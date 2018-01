Nuevo «Curs de Valencià C1» de la UA, cada miércoles con INFORMACIÓN

Tras la excelente experiencia del Curso B1 Y B2 ya entregado por INFORMACIÓN, el próximo miércoles 31 se inicia una nueva promoción del curso de valenciano Punt per punt, pero esta vez a nivel experto, nivel C1. Una forma amena y didáctica de seguir reforzando y avanzando en el aprendizaje del valenciano y que, además, prepara para los exámenes de la Universidad de Alicante.

Una apuesta del periódico, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la Universidad de Alicante, en la difusión del valenciano compuesta por 18 entregas, cada miércoles una unidad didáctica.

Què és el nou curs i quin avanç suposa?

És la continuació del projecte per a aprendre valencià que INFORMACIÓN va iniciar amb els nivells previs, A2, B1 i B2. Ara penetrem ja en els coneixements propis d'un expert (C1) i volem oferir un material que resulte molt atractiu i estimulant per als aprenents.

Amb el C1, els estudiants han d'assolir uns coneixements molt amplis, propis de persones expertes en una llengua. Per tant, si en el B2 focalitzàvem en les competències pròpies d'un usuari avançat, ara fem un pas més: els aprenents adquiriran competències lingüístiques d'expert.

Igual que en els nivells previs, volem abastar una temàtica molt àmplia: economia, medi ambient, història, esports... Ara, però, l'estudiant trobarà un canvi important: a més d'un centre d'interés, també trobarà un apartat sobre anàlisi lingüística i exercicis de gramàtica i vocabulari similars als dels exàmens oficials.

A més, volem aprofundir en l'ús dels àudios. Alumnes i professors de nivells diversos ens conten que els usen a classe i això és un reforç molt important. Lídia Garrigós, que és la veu dels àudios, ofereix un model fonètic excel·lent que ens permet plantejar unes activitats molt atractives.

Novetats

En presenta unes quantes, però tres per damunt de tot: la gramàtica és explicada a través dels àudios, proposem en cada unitat exercicis similars als dels exàmens oficials i, a més, incloem un apartat per a mostrar com el valencià ens ajuda a aprendre unes altres llengües.

Didàctic i amé

Hem tractat des del principi que eixes dos característiques aparegueren en Punt per punt. És didàctic perquè motivem els estudiants amb una visió diferent. Per exemple, la gramàtica explicada en àudios, i no en textos escrits, és un al·licient i suposa un canvi grandíssim, que també els ajudarà a reforçar la pronúncia i la comprensió oral. I és amé perquè l'única manera d'aprendre bé una llengua és divertint-nos. Per això continuem subratllant curiositats i fent propostes d'exercicis molt atractives.

Nivell necessari

El C1 és el primer nivell d'expert. És necessari per a exercir, per exemple, com a mestre o professor, entre altres professions. Qui el seguisca aprendrà molt. Molt de valencià i molts coneixements que els seran útils per a uns altres idiomes. A més, s'ho passarà d'allò més bé, perquè l'aprenent sempre adopta en Punt per punt un paper actiu i trobarà molts al·licients per a divertir-se mentre aprén.

Calendario de entregas con el INFORMACIÓN

1 Dimecres, 31 de gener

2 Dimecres, 7 de febrer

3 Dimecres, 14 de febrer

4 Dimecres, 4 de febrer

5 Dimecres, 21 de febrer

6 Dimecres, 28 de febrer

7 Dimecres, 7 de març

8 Dimarts, 14 de març

9 Dimecres, 21 de març

10 Dimecres, 28 de març

11 Dimecres, 4 d´abril

12 Dimecres, 11 d´abril

13 Dimarts, 18 d´abril

14 Dimecres, 25 d´abril

15 Dimecres, 2 de maig

16 Dimecres, 9 de maig

17 Dimecres, 16 de maig

18 Dimecres, 23 de maig