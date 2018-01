Todo corazón

Eran las cuatro de la tarde de un miércoles y Juan Perán, fundador del grupo Pikolinos, se encontraba en casa descansando en el sofá, justo después de comer. Cuenta que, de repente, sintió «un crujido, como un estallido en el pecho» y que al incorporarse, mientras perdía incluso la visión, le dijo a su mujer: «Rosario, me ha dado algo en el corazón». Rosario pensó en ganar tiempo y condujo su propio coche hasta el hospital, donde Juan se convirtió en un paciente al que pronto le confirmarían que debía ser intervenido de urgencia del corazón.

Juan Perán fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario del Vinalopó, centro de referencia para la especialidad de Cirugía Cardíaca, donde el equipo de esta especialidad estaba ya preparado. Recuerda que durante el trayecto la ambulancia iba muy, muy despacio. Su arteria aorta había empezado a romperse y cualquier movimiento podía ser fatal.

Recuerda vagamente entrar a quirófano ya que perdía y recuperaba la consciencia, pero supo que su vida corría peligro y que el tiempo jugaba en su contra. El doctor Tébar, Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario del Vinalopó, dirigió la intervención que duró 6 horas. «La operación consistió en reparar el corazón del paciente, actuando sobre la parte proximal de la aorta, ubicada dentro de la cavidad pericárdica, que es la que tiene más riesgo de rotura» explica el doctor Tébar. Parte de la aorta se cambia por un sofisticado tubo de plástico que hace las funciones de arteria en el futuro. La intervención se realiza con el corazón parado y el trabajo del cirujano es extremadamente minucioso, sobre todo en un momento clave en el que no hay circulación de la sangre en todo el organismo, excepto en el cerebro.

La intervención fue un éxito, el paciente pasó dos días en la unidad de cuidados intensivos y 4 en la planta de hospitalización. Una semana después de la operación estaba en casa sin ninguna complicación, con un post operatorio «glorioso» explica el doctor, y es que Juan recuperó la fuerza rápidamente para poder «pasearse por el pueblo» como él dice y «darse una vuelta por la fábrica».

Actualmente hace vida normal «con su corazón reparado», bromea, y celebra haber cumplido recientemente sus 70 años, «gracias a vosotros» dice emocionado al doctor Tébar en una de sus visitas de seguimiento al hospital. «Suena el despertador a las 06:45, respiro profundamente quince minutos para despertarme y empiezo el día con una hora de ejercicio», así explica su rutina diaria en la que dice que intenta evitar las emociones fuertes, aunque reconoce que estas navidades han sido especialmente emotivas entre familiares y amigos.

Juan Perán fue intervenido de urgencia a corazón parado por el doctor Tébar y su equipo, a quienes está muy agradecido.

El último en sumarse a esa lista de amistades ha sido precisamente el cirujano que le operó. Cómo no iba a hacerlo si el propio Juan contactó por teléfono con él y le dijo literalmente «quiero que sepa que a partir de ahora quiero ser su amigo, quiero conocerle más. Me ha salvado la vida y le estoy muy agradecido» cuenta entre risas.

Y es que quien le conoce sabe que es un hombre de «buen corazón», valga la redundancia. Su corazón se mostró implacable y supo lidiar una situación de extrema urgencia. «Cuando el riesgo de rotura es tan alto, en muchos casos el paciente no llega ni al hospital. Juan tuvo la suerte de que su arteria no se rompiera del todo» asegura el doctor Tébar. En las disecciones de aorta el tiempo es vital, los datos muestran que el 25% de los pacientes que no se operan en las primeras 24 horas, fallecen. El porcentaje alcanza el 50% en aquellos pacientes que no son operados antes de las 48 horas.

No fue el caso de Juan Perán, ni de otros muchos pacientes a los que una cirugía realizada a tiempo les ha dado una nueva oportunidad. «En nombre de todos ellos, gracias. Gracias a la Sanidad en Elche en general, en especial al Hospital del Vinalopó y a su equipo de Cirugía Cardíaca por salvarme. Gracias por mejorar la sanidad en Elche, por compensar la escasa inversión que había en materia sanitaria, por pensar en nuestras carencias y subsanarlas, por sumar y aportar nuevos servicios como éste que no valoramos hasta que nos encontramos enfermos. Por permitirme seguir disfrutando de mi familia, de los almuerzos de los sábados y las partidas de dominó. Gracias de corazón, y nunca mejor dicho».

Hospital Universitario del Vinalopó, referente en corazón

El Hospital del Vinalopó dispone de un área del corazón de primer nivel que abarca desde una potente cardiología clínica hasta la unidad de referencia de cirugía cardíaca para el sur de la provincia de Alicante. Desde la apertura del centro, los ciudadanos tienen acceso a una asistencia de la máxima calidad en Elche, cerca de sus domicilios y sin necesidad de desplazarse a Alicante o Valencia.

Cirugía Cardíaca es una de las especialidades con las que cuenta el centro, dentro de su cartera de servicios de alta complejidad. Un servicio sin demoras que ofrece respuesta a toda la patología cardíaca quirúrgica (excepto el trasplante) en pacientes adultos. Los ciudadanos tienen a su disposición a un equipo de profesionales con preparación y experiencia que han logrado situar al servicio de Cirugía Cardíaca en el panorama nacional con excelentes resultados asistenciales. Anualmente, realizan más de 450 cirugías, reduciendo considerablemente la lista de espera de otros centros y con el nivel de satisfacción del paciente más elevado de la Comunidad Valenciana. En este sentido, el centro atiende no sólo a pacientes del propio Departamento sino también del Hospital General Universitario de Elche, Hospital Universitario de Torrevieja y Hospital Vega Baja, entre otros. Cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana puede ejercer su derecho de libre elección de centro o especialidad, de forma sencilla, y ser atendidos en el Hospital del Vinalopó con la máxima garantía y el mínimo tiempo de espera.

Los cirujanos cardíacos son los encargados de aportar información al paciente y también al cardiólogo para la toma de una decisión tan importante como es el operarse del corazón. De ahí que el equipo de cirugía cardíaca esté en constante comunicación con los cardiólogos de otros hospitales para participar en sesiones clínicas, incluso de forma presencial, y revisar casos de pacientes con posible indicación quirúrgica.

Las enfermedades del corazón han sido siempre una prioridad para el Hospital del Vinalopó y de ahí su apuesta por disponer de servicios punteros que complementan a la cirugía, como son la Unidad de Hemodinámica o el propio servicio de Cardiología. Entre todos ellos existe perfecta coordinación con el fin de ofrecer la atención más adecuada al paciente según su patología.