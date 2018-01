¿Pasas frío mientras duermes? 4 claves imprescindibles para elegir el mejor edredón nórdico

En muchas zonas de Alicante el invierno engaña: días muy calurosos en los que, perfectamente, podemos andar en manga corta y noches frescas donde las temperaturas caen y la humedad se multiplica. Es por eso que muchas veces nos "confiamos" y no ponemos suficiente ropa de abrigo a nuestras camas, dejando las pesadas mantas en el altillo o comprando edredones que no calientan lo suficiente. Pero, si hablamos de puntos del interior, no hay duda de que el frío es el gran protagonista de la época invernal, con temperaturas que, sobre todo por la noche, llegan a estar por debajo de los cero grados.

De media, cada persona pasa nada más y nada menos que un tercio de su vida en la cama, por lo que la correcta elección de los productos de descanso es fundamental. Y, si quieres acertar, un edredón nórdico te asegura un confort extraordinario, por encima de cualquier otra prenda de cama.



1. ¿Natural o sintético?

¿Algunas claves a la hora de elegir edredón? Todo se basa en dos palabras: poder aislante. Los rellenos de pluma o plumón natural (normalmente de patos u ocas) suelen ser la primera opción que pensamos a la hora de adquirir un edredón, siendo el plumón lo más demandado. Sin embargo, además de ser bastante más caros, a algunas personas les pueden provocar alergias al ser naturales; también son más delicados y hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiarlos.

Por otro lado, los materiales sintéticos han demostrado contar con prácticamente el mismo poder aislante que los naturales, pero con otras muchas ventajas. La primera, el precio. Los últimos avances en edredones nórdicos de fibra hueca o microfibra hacen que estos copien, de manera bastante fiel, al plumón natural pero por mucho menos. Los primeros (fibra hueca) son muy transpirables y aíslan bastante bien, además su limpieza es más fácil; mientras que los de microfibra, siendo también muy aislantes, cómodos, fáciles de limpiar y antialérgicos, imitan algo mejor al plumón natural. Como ves son una estupenda (y económica) alternativa.



2. Lavado y mantenimiento

Eso sí, para un mantenimiento óptimo tanto de los edredones naturales como de los sintéticos, es recomendable lavar y cambiarles la funda al menos una vez cada diez o quince días. Si no precisara de funda porque el propio relleno lleva estampado, basta con ventilarlos cada pocos días y lavarlos, como mínimo, con el cambio de estación: a la hora de almacenarlos o volverlos a usar.

Los rellenos sintéticos puedes lavarlos tú mismo en casa utilizando un programa delicado en la lavadora, a una temperatura máxima de unos 30ºC y utilizando el doble de suavizante de lo habitual para que el resultado sea más agradable al tacto y proporcione un mayor confort. Los rellenos naturales de pluma o plumón es conveniente llevarlos a la tintorería porque al ser tan delicados pueden estropearse en la lavadora.



3. Confección

Para un mejor reparto del calor también es importante el patrón que se ha seguido a la hora de confeccionar el edredón. Las cámaras de aire dentro del edredón son una de las claves de su hermetismo, y gracias a ellas no se forman zonas vacías. Los mejores son los que tienen un sistema de cosido a cuadros o rombos, ya que estos distribuyen mejor el relleno por todo el edredón y hace que todas las zonas abriguen por igual.



4. ¿Precio? Desde 10 y 15 euros

Como decíamos antes los edredones naturales suben bastante de precio, llegando a superar en algunos casos los 100 euros. Por otra parte, los sintéticos, hoy en día muy conseguidos, aseguran confort a precios mucho más reducidos. Calidad y precio no están reñidos, y es que en el mercado actual hay muchas opciones para hacerse con un edredón nórdico de calidad, aislante, muy ligero y económico. Por ejemplo, en Tiendas Anticrisis El Castor los han rebajado y podrás encontrarlos por 10 euros para camas de 90 y 105 cm, y por 15 euros para camas de 135 y 150 cm. Date prisa, porque son las últimas unidades ¡y no se sabe cuándo se acabarán!



Te recomendamos

Producto:

Edredón Nórdico – Tiendas Anticrisis El Castor

Dimensiones y precios:

-150x220 cm para camas de 90 y 105 cm por 10€

-220x240 cm para camas de 135 y 150 cm por 15€

Características:

- Tacto suave

- Reversible

- 100% Poliester

- Microfibra

- Diferentes estampados



