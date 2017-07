Pinoso, fiestas sin fin

Mañana, la suelta de vaquilla y la coronación de reinas arrancan la Feria y Fiestas de Pinoso en honor a la Virgen del Remedio con actos y actividades destinadas a todos los públicos repartidos en once días

REDACCIÓN Durante once días -del 29 de julio al 9 de agosto-, la Feria y Fiestas de Pinoso ofrece a vecinos y visitantes un amplio abanico de actividades, sólo apto para todos aquellos dispuestos a descansar poco y a disfrutar mucho durante los días grandes de las fiestas.



La Concejalía de Fiestas ha preparado un completo programa festivo dedicado a la patrona, la Virgen del Remedio, que empieza mañana sábado con el acto de Coronación de las Reinas de las Fiestas Infantil y Mayor 2017. Antes, el recinto de Santa Catalina será el escenario de la primera actividad con la suelta de vaquillas (19.00 horas).



El domingo, también en el Jardín Municipal, tendrá lugar la Coronación de la Reina y Corte de Honor de la Tercera Edad.

El martes 1 de agosto se inaugurará de forma oficial las fiestas patronales con la lectura del pregón a cargo de María José Cantó (22.00 horas) donde repasará su trayectoria personal por unas fiestas que ha vivido con intensidad en los distintos momentos de su vida.



Las barracas, ubicadas en las zonas deportivas serán de nuevo las grandes protagonistas del ocio nocturno, aunque tampoco faltará la música de distintos estilos, con conciertos, orquestas y actuaciones de cantantes locales y agrupaciones musiales que recordarán a los grandes grupos de los años 80. Destaca David Bustamante el sábado 5 de agosto, y el Festival Indie con los grupos Miss Caffeina, Full y Sienna el viernes 4 de agosto.



Las actividades pensadas para niños y jóvenes ocupan un lugar destacado en el programa festivo, y este año, la novedad más importante es la atracción acuática kamikaze (viernes 4 de agosto). A la mañana siguiente, y por segundo año consecutivo, abrirá la jornada el encierro infantil con cuatro toros hinchables, seguido de un parque acuático infantil. Los más pequeños también podrán disfrutar del espectáculo «Aventura Canina: Cachorros en acción» y Concurso de Puzzles y la Party Tecnológica.



El teatro también contará con su protagonismo con el espectáculo Pobre mamma de la compañía local Taules Teatro, y el reconocido Edu Soto protagonizará «A tortas con la vida».







Las actividades clásicas e ineludibles para los pinoseros y visitantes no faltarán a su cita y un año más podrán disfrutar de la paella gigante, la banyà, la carrera de autos locos, la sesión vermut o el desfile de carrozas del domingo 6 agosto.

El lunes 7 de julio, a partir de las 20 horas, se celebrará la ofrenda de flores y el martes por la tarde, tendrá lugar la procesión en honor a la Virgen del Remedio.



Las fiestas concluirán el miércoles 9 de agosto, conocido como Día del Socarrat, con la última suelta de vaquillas.



Programa



Sábado, 29 de julio

19:00 horas. Suelta de vaquillas. Recinto del Barrio Santa Catalina.

22:00 horas. Acto coronación de la reina infantil, mayor y su corte de honor. En el Jardin Municipal.







Domingo, 30 de julio

12:00 horas. Cata de vinos. En Centro de Interpretación.

19:00 horas. Sueta de vaquillas. Recinto del Barrio Santa Catalina.

21:30 horas. Acto de coronación de reina y corte de honor de la tercera edad. En Jardín Municipal.

Lunes, 31 de julio

20:00 horas. Santa Misa.

21:00 horas. Comedia «Pobre Mamma» de Taules Teatre. En Teatro Auditorio Emilio Martínez.

23:30 horas. Comedia Pobre Mamma de Taules Teatre. En Teatro Auditorio Emilio Martínez.

Martes, 1 de agosto

22:00 horas. Pregón por María José Pérez Cantó. En el Parking Municipal.

Miércoles, 2 de agosto

14:00 horas. Potente tronada sonora y paella gigante. A continuación, la ´banyà´.

20:30 horas. Espectáculo infantil «Aventura canina: cachorros en acción».

22:30 horas. Noche de monólogos con Edu Soto.

Jueves, 3 de agosto

13:00 horas. Mascletà.

21:00 horas. Carrera de autos locos.

Viernes, 4 de agosto

10:00 horas. Parque acuático. En el Parque de Santa Catalina.

22:30 horas. Concierto Miss Cafeina, Full y Sienna. En Jardín Municipal



Sábado, 5 de agosto

00:00 horas. Concierto de David Bustamante. En Jardín Municipal.

Domingo, 6 de agosto

20:00 horas. Gran desfile de disfraces y cabalgata de carrozas.

Lunes, 7 de agosto

20:00 horas. Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.





Martes, 8 de agosto

9:30 horas. Misa y procesión con la patrona la Virgen del Remedio.

Miércoles, 9 de agosto

14:00 horas. «Vermouth socarrat». En Parque de Doña Maxi.





La Reina Infantil acompañada de la corte de honor infantil de las fiestas de Pinoso



Cinco niñas pinoseras son las máximas representantes infantiles de las fiestas de Pinoso de este año. Coral Campillo (en el centro de la imagen) ha sido elegida Reina Infantil, que estará acompañada por su corte de honor, formada por Noa Carcelén, Paloma Lucas, Carmen Ruvira y Daniela Yáñez del Castillo. Mañana, a las 22.00 horas en el marco del Jardín Municipal serán presentadas en el acto de Coronación de las Reinas Infantil, Mayor y Cortes de Honor.







La Reina Mayor acompañada de la corte de damas mayores de las fiestas de Pinoso



Como cada año la Reina y Corte Infantil está acompañada y respaldada por la mayor. Mañana, Nieves García, Reina Mayor de las Fiestas de Pinoso (primera por la derecha), acompañada por su Corte de Honor, formada por Inés Díez, Tamara Pérez, Mª José Rico y Brenda Ródenas serán presentadas como tal en el Acto de Coronación en el Jardín Municipal. Este acto junto a la suelta de vaquilla son los encargados de abrir las fiestas.



Entrevista a Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso









¿Cómo describiría las fiestas de Pinoso para quién no las conoce?



Las de Pinoso son unas fiestas con todos los ingredientes necesarios para que vecinos y visitantes disfruten de unos días intensos, con actos que no pierden de vista la tradición cultural y festiva de nuestro pueblo, aunque combinada con novedades e iniciativas dirigidas a los públicos más jóvenes y familiares.



Contamos con las actividades propias de unas fiestas patronales, pero también de ocio, musicales y culturales para todos los gustos. Además, durante los últimos años hemos conseguido ampliar de forma considerable las actividades de mañana y de tarde, por lo que el programa festivo es muy amplio y no se olvida de ningún grupo de edad.



De todos modos, la mejor forma de conocer una fiesta es vivirla, por ello, invito a cualquier persona que todavía no conozca las de Pinoso a venir del 1 al 8 de agosto. Estoy seguro que les gustarán.



¿Cuál es el momento más importante, el que nadie debería perderse?



Es difícil elegir sólo uno. Personalmente me quedo con el día del Pregón el 1 de agosto, pues es el momento en que se da el pistoletazo a nuestra Feria y Fiestas, creo que es un momento único para todos los que amamos la fiesta, ya que está toda aún por escribir. Tenemos por delante los ocho días más importantes y esperados del año, preparados con mucho cariño desde la Concejalía de Fiestas pensando, únicamente, en el disfrute de la ciudadanía.



Asimismo, el colorido y la alegría que se respiran en la Ofrenda de Flores en honor a nuestra patrona, hace de éste otro de los actos más especiales de nuestras fiestas. Participa prácticamente todo el pueblo, representado por los colectivos locales, así como representantes de las fiestas de otros municipios de Alicante y Murcia, todos ataviados con los trajes regionales típicos, resultando un acto muy hermoso.



¿Alguna novedad para este año?



Las novedades más importantes las acometimos el año pasado con el cambio de ubicación del recinto ferial, trasladando las atracciones al parking del mercado, lo cual tuvo una muy buena aceptación. Por eso este año lo mantenemos, e incluso se ha aumentado el espacio para albergar más atracciones.



En lo que se refiere a actividades, cabe destacar el Kamikaze, un tobogán acuático con una bajada espectacular, sólo apto para valientes, que hará su primera parada en la provincia de Alicante en nuestro municipio.



¿Cómo repercute para Pinoso la celebración de sus fiestas?



Las fiestas son un acicate para el sector servicios de la localidad, así como un estímulo para el turismo gastronómico y cultural que pretendemos potenciar desde el consistorio. Los días de conciertos y carrozas, sobre todo, visitan Pinoso varios miles de personas, lo que, sin duda, repercute económicamente en nuestros comercios y restaurantes que, prácticamente, están completos al 100% durante todos los días de fiesta.



¿Qué distingue a las fiestas de Pinoso de las de los municipios de su alrededor?



Lo más importante es que son unas fiestas que conservan la tradición y que se viven con mucha intensidad entre los pinoseros y pinoseras, porque están pensadas para todas las edades y para ser disfrutadas tanto por el día como por la noche. Pero además están abiertas a todo aquel que quiera sumarse. Esto hace que sean muchas las personas de otras localidades las que nos visitan cada año para participar, entre otros actos, en las populares vaquillas, las creativas carrozas o de la diversión nocturna que ofrecen las barracas de fiestas.