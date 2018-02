La gastronomía portuguesa aterriza en un cosmopolita local de Alicante

De la combinación de un portugués y un alicantino, se fraguó hace ya más de dos años la idea de crear un restaurante portugués en Alicante. Hoy El Fado es un proyecto gastronómico que quiere dar a conocer la cocina del país vecino y sus especialidades más destacadas.



La carta te traslada a distintos puntos de la geografía lusa: los quesos de Sierra de la Estrella, los embutidos de Mirandela, los vinos del Alentejo, el pastel de Belén de Lisboa, el cochinillo de la Bairrada?.

Precisamente, una de las especialidades es este cochinillo, el cual puedes ver cómo se prepara desde su cocina abierta al salón: cómo lo cortan y lo colocan en porciones en cada uno de los platos...¡delicioso! Las otras dos especialidades del El Fado son (cómo no) el bacalao, que puede degustarse con distintas elaboraciones, y el tradicional pollo a la parrilla tan extendido en Portugal.



Como punto innovador, destaca su servicio de "take away", para llevar y tomar en casa todos sus platos principales con un precio más económico que en el restaurante. Incluido el cochinillo asado al estilo portugués, que se puede pedir para llevar tanto en raciones individuales como entero.

En el interior, grandes y luminosos salones de corte moderno y cosmopolita.

¿Qué más decir? ¡La decoración y el local te enamorará! Amplios exteriores, con dos terrazas para disfrutar del sol alicantino y zona infantil para los más peques, y, en el interior, grandes y luminosos salones de corte moderno y cosmopolita. Los escenarios perfectos para disfrutar de la oferta gastronómica de el restaurante. Otro punto a favor es su amplio aparcamiento.

En definitiva, El Fado es un restaurante informal donde probar nuevos sabores y disfrutar con amigos, familia o en pareja de la mejor cocina portuguesa; sabrosa y muy especial.

Localízalo

Restaurante El Fado

Avda. Antonio Ramos Carratalá, 23 (Junto CC. Vistahermosa)

Tlf: 965 77 85 16 / 699 99 95 35

elfado@elfado.com

Horario:

De lunes a miércoles 13:00 a 17:30 horas

De jueves a domingo 13:00 a 17:30 horas / 20:00 a 23:00 horas