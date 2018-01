¿Quieres perder peso? Ya es hora de poner en marcha los propósitos de año nuevo

Según la revista TIME, entre los diez propósitos de año nuevo más comunes se encuentra, en primer puesto, perder peso y mantenerse en buena forma física (por encima de dejar de fumar y aprender algo nuevo, como un idioma). En esta lista de voluntades también verás otros deseos típicos como comer sano, viajar más, ahorrar, pasar más tiempo con la familia€ Las intenciones son buenas; sin embargo, solo el 12% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo, lo que significa que casi un 80% de estos deseos se queda solo en la intención. ¿Por qué? Quizá pereza, comodidad, rutina, un ritmo frenético de vida€ Y es que aveces cuesta sacar tiempo de donde parece que no lo hay.

Adelgazar es un 80% lo que comes y un 20% lo que te mueves: tan solo con cambiar algunos hábitos alimenticios tu figura ya puede cambiar completamente, sin cirugía, inyecciones ni complicaciones y dedicándole algo de tiempo al ejercicio físico. Para ello, muchas veces no basta con la voluntad de uno mismo, en ocasiones es difícil llevar a cabo este propósito en solitario. Por eso, lo mejor es estar acompañado de un equipo médico o profesional que te ayude, apoye, y te marque unas pautas, realizándote un correcto seguimiento para que vayas viendo poco a poco los resultados y aprendas a mantenerlos.

Como cumplir los propósitos de año nuevo contribuye a sentirse bien con uno mismo, y perder peso es uno de lo que más cuesta porque requiere esfuerzo, dedicación y cambio de hábitos, os proponemos un listado de centros de adelgazamiento de la provincia de Alicante que han ayudado a mucha gente a alcanzar sus metas.

En Shambhala Alicante ofrecen diferentes tratamientos para reducir la grasa corporal, disminuir centímetros localizados y mejorar el estado de la piel. También cuentan con un servicio de asesoramiento nutricional vegano y crudivegano y planes deportivos. Además, el próximo 8 de febrero realizarán una jornada de puertas abiertas con diferentes descuentos.

Los tratamientos de Nuevo Metro siempre dan resultado porque cuentan con diferentes técnicas que ofrecen la posibilidad de trabajar de una forma muy personalizada. Se trata de la única clínica en Alicante que oferta gimnasia motorizada o pasiva y morfoterapia, entre muchas otras terapias. Para el centro es imprescindible hacer un diagnóstico previo para encontrar el tratamiento ideal a realizar en cada persona. ¿A qué esperas?DIVA´S ha sido siempre pionera en su sector en incorporar innovaciones tecnológicas de última generación en sus tratamientos estéticos como; Alpha System 2010, Alice, Oxigenoterapia intensa, etc. Para ello y a lo largo de los años, invierte con el fin de dotar a los centros de esta moderna tecnología. Paralelamente a la innovación, su equipo profesional se ha ido formando en la aplicación de nuevas técnicas para mejorar los resultados en pérdida de peso y remodelación corporal.

LEER MÁS...





Unas manos expertas y una larga experiencia profesional te van a aportar todo lo que necesitas para sentirte mejor contigo misma. Cavitación, elctroestimulación, presoterapia, mesoterapia virtual, radiofrecuencia, vendas frías, saco de sudoración para eliminar toxinas€ Tratamientos adaptados a cada uno con bonos personalizados.





Unas manos expertas y una larga experiencia profesional te van a aportar todo lo que necesitas para sentirte mejor contigo misma. Cavitación, elctroestimulación, presoterapia, mesoterapia virtual, radiofrecuencia, vendas frías, saco de sudoración para eliminar toxinas€ Tratamientos adaptados a cada uno con bonos personalizados.