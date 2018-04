The Hole Zero llega a Alicante. Conoce cómo se abrió el agujero

Tras el éxito de The Hole y de The Hole 2, llega a Alicante The Hole Zero, un show en el que se mezclan el circo, el cabaret, la música y el humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos de esta saga.

Del 18 al 27 de mayo, un nuevo agujero se abrirá en Alicante, en concreto, en el recinto ferial de Rabasa, donde se instalará una gran carpa que trasladará a los espectadores al neoyorkino Studio 54, el máximo exponente de la libertad, la modernidad y la diversión.

En esta ocasión, el show deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los años 70 y principios de los 80. Una fiesta en la que los espectadores también participan y en la que se explica el origen de The Hole. Y es que, este agujero lleva en marcha desde 2011 y ya va siendo hora de conocer cómo se abrió.

Así, The Hole Zero aterrizará en Alicante con un nivel insuperable en sus números, con artistas de gran calidad, con la música como elemento indispensable del show, con canalleo, un punto sexy, un importantes factor sorpresa y, sobre todo, con diversión.

Y una aclaración: no es necesario haber visto The Hole ni The Hole 2 para disfrutar de The Hole Zero. Nunca se sabe cómo termina una fiesta, pero ahora sabrás cómo empieza.

El show es una combinación de circo, cabaret, música y humor

La historia de The Hole Zero se sitúa en la nochevieja de 1979, un cambio de década histórico para ambos lados del Atlántico. En esta icónica noche de desenfreno, el maestro de ceremonias se enfrentará a su mayor obstáculo, a algo que le impide reencontrarse con alguien muy especial. ¿Conseguirá superarlo? Sólo lo sabrás si entras en el agujero.

Todo puede pasar en The Hole Zero. El maestro de ceremonias ha dejado España cruzando el charco charco hasta Nueva York, donde se convierte en el anfitrión del Studio 54, cuyo lema era "el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría". Un punto de encuentro para todo aquel que era alguien en el mundo del arte y la creatividad. ¿Qué mejor caldo de cultivo para el nacimiento del agujero?

En The Hole Zero el público también participa

Y todo esto llegará a Alicante de la mano de la productora y promotora de espectáculos LETSGO que, en la actualidad, cuenta con los musicales Dirty Dancing y La Familia Addams, ambos con un gran éxito en taquilla.

Entrar en el agujero va más allá de comprar un ticket y sentarse en una butaca. En el intermedio de The Hole Zero, algunos elegidos vivirán una experiencia única. ¿Quiénes?, ¿qué experiencia? ¡Tendrás que ir a descubrirlo!

Porque si los números que componen el show te dejan con la boca abierta, el descanso no es para menos, la fiesta no para nunca. Y si no quieres perderte ni un detalles, apúntate a la descarada zona VIP.



Además, en The Hole Zero no hay dos días iguales, porque con cada maestro de ceremonias el espectáculo cambia. La Terremoto de Alcorcón, Manu Badenes o Txabi Franquesa, uno de ellos será el encargado de dirigir este espectáculo basado en el Carpe Diem del Studio 54. Y junto a ellos, numerosos personajes desembarcarán en esta noche de música disco.

The Hole Zero es la precuela que estabas esperando del espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional. Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole regresa y aterriza en Alicante para mostrar cómo empezó todo. Porque antes de entrar en el agujero, alguien tuvo que abrirlo.