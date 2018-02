¿Dónde comer o cenar en San Valentín? 7 restaurantes en la provincia de Alicante para una velada perfecta

C/ Portell de Granyana, 4, (Elche)

- Corazón roto by Torreblanca (chocolateal 70% y frambuesa). Maridaje Jerez Eva Cream.

- Sex on the Beach en mousses (naranja, melocotón y granadina).

Restaurante Seis Perlas

Elegancia, calidad y un menú especial con música ambiente

Menú Día de San Valentín 35 € por persona (IVA incluido)

PRIMER PLATO: Ensalda de foie marinado y moras salvajes con su propio crujiente.

SEGUNDO PLATO: Cofre de merluza con salteado de chalota y bolletus sobre espejo de azafrán. Sorbete de cítricos con tequila.

TERCER PLATO: Solomillo a los dos quesos con confit de tomate.

POSTRE: Capricho de la pasión a los 3 chocolates.

BEBIDA: Agua, refrescos y cerveza Amstel de barril. Vinos: D.O. Rueda, D.O. Rioja, D.O. Navarro.

Además, en Seis Perlas habrá DJ que amenizará la velada con música ambiente. Menú válido del 14 al 17 de febrero.

Localízalo

Restaurante Seis Perlas

C/ de Sant Vicent, 97 (El Campello)

Teléfono: 965 63 04 62