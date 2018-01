¿Cuáles son los retos de la economía alicantina para 2018?

El foro empresarial Diálogos para el Desarrollo patrocinado por Grupo Cooperativo Cajamar reunió esta semana en Alicante a empresarios y directivos alicantinos con los economistas Miguel Sebastián y Juan Ramón Rallo. Los expertos coincidieron en la importancia de la industria exportadora para el futuro de la economía alicantina y española, pronosticando que 2018 será un año «especialmente positivo» para el crecimiento económico de todo el país. No obstante, los dos ponentes también analizaron los retos a los que se enfrenta la economía alicantina, proponiendo medidas para afrontarlos con garantías.

Miguel Sebastián comenzó su intervención en dicho foro ofreciendo una visión sobre el estado actual de la economía. Al respecto, quien fuera ministro de Industria en la segunda legislatura de Zapatero, consideró que España ha crecido en los últimos años gracias a los llamados «vientos de cola», concretados en la política monetaria expansiva de Mario Draghi, un coste del petróleo bajo y un cambio euro-dólar favorable. «En 2014 el euro estaba en 1,40 y cayó hasta el 1,05. Ahora estamos en el 1,23», matizó. Por ello, alertó sobre la más que previsible posibilidad de que el euro siga apreciándose con respecto el dólar, ya que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, quiere abaratar su moneda. «En Europa, sin embargo, no existe una voz que controle el euro», criticó.

En cuanto a los tipos de interés, Miguel Sebastián constató en Diálogos para el Desarrollo que la etapa de expansión monetaria ha terminado. «Es cierto que se hará de forma regulada pero no podemos descartar una subida de tipos tanto a corto como a largo plazo. El problema de España es que tenemos una deuda pública muy alta y la privada no se ha reducido como para asumir una subida de tipos».

Los asistentes disfrutaron de las conferencias del exministro de Industria Miguel Sebastián y del economista Juan Ramón Rallo. / ISABEL RAMÓN

Industria y productividad

Entre los retos a los que se enfrenta España y, más en concreto en la provincia de Alicante, el exministro de Industria consideró necesario hacer un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y el sector privado para potenciar la industria, ya que es un sector que tiene efectos beneficiosos como «la productividad, el empleo de calidad y la competitividad para el futuro».

Miguel Sebastián se refirió al mantenimiento de la industria del calzado, del juguete y del mueble a través de la innovación, la diferenciación del producto, el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo del comercio electrónico para generar una oferta competitiva dentro del mercado global. Asimismo, incidió en la necesidad de poner en marcha una política industrial. «La industria está fuera de la agenda. Nuestra productividad depende de la industria», destacó.

En esta línea, Miguel Sebastián lamentó que la productividad sólo crece en España el 0,2%. «Todo gira en torno a esta variable: la sostenibilidad de pensiones, sanidad, salarios, competitividad exterior,... Pero en España se habla poco de ella», recalcó. Juan Ramón Rallo coincidió con Miguel Sebastián en este punto señalando que «la productividad es un problema en España y no hay incentivos para resolverlo. En la actualidad es más barato incorporar a varios trabajadores que mejorar procesos en las empresas», explicó, por lo que auguró que la inversión en productividad «sólo será rentable cuando haya pleno empleo y empleo de calidad». «Hay que ganar competitividad no solo a base de costes laborales, sino con valor añadido, que nos falta», opinó Rallo, quien volvió a recalcar que «mientras tengamos una tasa de desempleo tan alta será difícil, por generar mano de obra barata».

Otra de las áreas en las que la economía alicantina también tiene que mejorar, al igual que el resto de España, está relacionada con la exportación. Rallo detalló que la exportación no supone un gran porcentaje del PIB, cifrándolo en un 25%. «Aquí tenemos una gran capacidad de crecimiento, aunque es indiscutible que las empresas están apostando por salir al exterior como refleja el hecho de que el número de exportadores se ha triplicado y quienes lo hacen con regularidad ha pasado de 40.000 a 50.000 empresas desde el salto de la crisis»

Turismo y tasa turística

El turismo, sector clave en la Costa Blanca, fue otro de los temas tratados en el encuentro patrocinado por Grupo Cooperativo Cajamar. Al respecto, Miguel Sebastián no se mostró muy optimista, ya que consideró que «no es un modelo sostenible», argumentando que «no se puede crecer sólo trayendo a más gente porque no nos lo podemos permitir ni por nuestro entorno económico, ni por nuestros recursos de agua y de energía». Por ello, criticó que «sigamos sacando pecho por superar a EE UU cuando este país ingresa cuatro veces más en turismo que nosotros».

En cuanto a la implantación de una tasa turística en la Comunidad, Miguel Sebastián no se opuso a ella «siempre que sirva para ayudar al tejido empresarial, se haga finalista y para la mejora de la capacidad turística». Juan Ramón Rallo, por su parte, también la consideró una opción interesante siempre que no tenga «motivos recaudatorios y frene la entrada de turistas». No obstante, ambos coincidieron en que existen otras opciones para no implantar una tasa turística como, por ejemplo, «buscar turistas de más calidad y con más capacidad de gasto como los rusos o los chinos».

El economista Juan Ramón Rallo en un momento de su intervención. / ISABEL RAMÓN

¿Nueva burbuja inmobiliaria?

Juan Ramón Rallo manifestó ver poco probable el surgimiento de una nueva burbuja inmobiliaria en estos momentos. «En la actualidad contamos con un PIB similar al previo de la crisis donde el ladrillo no tiene el peso que tenía, siendo reemplazado por otros sectores», señaló el economista. Asimismo, detalló que en cuanto a la aportación al PIB «más de la mitad de los sectores ha crecido su aportación frente al hundimiento de la construcción» y se mostró más optimista que Sebastián en cuanto al cambio de modelo productivo español al afirmar «que está cambiando aunque es cierto que aún es insuficiente para hablar de una transición confirmada», incidió

Ahorro

Otro punto en el que coincidieron los dos ponentes fue en la necesidad de bajar los impuestos al ahorro. «Las economías crecen por el ahorro y no por el consumo», señaló Miguel Sebastián, quien lamentó que «España adolece de una falta de cultura de ahorro, tanto en lo público como en privado». Por ello, los dos expertos abogaron por un modelo fiscal que favorezca el ahorro, reduciendo sus impuestos y que favorezca el ahorro interno. «Lo contrario favorece directamente el endeudamiento con el exterior», concluyó Miguel Sebastián.

Nuevos escenarios

Antes del debate entre los dos economistas, el director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, destacó que la economía española ha acumulado «tres ejercicios creciendo por encima del 3%», pero previó nuevos retos de cara al futuro como los cambios normativos aplicables a la banca donde las nuevas regulaciones como son IFRS9 , MIFID II o PSD2 crearán nuevos escenarios en materia de calidad crediticia con más información y transparencia para el inversor.