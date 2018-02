¿Dónde comer o cenar en San Valentín? 7 restaurantes en la provincia de Alicante para una velada perfecta

El amor se siente en el aire porque San Valentín está a la vuelta de la esquina. A estas alturas muchas parejas ya están pensando en cómo celebrar esta fecha tan especial. Dónde comer o dónde cenar suelen ser las preguntas más recurrentes, y, por eso, en estas fechas muchos restaurantes de la provincia de Alicante ofrecen menús especiales para que el día de los enamorados todo salga redondo.

A continuación te recomendamos algunos de los menús más destacados de diferentes restaurantes de la provincia para disfrutar y saborear al máximo San Valentín. Menús pensados y elaborados exclusivamente para enamorar, y que, en muchos casos, se extienden hasta el fin de semana ¿a qué esperas para reservar?

1) Restaurante divergente

Disfruta de un menú de fusión mediterránea y asiática.

Menú Día de San Valentín 29,50 € por persona (IVA incluido)

ENTRANTES: Croquetas de cochinillo asado. Maki roll en tempura de sésamo. Timbal de salmón teriyaki al vapor sobre aguacate aliñado. Pasta fresca casera rellena de boletus y trufa en salsa de queso.

PRINCIPAL: Solomillo salteado con salsa de guindas y pastel de patata.

POSTRE: Cremoso de mascarpone y frambuesa con nube de azúcar.

Menú válido del 9 al 18 de febrero. Incluye una botella de Acontia tinto, Malvarrosa blanco, o dos bebidas cada 2 personas.

En Restaurante Divergente disponen de parking privado.

Localízalo

Restaurante Divergente

Plaza Sta. Teresa, 6 (Alicante)

Teléfono: 966 35 41 57





2) Malavida Gourmet

Vive una auténtica experiencia gourmet en Malavida

Menú Día de San Valentín 39 € por persona (IVA incluido)

CENA MARIDAJE:

- Milhoja de mousse de foie, manzana temprana y queso tetilla. Maridaje Vermut Puig Campana.

- Parmentier trufado, huevo poché y lascas de atún rojo Balfegó. Maridaje Champagne Mumm Brut.

- 1/2 lomo de lubina en costra de pan de ayer y gelé de Fruta de la Pasión. Maridaje Rueda Verdejo Cyatho.

- Tataki de Vaca Rubia Gallega en torrija de patata y romero. Maridaje Rioja Pierola Crianza.

- Sex on the Beach en mousses (naranja, melocotón y granadina).

- Corazón roto by Torreblanca (chocolateal 70% y frambuesa). Maridaje Jerez Eva Cream.

- Termina la noche con Mojito de fresa.

En Malavida Gourmet el menú será válido para los días 14, 16, 17 y 18 de febrero.

Localízalo

C/ Portell de Granyana, 4, (Elche)

Teléfono: 966 83 62 21





3) Restaurante Seis Perlas

Elegancia, calidad y un menú especial con música ambiente

Menú Día de San Valentín 35 € por persona (IVA incluido)

PRIMER PLATO: Ensalda de foie marinado y moras salvajes con su propio crujiente.

SEGUNDO PLATO: Cofre de merluza con salteado de chalota y bolletus sobre espejo de azafrán. Sorbete de cítricos con tequila.

TERCER PLATO: Solomillo a los dos quesos con confit de tomate.

POSTRE: Capricho de la pasión a los 3 chocolates.

BEBIDA: Agua, refrescos y cerveza Amstel de barril. Vinos: D.O. Rueda, D.O. Rioja, D.O. Navarro.

Además, en Seis Perlas habrá DJ que amenizará la velada con música ambiente. Menú válido del 14 al 17 de febrero.

Localízalo

Restaurante Seis Perlas

C/ de Sant Vicent, 97 (El Campello)

Teléfono: 965 63 04 62





4) Restaurante Vermoutería Vivaldi

Un menú fresco, variado y delicioso

Alicante. Menú Día de San Valentín 30 € por persona (IVA incluido)

ENTRANTES AL CENTRO: Tartar de salmón al estilo Vivaldi. Coquetón de boletus con setas. Alcachofa crujiente con jamón de cebo de salamanca.

PARA COMPARTIR: Entrecotte de ternera (300gr.) con salsa de cabrales o pimienta (opcional).

POSTRE: Corazón de brounni con chocolate caliente y crema inglesa. Café y moscatel.

En el Restaurante Vermoutería Vivaldi disfrutarás de un menú de San Valentín a mesa completa del 9 al 18 de febrero.

Localízalo

Restaurante Vermoutería Vivaldi

C/ Segura, 3 (Alicante)

Teléfono: 965 98 17 30





5) Restaurante Voramar Centro

un menú de cocina mediterránea y de mercado

Menú Día de San Valentín 58 € por pareja (IVA incluido)

ENTRANTES: Cóctel de carabineros. Hojaldre de rape con mango. Cigalitas salteadas con ajos tiernos. Ensalada templada de frutos rojos.

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR: Carnes: Solomillo ibérico ala naranja. Pescados: Lomos de dorada al horno.

POSTRE: Tarta de san Valentín y café.

En el Restaurante Voramar Centro, podrás saborear esté menú desde el día 9 de febrero hasta el domingo 18, ambos inclusive.

Localízalo

Restaurante Voramar Centro

Calle General Lacy, 12 (Alicante)

Teléfono: 965 22 76 26





6) Restaurante Fondillón

cocina exquisita a la altura de los paladares más exigentes

Menú Día de San Valentín 55 € por persona (IVA incluido)

COPA de Cava Elyssia Rosé

- Blinis de salmón y cítricos con finas hierbas

- Crema de hongos del bosque y huevo escalfado

- Arroz de sepia y almejas en su tinta de calamar

- Rollo de lenguado al azafrán y sus verduritas de nuestra tierra

- Solomillo de ternera en salsa de setas y terrina de patatas

POSTRE: Secreto de chocolate

BEBIDA: Vino Blanco, Monóvar Riesling D.O. Alicante, Vino Tinto, Tempo Cabernet Sauvignon y Syrah Vinos de Castilla, Cava Elyssia Rosado Pinot Noir, Trepat, Agua Mineral, Refrescos, Cervezas.

Café, té e infusiones

El Restaurante Fondillón, ubicado en el Hotel Hospes Amérigo ofrecerá este exquisito menú de San Valentín del 9 al 17 de febrero.

Localízalo

Restaurante Fondillón

Calle Rafael Altamira, 7 – Hotel Hospes Amérigo (Alicante)

Teléfono: 965 14 65 70





7) Restaurante Las Columnas

Cena romántica al ritmo de la música de Jonathan Pons y Lucía España

Menú Día de San Valentín 38 € por persona (IVA incluido)

ENTRANTES: Snack de Bienvenida, Ibéricos de Guijuelo y queso curado, Canelón de confit de pato, sitake, manzana y gel de foie y crocante, Ensalada de germinados con vieiras y frutas de la pasión.

PRIMER PLATO: Bacalao confitado en aceite de trufa, ajo negro y brotes

DIGESTIVO: Sorbete de mojito de fresa

SEGUNDO PLATO: Solomillo de ciervo con pintura de Granada de Elche y moscatel alicantino, manzana confitada en mantequilla de miel, esferificación de mango, compota de manzana asada, y charlota de romero

POSTRE: "Te amo con locura"

El Restaurante Las Columnas de Torrevieja ha preparado un menú exclusivo y muy especial para celebrar San Valentín. La cena estará amenizada por Jonathan Pons y Lucía España.

Localízalo

Restaurante Las Columnas

Av. de los Marineros, 23 (Torrevieja)

Teléfono: 965 71 23 98