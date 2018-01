Adelgaza progresivamente con una sonrisa

Con clínicas por Madrid y diferentes puntos de España, Cuerpo Libre Alicante te ofrece todo lo necesario para ganar la batalla a la báscula y decirle adiós a esos kilos que siempre has querido perder de vista.

En Cuerpo Libre trabajan con el compromiso de lograr que sus pacientes pierdan peso sin que su organismo se resienta. Para ello, emplean tratamientos exentos de contraindicaciones médicas y efectos secundarios, sin fármacos, ni inyecciones, ni cirugía, tratando de crear hábitos saludables. De ahí la base de su lema: "Adelgaza con una sonrisa".

Sus procedimientos de adelgazamiento se llevan a cabo en dos etapas: en la primera, el equipo de especialistas y médicos consiguen que el paciente adelgace progresivamente; y en la segunda, el objetivo es estabilizar y reafirmar las zonas tratadas para obtener un cuerpo armonioso y sin flacidez. Este tratamiento garantiza que los pacientes mantengan los resultados en el tiempo.

La filosofía de Cuerpo Libre es huir de las "dietas milagro", por eso promueven un cambio en el estilo de vida y una pérdida gradual de peso para que no se produzca el temido "efecto rebote". Otra de las grandes ventajas de sus tratamientos es que los pacientes no pasan hambre, ya que no se restringen las calorías, ni se pesan los alimentos. Además, disponen de una enorme variedad de recetas para que la hora de la comida no se convierta en un momento tedioso y aburrido. Desde sus clínicas trabajan duro para recuperar nuestra saludable dieta mediterránea y para enseñar a comer a sus pacientes.

Sus especialistas no solo trabajan para ayudar a perder peso, además les preocupa el aspecto de la piel de sus pacientes, es por ello que cuentan con los mejores tratamientos de estética corporal, estética facial, rejuvenecimiento de manos, fotodepilación, eliminación de varices, entre otros. Tratamientos que les convierten en una de las clínicas y asesorías líderes en estética, adelgazamiento y fotodepilación.

Adiós al sobrepeso

El sobrepeso constituye uno de los mayores problemas de la sociedad actual, y no solo a nivel estético, también acorta la esperanza de vida y tiene repercusiones muy negativas para la salud. Cuerpo Libre es consciente de que para perder peso es necesario el apoyo de un equipo de profesionales que te ayuden a adelgazar de una manera saludable. Por eso, cuentan con un gabinete médico que llevará el seguimiento de tu programa de adelgazamiento y te enseñará a mantener los resultados obtenidos.

Una vez han diseñado tu tratamiento, adelgazar te será sencillo en Cuerpo Libre porque...

Tan sólo tienes que dedicar entre 30-60 minutos de tu tiempo a acudir al centro.

No pasarás hambre. Te enseñan a comer de una manera sana y equilibrada.

Como te realizan un control no sólo de peso, sino de pérdida de volumen, verás día a día como reduces centímetros de tus zonas más problemáticas.

Las técnicas aplicadas son muy variadas, por eso personalizan el tratamiento de acuerdo a tu edad, constitución, actividad, localización de la grasa, presencia de celulitis?etc. Por ello, lo primero que realizan es un diagnóstico previo, para determinar el tratamiento que más se acomoda a ti y que puedas no sólo perder los kilos que te sobran, sino modelar tu figura para obtener un cuerpo armonioso y sin flacidez.

El centro cuenta con un gabinete médico que llevará el seguimiento de tu programa y te enseñará a mantener los resultados obtenidos



Algunas de estas técnicas para remodelar tu silueta, durante o tras el plan de adelgazamiento son la drenoterapia, un masaje localizado manual, movilizante y enérgico en el que se aplican productos específicos para cada zona; el tratamiento de ondas térmicas, una técnica de aplicación externa que estimula el sistema termorregulador para que éste queme las grasas superfluas de un modo natural y sin contraindicaciones. O bien la combinación de ambos, que tiene numerosos beneficios para el sistema circulatorio, digestivo, muscular y para tonificar la piel. Además, todos sus tratamientos incluyen un exhaustivo control de tu Indice de Masa Corporal (IMC), porcentaje de grasa y celulitis.

También tratamientos faciales

Y, aunque Cuerpo Libre basa su trabajo en técnicas de adelgazamiento y remodelación corporal, en su centro también realizan diversos procedimientos de estética facial, como su último y novedoso tratamiento con máscaras LED. Esta terapia fotodinámica consiste en aplicar sobre el rostro longitudes de ondas especificas de baja intensidad. La técnica se utilizó en un inicio por la NASA para curar y cicatrizar rápidamente las heridas de los astronautas, pero hoy en día, esta nueva fórmula es ya utilizada por famosas como Jessica Alba, Carla Bruni, Jennifer Aniston y Madonna, y no produce ni dolor ni se siente calor. ¿Qué beneficios tiene? Entre otros, estimula la producción de colágeno, reduce el acné y mitiga la inflamación y congestión de la piel.



El novedoso tratamiento con máscaras LED se lo realizan famosas como Carla Bruni o Madonna

En su página web, además de poder acceder de manera gratuita a recetas saludables, tablas calóricas de distintos alimentos y una calculadora de IMC, podrás comprar diversos productos y consultar todos sus tratamientos, tanto médico estéticos faciales y corporales, como de adelgazamiento.

Localízalo

CENTRO MÉDICO CUERPO LIBRE – IMAGEN Y BELLEZA

Avda. José Maestro Garberí Serrano, 11 (Alicante)

Teléfono: 965 65 09 92

Correo: alicante@cuerpolibre.com