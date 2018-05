Qué hacer cuando huele a gas en casa

Los escapes de gas pueden provocar enormes deflagraciones. Se trata de una tipología de intervención que cuando surge hace saltar todas las alarmas. La intervención de los bomberos en estos casos es crucial para evitar males mayores. Pero, ¿cuál es su origen?

Diferenciaremos entre tres situaciones distintas: el escape de gas en vivienda, el escape de gas en edificio y el escape de gas en una instalación de distribución en plena calle.

Escape de gas en un vivienda: cómo actuar

En el caso de las viviendas su origen procede, en ocasiones, de un olvido involuntario. También, en fogones tradiciones, de una ráfaga de viento que haya apagado accidentalmente el fuego con el que estamos cocinando. ¿Cómo afrontarlo?

Existen esencialmente dos tipos de gas utilizados en vivienda: el gas natural y el butano (la clásica bombona). El gas natural es tan ligero como el aire, con lo que tiende a mantenerse en las partes altas en caso de fuga.

El butano, sin embargo, pesa más que el aire, con lo que tiende a concentrarse en las partes más próximas al suelo. La sensación, en ambos casos, suele llevar a la misma reacción: "huele a gas".

Es recomendable en estos casos evitar las fuentes de ignición. Es decir, no encender ni prender ningún tipo de llama, no tocar interruptores (ni siquiera el timbre de la puerta), no tocar teléfonos móviles ni tampoco encender linternas.

También es necesario ventilar y, por supuesto, telefonear al 112 para poner en marcha el operativo correspondiente, que incluye la presencia e intervención de bomberos.

escape-de-gas-casa-bomberos-alicante

Resulta también recomendable cumplimentar en tiempo y forma las revisiones correspondientes que realizan profesionales cualificados de las empresas homologadas. Esa prevención supone en muchos casos la diferencia entre las inspección tranquila, meticulosa y ordenada y la imprescindible intervención de emergencia.

En el caso del gas butano, la prevención incluye también que las rejillas de baja altura no se encuentren obstruidas y, por supuesto, como ya hemos dicho, las revisiones para evitar problemas mayores.

Escapes de gas en edificios: gas natural y propano

Cuando el problema afecta a un edificio, nos encontramos ante dos tipos de instalaciones: la de gas natural, la más numerosa ahora. Otra, las de propano, que son menos usuales cada vez pues dependen de un gran depósito externo.

Aquí, es imprescindible llevar al día las instalaciones, con una especial atención a las conducciones que no se ven. Es decir, aquellas que circulan por el interior de viviendas y edificios.

El escape de gas en vivienda obliga ineludiblemente a cortar el paso de ese gas en la entrada general y cortar todos y cada uno de los pasos a viviendas. Esto, es muy importante, porque si uno solo de esos pasos quedara abierto, en el momento de reestablecerse el servicio asistiríamos a una nueva fuga.

Medidas que se adoptan cuando el escape de gas es en la calle

El último tipo de instalación en que puede existir un escape es en aquella que se encuentra en la calle. En una vía. Es la más complicada y también requiere la intervención de los bomberos y personal técnico de la empresa distribuidora.

escape-de-gas-casa-bomberos-alicante

Requiere, además, adoptar especiales medidas de prevención y seguridad para evitar problemas. Entre ellas, perímetros de seguridad muy amplios, cortes de la línea de distribución por los dos lados de la tubería, parar obras y detener la actividad en la zona y realizar numerosas mediciones de posibles concentraciones de gas.

El consejo del bombero

Esté atento a la posibilidad de cualquier escape de gas en su vivienda.

Si huele a gas evite cualquier fuente de ignición.

No utilice teléfonos móviles.

Cerrar la llave del gas.

Ventilar, abriendo puertas y ventanas al exterior.

Si detectas una fuga, llama a los bomberos, pero no lo hagas desde lugar donde está la propia fuga. Es necesario que salgas cuanto antes.

Recuerda que la mejor manera de evitar una fuga es la prevención. Por tanto, realiza las revisiones en tiempo y forma y siempre de manos de expertos homologados.

Mantén los aparatos de gas en perfecto estado. Atiende a los profesionales.

Intervenciones recientes de los bomberos

El pasado mes de febrero, los bomberos del Consorcio Provincial del Parque ubicado en Villena tuvieron que intervenir en la fuga de gas ocasionada en una calle de Novelda. Acordonaron la zona en un radio de 25 metros y confinaron a los vecinos de los inmuebles en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas hasta que los técnicos solucionaron el problema.

A inicios de este mes de mayo, la intervención de los bomberos del Consorcio por un escape de gas se produjo en una calle de Dénia. Al parecer unas obras en vía pública desencadenaros la rotura de una tubería.

escape-de-gas-casa-bomberos-alicante

Otras dos intervenciones recientes por este mismo motivo se desarrollaron en Altea (bomberos del Consorcio del Parque ubicado en Benidorm) y en Elche, donde intervinieron los bomberos del parque principal del Baix Vinalopó.

Se trata tan sólo de cuatro ejemplos de intervención por escape de gas ocurridos en este año 2018, pero que permiten visualizar el gran trabajo de los bomberos frente a ese enemigo invisible: el escape de gas.

Cabe destacar que, desde el pasado 1 de enero hasta el 30 de abril, los bomberos del Consorcio Provincial llevaron a cabo un total de 2.972 intervenciones. De ellas, una decena corresponden a escapes de gas.