¿Buscas clínicas para un tratamiento dental? 3 recomendaciones en la provincia de Alicante

Elegir una clínica para realizarnos un tratamiento dental es una tarea complicada; y es que, hay tanto donde escoger que muchas veces no sabemos dónde acudir: desconocemos si los profesionales trabajan bien, si los resultados serán los esperados, si los precios se adaptarán a nuestro presupuesto€ Por eso, os facilitamos tres clínicas en la provincia de Alicante que destacan por su calidad y profesionalidad, así como por la variedad y novedad de tratamientos y tecnologías que ofrecen.

Odontología mínimamente invasiva en Corporación Dental

El Doctor Ginés Sánchez, propietario de la clínica Corporación Dental de Elche

Como nos explica el Dr. Ginés Sánchez, odontólogo y propietario desde hace más de 17 años de la clínica Corporación Dental en Elche, la odontología mínimamente invasiva es un concepto y filosofía de trabajo cuyo principio básico es la preservación del diente a la hora de realizar un tratamiento.

Para ponerla en práctica, se requiere de un diagnóstico adecuado y un buen examen clínico, por lo que es necesario contar con herramientas de última generación como CBCT (Tac dentales), herramientas de magnificación como el microscopio óptico, etc.

El Dr. Sánchez nos cuenta como con este sistema, además de involucrar al paciente desde el primer momento en su tratamiento, aumenta la confianza del mismo, lo que reduce los posibles miedos o inseguridades que previamente pudiera tener y que están presentes en gran parte de la población que acude al dentista "solo cuando duele".

Es muy importante la prevención para evitar problemas futuros que pueden terminar en tratamientos más costosos y menos beneficiosos para la salud dental del paciente. Con una odontología mínimamente invasiva, se realizan tratamientos más conservadores, apoyadas en las últimas técnicas adhesivas para una mejora estética y preservar la mayor cantidad de diente. Otro pilar fundamental en esta odontología son los tratamientos de ortodoncia en adultos para mejorar tanto la función como la estética de la boca del paciente.

Indenta, la nueva odontología digital

Con la mejor tecnología digital, Indenta ofrece tratamientos profesionales y de calidad

El Dr. Vicente Farga, el Dr. Eduardo Sirvent, la Dra. Silvia Fernández y el Dr. Javier Romero nos explican en qué consiste la odontología digital de Indenta.

Con la mejor tecnología digital y una formación continua Indenta ofrece los mejores tratamientos. En 2007 fueron pioneros en Alicante con el TAC 3D; luego incorporaron a su Clínica el DSD (Diseño de la Sonrisa por Ordenador), el sistema CEREC CAD/CAM para confección de prótesis dentales y, ahora, el escáner intraoral iTero, la última tecnología en Ortodoncia.

Diseño Digital de la Sonrisa basado en la Morfología Dental

El Sistema CAD-CAM CEREC permite, en una única sesión, diseñar y fabricar Carillas, Coronas y Puentes con diferentes materiales, mientras el paciente observa el diseño de su restauración dental. El proceso dura entre 60 y 90 minutos.

El fin es lograr un gran cambio estético y funcional, consiguiendo una adecuada y correcta oclusión.

La Ortodoncia Digital que permite un tratamiento virtual y personalizado

El escáner intraoral iTero es ideal para tratamientos Invisalign, los alineadores transparentes más estéticos, cómodos e higiénicos. La rapidez del escáner facilita la toma de impresiones del Paciente, eliminando la incómoda toma de impresión tradicional.

La aplicación Invisalign Simulator 4.0 permite mostrar al Paciente el resultado final de su tratamiento en 15 minutos, en una visión atractiva a doble pantalla que enfrenta la dentición actual y la simulación del resultado final. Todo ello genera gran satisfacción al paciente, agilizando la ortodoncia, gracias a la conectividad con el Laboratorio.

Lobato Dental, lo mejor para el paciente

Tribuna de Fernando Lobato, Director del Centro de Especialidades Odontológicas Lobato Dental.

Doctor Fernando Lobato

"Nuestra filosofía no es otra que lo mejor para el paciente, siempre"

En nuestro Centro de Especialidades Odontológicas, no sólo contamos con la más avanzada tecnología en aparatos médicos, equipos radiológicos, materiales e instrumental. Además, formamos un equipo humano excelente. Bien sea por la formación universitaria de cada uno de nosotros, como las distintas especialidades que abarcamos. Desde cirugía, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, odontología estética, odontopediatría, etc€ Este equipo está formado por un grupo de personas cuyo objetivo principal es el buen hacer. Amamos esta profesión y disfrutamos trabajando con los pacientes. Sin objetivos económicos, sin límites de presupuesto a la hora de usar materiales, sin exigencias ni intermediarios entre el paciente y nosotros. En Lobato Dental siempre te encontrarás como en casa, y no como en una empresa de fabricar dientes o sonrisas bonitas.



Cada paciente es tratado de una manera única y especial. Ya que nos reunimos el tiempo necesario para evaluar y comentar cada caso. Buscando siempre la mejor opción y solución para el paciente.

Considerando los tiempos que corren, sabemos que cualquier tratamiento bucodental es un dinero. Y aunque nosotros siempre lo consideramos como una inversión de futuro, ayudamos a nuestros pacientes en todo lo posible. Ya sea dándoles todas las facilidades de pago existentes (plazos, financiación, etc€) como asegurándoles que al no haber intermediarios, ni empresas de por medio, van a obtener siempre la mejor relación presupuesto-plan de tratamiento.

Personalmente, monté esta clínica para disfrutar de lo que más me gusta€ la odontología. La inversión inicial fue muy grande y el mantenimiento del centro, también lo es. Pero he reducido el margen de beneficios a cambio de ofrecer en todos los casos, lo mejor para el paciente. Además, siempre digo lo mismo, es la mejor manera para dormir tranquilo y poder ir por la calle saludando a todo el mundo. Con la tranquilidad y seguridad de haber hecho las cosas bien.

Para terminar, me gustaría recalcar el esfuerzo personal en cambiar un viejo concepto o idea. Y es que el dentista ya no hace daño. Ni tampoco debe producir estrés o ansiedad. Gracias a las nuevas tecnologías y al perfeccionamiento en distintas técnicas operatorias, puedo decir que el miedo al dentista, debería erradicarse. Desde Lobato Dental, invitamos a todos los lectores a que acudan a su dentista de confianza sin miedo. Con el objetivo siempre de mantener una correcta higiene y salud bucodental.

Los dentistas recomendamos una y en ocasiones dos, revisiones al año. Para hacer siempre que sea necesario, una profilaxis también anual (limpieza).