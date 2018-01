Expertos analizarán en Alicante el futuro del envejecimieto

El próximo martes 13 de febrero, a partir de las 09:00 horas, se abrirán las puertas del Auditorio de la Diputación de Alicante, para acoger el evento «Reto Al Futuro», con ocho interesantes ponencias a cargo de expertos como son: Andrés Pedreño Muñoz, Amalio Telenti, Ángela Nieto, Francisco José Iborra, Juan Carlos Izpisua, María Blasco, Nuria Oliver y Fernando Vives. Todos ellos hablarán sobre las cuestiones más relevantes sobre el envejecimiento de la población.

La jornada durará hasta las 14:00 horas, y finalizará con una completa mesa redonda en la que participarán todos los ponentes, y que estará moderada por Toni Cabot, director del Diario INFORMACIÓN.

Ponencias de temáticas varias

Esta jornada es muy interesante porque, como destaca Juan Carlos Izpisua Belmonte, profesor y director del Gene Expression Laboratory en el Salk Institute for Biological Studies (La Jolla – California, EE.UU), «va dirigida a todas las personas que estén interesadas y quieran ampliar ideas, comprender y conocer más sobre un tema tan cercano como es el envejecimiento. Iniciativas como estas permiten servir de encuentro a la población con expertos de prestigio internacional en distintas áreas como la biología, economía, tecnología o derecho».

Además, como añade Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues «es importante acudir a esta cita fundamentalmente porque va a ser una oportunidad de oro para tener acceso a un plantel de expertos multidisciplinar y destacado debatiendo en torno a uno de los asuntos más importantes de nuestro tiempo. El hecho de que sea en Alicante, una ciudad que ha demostrado siempre su vocación científica, con universidades punteras en investigación y científicos reconocidos internacionalmente, además de ser una zona privilegiada para las personas mayores por el clima, los servicios hospitalarios, la gastronomía, la cultura y las posibilidades de ocio, hacen que la cita sea doblemente atractiva. De hecho, son muchas las instituciones vinculadas a la región que han querido colaborar en este evento. Gracias a ellas, esperamos que sea un gran éxito».

Inscripciones e información

Toda la información sobre esta interesante jornada, los ocho ponentes, el programa con los horarios y el cuestionario para inscribirse completamente gratis, se puede consultar en la página web del evento. El hashtag será #retoalfuturo, con el que seguir lo que vaya aconteciendo sobre la jornada del próximo martes 13 de febrero en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

¿Tenemos derecho a vivir más?

Fernando Vives, Presidente Ejecutivo de Garrigues. Abogado

En la última década, la esperanza de vida media ha aumentado en 2,5 años. En 2020 habrá por primera vez más personas en la tierra con más de 65 años que con menos de 5. Hay científicos que cifran el límite de la vida humana en 125 años y otros que opinan que llegará un momento en que la muerte será opcional.

Mientras la inmortalidad da el paso de la ciencia ficción a la realidad (o no), la humanidad se enfrenta a importantes desafíos derivados del envejecimiento de la población. Los científicos avanzan en sus investigaciones mientras las personas seguimos planificando nuestra vida como siempre y la sociedad reconoce que no está preparada para acomodarse a semejantes cambios. Los retos económicos y jurídicos son muchos y muy importantes. En la cumbre que el próximo 13 de febrero tiene lugar en Alicante bajo el título de «Reto Al Futuro», destacadas eminencias en cada uno de estos campos arrojarán luz sobre muchos de estos aspectos.

El derecho, como elemento vertebrador de la sociedad, ha de enfrentarse al reto. Ha de entender la realidad y adaptar las normas a esos nuevos hechos en dos planos: el del proceso y el de la gestión del cambio. En relación con el proceso, ¿cómo debe regular el derecho el avance tecnológico y científico? ¿Cómo debe proteger los desarrollos técnicos y científicos? ¿Qué límites éticos deben mantenerse?

La gestión del cambio, que provocará un mundo en el que muchas más personas llegarán a una edad avanzada, plantea también retos jurídicos: ¿cuál debe ser la edad de la jubilación? ¿Cómo debe regular el derecho civil a las nuevas familias a las que esta evolución dará lugar? ¿Tienen sentido los contratos vitalicios? En definitiva, ¿tenemos derecho a vivir más?

¿Se puede curar el envejecimiento?

Juan Carlos Izpisua, Profesor y Director Gene Expression Laboratory. Salk Institute For Biological Studies. La Jolla, California

El sueño de la inmortalidad ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. El envejecimiento es un proceso natural, complejo, universal, dependiente del tiempo y que se manifiesta de forma heterogénea. Cada uno de nosotros envejecemos de manera distinta y padecemos diferentes patologías.

Nacemos y morimos con un código genético que encierra la información sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y las enfermedades que padecemos. Además de ese código genético que nos transmiten nuestros padres, existen unas marcas químicas y factores que se encargan de la protección y regulación del mismo, que se conocen como epigenoma. Alteraciones de los códigos genéticos o epigenéticos a lo largo de la vida son la causa principal de la enfermedad y el envejecimiento.

El hombre siempre ha intentado prolongar su vida y luchar contra la enfermedad y la muerte. El reciente desarrollo de tecnologías para leer e interpretar la relación entre los códigos epigenéticos de nuestras células con la enfermedad y el deterioro de nuestros tejidos y órganos incita, más aún si cabe, nuestro interés por saber si el envejecimiento es evitable.

Se dice que el primer ser humano que alcanzará la edad de 150 años ya está entre nosotros. Hay incluso optimistas iluminados que afirman que algunas personas que lograrán vivir 1000 años ya han nacido. Exageraciones –esta última sin duda– aparte, lo cierto es que la capacidad no solo de leer sino incluso de reescribir a voluntad los códigos epigenéticos de las células humanas con técnicas como Crispr-Cas (desarrollada a partir de los descubrimientos iniciales del científico alicantino Francisco Juan Martínez Mojica) o como la reprogramación celular, nos permiten ya hoy tratar y curar enfermedades e, incluso, retrasar el envejecimiento en animales de experimentación.

Aunque todavía no podamos responder con certeza a la pregunta de si el envejecimiento tiene cura, el optimismo reina en los laboratorios de investigación. Optimismo no para alcanzar la quimera de la inmortalidad, sino para convertir en realidad el sueño de un envejecimiento más saludable. Para ello, solo el empeño de unos cuantos científicos no es suficiente. Es necesario el apoyo de toda la sociedad, pero, muy especialmente, de aquellos que tienen poder real de decidir y actuar.

****Juan Carlos Izpisua Belmonte, Paloma Martínez Redondo e Isabel Guillen Guillen. Investigadores del Instituto Salk, La Jolla California, y la UCAM, Murcia.