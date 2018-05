¿Necesitas instalar aire acondicionado? Consejos para una correcta instalación de aire acondicionado

Seguro que alguna vez has dicho: "¡Qué calor! El aire acondicionado no enfría nada". Como cualquier máquina, éstas no son eternas y necesitan un mantenimiento, al menos, dos veces al año, para equipos de entre 12kw y 70kw y cuatro años para equipos de menos de 12kw.

A escasas dos semanas de que el calor haga su aparición estelar durante unos tres meses, es el momento de instalar o revisar los aires acondicionados en las casas alicantinas. Sin embargo, su mantenimiento no debe hacerse sólo durante los meses que más lo utilizamos, sino durante todo el año para prevenir posibles fallos en el sistema y que éste cumpla correctamente sus funciones.

Una de las ventajas de tener una buena instalación de aire acondicionado en perfecto estado es, entre otras, que ayuda a evitar costes inesperados por avería y contribuye a la mejora de la eficiencia energética de la máquina.

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos al que más uso le damos en Alicante, concretamente en los meses estivales. Siempre durará más y tendrá un mejor funcionamiento si lo cuidamos en todo momento.

Sin embargo, cuando tenemos que instalar el aire acondicionado en casa o solicitamos el servicio de un técnico instalador de aire acondicionado para su mantenimiento, solemos recurrir a ofertas que, en algunos casos, llevan incorporados una letra pequeña o asteriscos que muchas veces ignoramos y que repercuten directamente en nuestros bolsillos. No todas las promociones ofrecen todo lo que prometen.

De ahí, la importancia de solicitar los servicios de técnicos cualificados y acreditados. Ya no sólo por nuestra economía, sino por la adecuada manipulación del aparato. La instalación del aire acondicionado o su mantenimiento conlleva una tarea que requiere conocimiento y formación en la materia.

Sólo los profesionales habilitados por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo podrán realizar la instalación de los aparatos de climatización según la nueva normativa de 2018.

A la hora de buscar un instalador hay que tener mucho más cuidado y no confiar en cualquier persona que se anuncia como instalador, sino pedirle la acreditación de su registro y homologación. Sólo un profesional que posea el carnet de instalaciones térmicas y el certificado para la manipulación de gases fluorados y trabaje en una empresa instaladora habilitada del RITE, podrá realizar una instalación de aire acondicionado.

Si estás pensando en instalar aire acondicionado y quieres tener la total tranquilidad de que no tendrás sustos, ponte en contacto con los profesionales de mantenimiento y de instalación con técnicos certificados y de gran experiencia. Consúltalo aquí, los encontrarás por localidad y especialidad.

La mejor opción, y sobre todo si no somos expertos, es que acudamos a profesionales cualificados y acreditados, que cuentan con la experiencia y herramientas adecuadas para estos trabajos. Te facilitamos el mejor buscador de instaladores de aire acondicionado en la provincia de Alicante para que la instalación y el mantenimiento sean óptimos.

5 consejos para el mantenimiento de aire acondicionado

En el mantenimiento y la instalación de aire acondicionado es necesario contar con los servicios de una empresa mantenedora acreditada. Hay una serie de operaciones que pueden revertir en un mejor funcionamiento de tu equipo, y que son necesarios llevarlos a cabo con una cierta periodicidad.