda después de la moción de censura que ha provocado el cambio del Gobierno de la Nación.



¿Cómo describiría las fiestas de Moros y Cristianos?



Ahora mismo el nivel de las fiestas es grandioso. Conozco bien las fiestas como festero y el ser alcalde me ha dado pie a disfrutarlas como espectador. Vistas desde fuera te das cuenta que hay un gran nivel en los desfiles. Por ejemplo, cada día se cuida más la música.



En Elda hay grandes zapateros y modelistas que se dedican al mundo de la moda y el diseño esa creatividad se ha trasvasado a la sociedad y que se imprime en los Moros y Cristianos con una cierta innovación y vanguardia. Frente a las fiestas que guardan la tradición, que son más conservadoras, en Elda se aboga por el espectáculo en mayúsculas, por la imaginación.



¿Las Entradas es el acto al que invitaría a un forastero?



Sí. Al espectador le invitaría a las Entradas,para que venga a disfrutar. Pero, hay un público que es muy festero y que proviene de otras poblaciones y a ellos les animaría a que viniesen a las Embajadas o a la Diana.



¿Parece ser qué cada día hay más festeros que optan por actos como la Diana?



En la Diana hay un gran incremento de festeros y a mi me consta que también de público. Muchos vecinos de Petrer y de Sax intentan no perderse ese acto y más tarde vienen a compartir el almuerzo con los festeros de Elda y a pasar un día de convivencia.

El programa

Jueves 7 de junio



20:00 horas: Entrada de Bandas de Música. Interpretación del pasodoble Idella, dirigido por el compositor Carlos Ramón Pérez.

24:00 horas: Retreta

Viernes 8 de junio



10:30 horas:Acompañamiento estandarte del Santo. Desde de la Casa de Rosas hasta la Ermita de San Antón.

11:30 horas: Traslado de la Imagen del Santo.Desde la Ermita hasta la Iglesia de Santa Ana.

19:00 horas: Desfile infantil





Sábado 9 de junio



10:00 horas: Alardo de arcabucería. Iniciado por el bando cristiano

13:30 horas: Estafeta y Embajada Mora. En la Plaza de la Constitución batalla de arcabucería.

18:00 horas: Triunfal Entrada Cristiana. Con la participación de todas las comparsas precedidas por el Embajador Cristiano.

Domingo 10 de junio



08:00 horas: Diana

11:00 horas: Ofrenda de Flores. Desde la Plaza Castelar

12:30 horas: Solemne Misa en honor al Santo

18:00 horas: Entrada Mora

Lunes 11 de junio



10:00 horas: Alardo de arcabucería

11:30 horas: Estafeta y Embajada Cristiana

18:30 horas: Procesión de San Antonio Abad.