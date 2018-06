Estas startups han surgido en Alicante y son referentes mundiales

Esta semana se ha celebrado en Alicante una jornada sobre emprendimiento digital y el papel de las start ups, con motivo de la presentación pública de los números monográficos de la revista ICE «El Cambio Digital en la economía» y «La Economía Digital en España», ambas dirigida por Andrés Pedreño y Fernando Ballestero.

Durante este encuentro, centrado en el emprendimiento digital, se pudo debatir y aprender sobre los espacios digitales, y al mismo tiempo proyectar a Alicante como uno de los territorios de más futuro en la economía digital.

Un ejemplo de esto último se tuvo con la intervención de Andrés Pedreño, presidente de AlicanTEC, que presentó un video bajo el título «La génesis de los casos de éxito en Alicante». En el mismo se recogen las respuestas de representantes de startups de la provincia a tres preguntas muy concretas.

Este contenido, que creemos de interés, es lo que reproducimos en este artículo. En la presentación, Andrés Pedreño afirmó que «la provincia de Alicante es un caso curioso en economía digital. Si definimos casos de éxito como empresas consolidadas con trayectoria, en Alicante hay más casos de éxito del sector tecnológico que en Madrid y Barcelona juntas. Y se gestó espontáneamente y colaborativamente».

¿Claves del éxito de tu startup digital?

Isabel Romero. Project Manager y Digital Manager en Ulab ideas meeting point:

Creo que nuestro éxito se basa en la internacionalización. Nos hemos centrados en atraer empresas extranjeras que ya de por sí sentían atracción por Alicante. También ha influido que hemos copiado un modelo de negocio que ya funcionaba en Europa y en ciudades españolas como Madrid y Barcelona, como es el Coworking, solo que adaptándolo a la vida en Alicante

David Moreno. Co-fundador y director creativo de Hawkers:

Respecto al éxito de nuestra empresa, yo destacaría la autenticidad, el haber sido nosostros mismos, en todo lo que se hacía en el área del márketing de la empresa digital. También ha influido el haber tenido una filosofía link, que nos ha permitido el poder viajar ligero y hacer las cosas sin el lastre que nos impidiera crecer rápidamente o nos frenara. Nos hemos planteado siempre que cualquier acción fuera escalable y que no necesitara de demasiados recursos para hacerlo.

Ezequiel Sánchez, Socio Director de Binomio Ventures:

Creo que una startup digital necesita resolver las necesidades del cliente, identificar un buen producto y hacerlo consistente en todos los mercados que vas a tener. Y aquí aparece el segundo punto: conseguir masa crítica; si no tienes escala suficiente como para defender los costes estructurales, que aunque estos sean pequeños, tienes que ser capaz de cubrirlos, si no no sobrevivirás en el mercado.

Julio Sánchez, CEO de Energy Sistem:

Si tuviese que elegir dos claves señalaría, por una parte, la constancia y el adaptarte a los cambios, tener un modelo de negocio y pivotarlo, cada año hay que hacer pequeños cambios en el modelo de negocio si quieres conseguir que la empresa perdure en el tiempo. Por supuesto, la otra clave es el equipo de trabajo.

Miguel Ángel Román, Director de I+D en España para Rohde & Schwarz:

Lo más importante es contar con un equipo inicial fuera de serie, porque esto es lo que te va a marcar cómo va a ser tu equipo cuando la startup crezca, y también va a crear una cultura que a atrae a los mejores, algo fundamental para cualquier proyecto.

Rebecca Rippin, fundadora y CEO de Cookpad Spain:

Es muy importante tener una idea que responda a una necesidad social, real. Y, por otra parte, es esencial rodearte de un equipo de mucho talento. Mi equipo está formado por personas más capaces que yo. Así es imposible fracasar.

Santiago Pérez, socio fundador y Director de Contenidos de From The Bench:

Nosotros hemos conseguido posicionarnos muy bien y esto ha sido lo que nos ha dado el liderazgo. Ser pioneros en cualquier mercado hace que la gente luego quiera trabajar contigo.

¿Qué problemas que afectan negativamente a las startups?

Nuria Oliver, Directora de Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone y Chief Data Scientist en DataPop Alliance:

En el contexto de las startups en España creo que hay una serie de factores que hacen que no tengan la visibilidad y el impacto que deberíamos tener. Realmente, en España hay mucha creatividad, talento y educación pero no existe un ecosistema digital nutrido como en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Creo que la cultura española tiene mucha aversión al riesgo, donde equivocarse es un fracaso y donde cuesta mucho recuperarse de ese fracaso o de una equivocación. Crear una startup es un gran riesgo y, estadísticamente, solo el 10 por ciento triunfan.

Javier García Martínez. Catedrático química inorgánica de la UA y CEO de Rive Technology:

En España nos hemos puesto las pilas muy rápidamente y se ha dado una gran burbuja emprendedora, un énfasis desmedido por parte de cada ayuntamiento, comunidad autónoma o universidad por fomentar el emprendimiento. Y este es uno de los problemas que vive el emprendedor: la atomización del esfuerzo, no sabe dónde acudir. Algo que podríamos hacer por los jóvenes emprendedores es simplificar este proceso, crear una ventanilla única y una ley sencilla y ágil.

Ángel Pineda, CEO de Orizon Consulting:

El principal problema que podemos encontrar en el entorno español de cara a tener éxito en el ámbito digital es que nos cuesta mucho creernos el éxito. En otras culturas el éxito se lo creen desde el principio, y luego acompaña todo: el talento, las entidades... En España pasa todo lo contrario, hay talento, entorno , clima, condiciones, conocimiento... pero nos falta lo principal, creernos ese éxito y perseguirlo y mantenerlo.

Rebecca Rippin, fundadora y CEO de Cookpad Spain:

Un problema es la rigidez de la Administración. Somos una empresa que forma parte de un grupo internacional, y cada vez que tenemos que pedir un visado para que pueda venir alguien por una estancia corta nos encontramos con una complejidad administrativa horrible. Sería increíble si se pudiesen simpliicar los trámites administrativos a los que tenemos que enfrentarnos.

Ezequiel Sánchez, Socio Director de Binomio Ventures:

Las startups se están encontrando con una falta de financiación en el sector medio. Existe capital semilla y existen otros inversores para cuando estas empresas están en una fase avanzada, pero cuando estás en un nivel intermedio encontrar capital está reultando complicado. Otro factor es el marketing. Encontrar recursos y talento suficiente para conseguir escalar la startup es un cuello de botella y lo más complejo de conseguir.

Julio Sánchez, CEO de Energy Sistem:

Un hándicap importante es el poner el foco. Las universidades no solo debn formar profesionales (ingenieros, abogados, etc), sino que aparte deberían incluir también otras materias como es: hablar bien en público, autoconocimiento para conseguir esa capacidad de creer en nosotros mismos, contablilidad básica. Con ello tendríamos más facilidad a la hora de montar una empresa, una startup.

Miguel Ángel Román, Director de I+D en España para Rohde & Schwarz:

Las universidades, por excesiva burocaracia u otros motivos, no van al ritmo de los cambios tecnológicos que están ocurriendo en la industria. Por ejemplo, en la Universidad de Standford he visto clases en las que los profesores dan contenidos relacionados con avances tecnológicos que han sucedido poco tiempo antes, como son aspectos relacionados con el ámbito de la Inteligencia Artificial, que es un sector en el que los cambios se producen más rápidamente. En la universidad española eso cuesta mucho, y aunque un profesor explicara algo así a sus alumnos, no podría examinarlos de esos contenidos porque el cambio de los curriculum es un proceso muy lento.

José David Poveda, Co-fundador y CEO de From The Bench:

A nosotros nos resultó muy difícil encontrar financiación, independientemente de que fuera a nivel de subvención o préstamo, para iniciar el proyecto desde cero. A día de hoy, considero que esto ha cambiado porque hay muchas aceleradoras que si tienes un plan de negocio o un proyecto factible es más fácil encontrar financiación.

¿Por qué Alicante como ecosistema digital?

David Moreno. Co-fundador y director creativo de Hawkers:

Alicante reúne muchas características para ser centro de la renovación de lo que se conoce como Industria 4.0. La nueva economía tiene un escenario idóneo aquí por la manera de entender el negocio y el comercio por parte de los alicantinos. Somos una combinación de fenicios, romanos y árabes. Creo que llevamos en la sangre el poder innovar en cualquier sector y globalizar cualquier idea que surge de aquí.

Isabel Romero. Project Manager y Digital Manager en Ulab ideas meeting point:

En nuestro caso hemos tenido aquí a varias empresas finlandesas, como Fun Academy Space Nation, y realmente han valorado muy positivamente el ecosistema empresarial que hay en Alicante. También otro factor es que tenemos mucho talento. Las universidades son un contenedor para encontrar jóvenes con talento y preparados. Así que Alicante sí, como ecosistema digital.

David Cremades, CMO en From The Bench:

Se me ocurren varias razones. La primera y la más obvia es el clima, el sol que disfrutamos y que hacen de Alicante un lugar idóneo para trabajar.

Otra razón son los costes, a nivel empresarial, más asequibles que en otras ciudades como Barcelona o Madrid, lo que nos da ventajas.

Si hablamos de startups tecnológicas, el hecho de que hayan varias universidades nos permite tener acceso a perfiles de ingenieros y tecnológicos.

Y también, cómo no, las excelentes comunicaciones, con uno de los principales aeropuertos de España.

Ezequiel Sánchez, Socio Director de Binomio Ventures:

Alicante cuenta con muchos ecosistemas industriales que hace que los perfiles profesionalespuedan moverse entrte niveles de empresas muy diferentes. Creo que Alicante es un sitio excepcional, porque puedes encontrar muchos perfiles con una verticalidad, con una capacidad de poder entender una determinada industria. pero al mismo tiempo puedes encontrar mucha diversidad de profesionales y gracias a todo ese talento puedes montar una empresas.

Julio Sánchez, CEO de Energy Sistem:

Alicante es un sitio ideal y de los mejores para vivir. Y lo digo con conocimiento de causa, ya que he viajado mucho y conozco muchos lugares del mundo. Pose un clima estupendo, una cultura genial en la que la gente se relaciona, infraestructuras impresionantes para conectar con Europa y el resto de zonas de España, considero que es el mejor sitio para vivir, y si es el mejor sitio para vivir también es el mejor sitio para trabajar.

Rebecca Rippin, fundadora y CEO de Cookpad Spain:

Alicante es una ciudad que cae muy bien. Posee unas comunicaciones excelentes y tradicionalmente es una ciudad que acoge a gente de fuera. Desde ese punto de vista es un sitio único.

Miguel Ángel Román, Director de I+D en España para Rohde & Schwarz:

Creo que Alicante tiene un compromiso perfecto entre ciudad mediana y ciudad con grandes infraestructuras. Al ser una ciudad mediana ofrece una calidad de vida exenta de los excesos de tráfico y deshumanización de las grandes urbes.

Por otra parte, al ser una provincia con una gran población, dispone de un aeropuerto importante, el quinto de España, y también de colegios internacionales y universidades que abastecen de talentos a las empresas de la zona. Además, quiero destacar que las universidades de la provincia se caracterizan por su buiena sintonía con las empresas locales. Siempre he tenido las puertas abiertasd a la hora de contratar a gente.

Javier García Martínez. Catedrático química inorgánica de la UA y CEO de Rive Technology:

El reto para Alicante es conseguir que no solo sea atractivo para aquellas personas que quieran disfrutar de su calidad de vida, de sus playas, sino también para todos aquellos jóvenes que quieran arriesgar, ir a aquellos lugares donde ocurren cosas interesantes. Para que ocurra eso en Alicante y en España es fundamental que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos para convertir este territorio, no solo en un lugar maravillosos para vivir, sino también en un lugar de referencia para crear proyectos empresariales que seamos capces de globalizar inmediatamente.