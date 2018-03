Conoce en Futurmoda las tendencias para la Primavera-Verano 2019

Durante los días 14 y 15 de marzo la Institución Ferial Alicantina acoge la edición de Futurmoda de marzo 2018, en la que se van a presentar las tendencias para la temporada Primavera Verano 2019.

Alrededor de 500 firmas expositoras van a presentar las últimas novedades en componentes y accesorios, tejidos y materiales sintéticos, pieles, adornos y fornituras, productos técnicos y ecológicos, químicos, envases y diseños para el calzado de la próxima temporada, aportando la mayor oferta expositiva en materiales al fabricante de calzado y la marroquinería.

Futurmoda se ha consolidado como un referente en el panorama europeo de ferias profesionales. Es una de las más rentables y atractivas por su amplia oferta expositiva. Además, la feria empieza a hacerse un hueco en los medios internacionales, que la consideran ya como una de las más destacadas.

Futurmoda no ha dejado de crecer. En las últimas cinco ediciones, la feria se ha catapultado hasta alcanzar un 70% de crecimiento con una oferta expositiva que ocupó en la última edición más de 12.000 metros cuadrados de superficie, lo que para los organizadores presenta una situación inédita en lo que al crecimiento de la feria se refiere. Incluso el proyecto comienza a verse nuevamente limitado al haberse alcanzado casi el 100% de la superficie expositiva del pabellón 2 de la Institución Ferial Alicantina.

Después de los resultados muy positivos de la última edición comienza una nueva etapa. El Director General de AEC y Futurmoda, Álvaro Sánchez, incide en las nuevas cifras, que cumplen nuevamente con las expectativas.

En esta nueva edición, Futurmoda de marzo 2018, el 57% de las empresas expositoras serán nacionales y el 43% restante internacionales. Respecto a las nacionales, el mayor porcentaje lo lideran las empresas de la Comunidad Valenciana y más concretamente las de la provincia de Alicante, seguidas de cerca por las empresas procedentes de Albacete, a las que les siguen las de Barcelona, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Murcia, Valencia, Castellón y Baleares.

A nivel Internacional, Italia representa el 18% de participación, seguida de cerca por las empresas procedentes de Portugal, China, Alemania, Colombia, Grecia, India, Lituania y Turquía.

Por subsectores el mayor porcentaje lo siguen manteniendo las empresas de curtidos y pieles con un 35% de representatividad; las de adornos y componentes en general con un 24%; las empresas de tejidos con un 21%; las empresas de suelas, hormas, tacones y plantillas con un 18%; y las instituciones y la prensa con un 2% en total.

Con este ritmo de crecimiento el objetivo es que Futurmoda llegue a convertirse en un referente a nivel internacional y no solo por su amplia oferta expositiva sino por la calidad de los productos que las empresas del sector de la piel y de los componentes para el calzado presentan edición tras edición.

De esta manera, Futurmoda adquiere una nueva dimensión respecto a las ferias tradicionales, al incorporar una mayor oferta expositiva internacional que han posicionado a la feria española entre una de las más solicitadas para exponer y ser visitada. Su crecimiento ha pasado en tan solo cuatro ediciones del 10 al 43%. Prueba de ello es que el pasado viernes el sistema online de la feria registraba un incremento del 30% de visitantes profesionales respecto a la edición anterior procedentes de 35 países diferentes, lo que supone un dato muy significativo tanto cualitativo, como cuantitativo, de los cuales el 21% son visitantes internacionales y el 79% nacionales.

Futurmoda incorpora una mayor oferta expositiva internacional

Según estos datos, Futurmoda prevé recibir visitantes de países como: Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Benín, China, Colombia, Cuba, República Dominicana, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Gana, India, Italia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Palestina, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Sierra Leona, Suecia, Suiza y Turquía. Si estas cifras se confirman, la feria volvería a crecer significativamente en número de visitantes internacionales alcanzando un nuevo record.

¿Qué hay en Futurmoda?

- Zona de descanso: espacio de interacción que se compone a través de la trasparencia y translucidez, de color de tejido.

- Area de tendencias: rodeada de stands feriales, se encuentra una zona alternativa compuesta por un particular y descompuesto mobiliario, capaz de ser agrupado y desagrupado, creando así un espacio que te abraza y te ilumina.

- Green Planet: espacio destinado a los materiales ecológicos, a la innovación sostenible y al medio ambiente.

- Foro de expertos: donde la comunicación, el intercambio de información y la relación entre los sectores es el principal objetivo. En este espacio y durante los dos días de feria, desde las 11:00 de la mañana en adelante se impartirán charlas.

- Design Art From Spain: en esta edición se cuenta con la participación del Museo del Calzado, los institutos de Educación Secundaria, la Torreta, Sixto Marco y la Nit del L´Alba, quienes aportarán sus trabajos de diseño plasmados en creaciones inéditas para la feria. Además la Asociación fotográfica de Elda, el Club Fotográfico de Petrer y el Grupo Fotográfico de Monovar presentarán la exposición Vinalopó Foto de la industria del Calzado y la Marroquinería.

- Fashion Jobs: espacio expositivo destinado a las ofertas de empleo.

- Restauración: la terraza alternativa volverá con la oferta gastronómica con los Foodtrucks y se crea una nueva zona de descanso ubicada entre el Pabellón 2 y la terraza alternativa denominada «Relax, Be Cocktail, Be Coffee, Be Club», donde se podrán degustar una amplia gama de bebidas de diferentes sabores y colores.

- «Futurmoda Todos Sumamos»: como novedad, Futurmoda pone en marcha una iniciativa inédita de Marketing de Causa Social conjuntamente con la ONG Manos Unidas, quien estará presente durante los dos días de feria. Como la solidaridad no está reñida con el negocio empresarial, los expositores de Futurmoda, han decidido donar carros con fruta y agua a la ONG, para que el visitante pueda refrescarse a cambio del donativo que introduzca en las urnas que estarán habilitadas en los mismos caros para dicha causa. Futurmoda destinará íntegramente el dinero que se obtenga con esta acción a la lucha contra el hambre. Así lo expresan el eslogan de la campaña que figura en los carteles «Futurmoda Todos Sumamos».

Grupo Milan, especialistas en fornituras y apliques

Grupo Milan aúna en su trayectoria tradición y experiencia junto a la juventud y dinamismo del equipo humano que la compone y que trasciende al producto que elabora. Esta empresa familiar con una larga trayectoria en el mercado de las fornituras, los apliques y componentes para la industria del calzado, marroquinería, carpetería y confección, entre otras, está presente en el certamen Futurmoda para presentar sus últimas novedades de cara a la primavera verano de 2019.

Expositor con una gran diversidad de apliques y componentes para el calzado y la marroquinería

En este sentido, desde Grupo Milan indican que la moda para esta temporada se dirige hacia «adornos con pelo, con brillantes, así como parches con motivos muy refrescantes y veraniegos (helados, frutas). Pero no hay que olvidar lo clásico, como es el caso de las hebillas, los ganchos y los ojetes, elementos todos ellos para cuya elaboración nació esta empresa. Así, la clásica hebilla se está reconvirtiendo en un producto con diferentes texturas, simulando otro tipo de materiales, efecto martillado o de cuerda», señalan los profesionales de Grupo Milan.

En colores, indican «que está siendo tendencia el oro claro, al igual que el grafito, el níquel, así como los colores en efecto goma (mates)».

La empresa está formada por un equipo altamente profesional

La empresa trabaja una gran diversidad de materiales: plástico (nylon), zamack (aleación de aluminio y zinc), latón, hierro, aluminio, y también en textiles.

Grupo Milan está formado por un equipo joven y dinámico, con experiencia y empuje, altamente profesional, y empeñados en ofrecer el mejor servicio al cliente.

JMP Textil, dedicada a la estampación digital textil

La empresa Estampaciones y Tejidos JMP celebra este año su décimo aniversario. Es una empresa joven pero con una gran experiencia en el sector del calzado. «Han sido diez años muy intensos. Durante este periodo no hemos dejado de innovar y de crecer, a pesar de que alternamos épocas duras con otras de bonanza», indica José Miguel Pertusa, gerente de la empresa.

Estand de la empresa Estampaciones y Tejidos JMP en una edición pasada del certamen Futurmoda

Estampaciones y Tejidos JMP es una empresa de estampación digital textil que ofrece un amplio catálago de todo tipo de tejidos, forros, refuerzos, etcétera, tanto para el sector calzado como para el de marroquinería y confección. Además, disfrutan de un gran catálogo de diseños para estampación digital textil y la posibilidad de desarrollar diseños exclusivos para sus clientes a través de su propio departamento de diseño, en el que hay un equipo formado por 5 personas.

«En este sentido, podemos asegurar que nuestra empresa está capacitada para atender las demandas de nuestros clientes de una forma rápida, eficaz y, lo que es también muy importante, ofreciendo diseños exclusivos, diría que personalizados; de tal manera que dos clientes llevan siempre muestrarios diferentes. Esto es posible gracias a, como se ha señalado, poseer departamento de diseño propio y a que hemos ampliado la empresa con maquinaria. Actualmente, realizamos todo el proceso a nivel interno, estampación, laminación, transfer, etcétera», afirma el gerente de JMP.

Este proceso es tan dinámico que un cliente «puede pedir una muestra a las ocho de la mañana y por la tarde noche tenemos el trabajo terminado, listo para montar en el zapato».

JMP ya trabaja con la colección de la temporada 2020-2021



Para José Miguel Pertusa «el cliente es el motor de nuestra empresa. Si bien los comienzos fueron duros, gracias a la confianza depositada por ellos hoy estamos bien posicionados en el sector». En la actualidad, el 80 por ciento de los clientes de Estampaciones y Tejidos JMP es nacional y podemos decir que trabajamos muy bien para ellos y, a su vez, ellos están muy contentos de nuestro trabajo», dice Pertusa.

La empresa JMP está trabajando ya con la colección de la temporada 2020-2021.