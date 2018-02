Las tasas de supervivencia del cáncer de colon y de ovario aumentan gracias a la técnica "Sugarbaker"

La técnica ´Sugarbaker´, desarrollada por el doctor Paul H. Sugarbaker en 1982, aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon. También denominado quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria hipertérmica (HIPEC), esta técnica consiste en la combinación de la cirugía de extirpación radical de todo el tumor visible con la máxima dosis de quimioterapia posible aplicada directamente en la cavidad peritoneal en el acto quirúrgico. Esto se realiza a una temperatura de 43o C para eliminar las células malignas no visibles, ya que el calor potencia el efecto de la quimioterapia.







Gracias a la técnica ´Sugarbaker´ se consiguen unos resultados de supervivencia no registrados con ninguno de los tratamientos establecidos, alcanzando en cáncer de colon una tasa del 50% a 5 años. La clave de este éxito se debe, principalmente, a que los profesionales de la salud abordan cada caso de manera multidisciplinar. Tal y como afirma el doctor Pedro Bretcha, presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ) y especialista en oncología quirúrgica en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, "el uso de la tecnología es importante, pero lo que se requiere sobre todo es una visión multidisciplinar del cáncer, con un equipo especializado, puesto que el tratamiento de la enfermedad no puede dejarse exclusivamente en manos de un cirujano, de un oncólogo o de un ginecólogo, sino que se debe llevar a cabo de forma consensuada y adaptada a cada paciente".





Aumento de supervivencia en pacientes con cáncer de ovario

Además de aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon, la técnica ´Sugarbaker´ supone una intervención fundamental en las mujeres con cáncer de ovarios. Según el doctor Pedro Cascales, coordinador del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP), y especialista del Hospital Quirónsalud Murcia, "en torno a un 70 % de las pacientes de cáncer de ovario, por ejemplo, son diagnosticadas ya en fases avanzadas, cuando la carcinomatosis ya está presente. Es precisamente en estas pacientes en quienes, con un enfoque correcto, se pueden conseguir resultados antes difícilmente imaginables, resultados muy dependientes del equipo quirúrgico que las trate".









De hecho, la utilización de la quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria hipertérmica aumenta la supervivencia de las pacientes con cáncer de ovario epitelial en estadio III. Además, su uso no añade ninguna complicación al procedimiento quirúrgico. Esta es la conclusión a la que han llegado los autores de un ensayo clínico publicado en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine el pasado mes de enero.





Conoce mejor en qué consiste la técnica ´Sugarbaker´





El tratamiento con la técnica ´Sugarbaker´ permite combinar una alta intensidad de dosis de fármacos, focalizada en la zona afectada, con una menor toxicidad sistémica por la limitación en el paso del fármaco desde la cavidad peritoneal al torrente sistémico por las características de la membrana peritoneal y del propio fármaco. Su uso requiere de centros de alta capacitación, con equipos multidisciplinares y una alta especialización en cirugía oncológica, al tratarse de una técnica muy compleja.





Dónde se aplica la técnica ´Sugarbaker´ en España





El tratamiento lo aplican actualmente los hospitales Quirónsalud de Murcia y de Torrevieja en pacientes diagnosticados de una carcinomatosis peritoneal, patología que se define como la diseminación de un cáncer primario, que puede ser digestivo o ginecológico, en la cavidad abdominal, y que acaba afectando a otros órganos intraabdominales. Cabe destacar que el equipo de cirugía oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, de la mano de los doctores Farré y Bretcha, fue uno de los primeros en el año 2001 en introducir en España la técnica ´Sugarbaker´ para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Desde entonces, han efectuado centenares de procedimientos en pacientes con esta condición y con diversos orígenes tumorales.