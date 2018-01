La revista Tendencias llega de nuevo con las mejores novedades en moda, decoración y mucho más

¿Ya sabes qué vas a ponerte para ir a esquiar a la nieve esta temporada? O ¿Vas a celebrar el Año Nuevo Chino y no sabes cómo decorar la casa? O más importante ¿Tienes ya el plan perfecto para este San Valentín? Estas son algunas de las preguntas que tienen respuesta en las páginas de la revista Tendencias, que llega el domingo 28 de enero a los quioscos y a la web de INFORMACIÓN.

Una publicación de 48 páginas a todo color que contarán a través de una decena de reportajes las nuevas tendencias para esta temporada. Empezando por la celebración del Año Nuevo Chino, que se conmemora el próximo 16 de febrero, donde te contamos cómo lo celebran, qué tradiciones tienen y sobre todo, por qué este año es el Año del Perro, gracias a la colaboración de alumnas de intercambio de China que estudian en la Universidad de Alicante.

Alumnas chinas de la Universidad de Alicante

China estará muy presente en este número de la revista Tendencias ya que contamos la gran aventura de Ana y Alberto, dos nucieros que hace unos días emprendieron una gran travesía a través de la ruta de la seda. ¿Lo más curioso? Que van en tándem hasta Pekín y que no tienen fecha de llegada, sólo quieren disfrutar del camino y de la gente que encuentren a su paso. Te contamos todo sobre su aventura.

Alberto y Ana salieron de Benidorm el pasado domingo

Pero como es habitual en la revista Tendencias, no nos olvidamos de la moda. Pero esta vez nos centramos en la moda femenina y masculina para ir a esquiar y disfrutar de las semanas blancas con la mejor equipación de esquí y que vayas bien preparado a cualquier puerto de montaña. La misma moda nórdica se instala en los hogares, a través de la tendencia "Noretnic", lo último en decoración, con un aire escandinavo y exótico, con líneas simples, colores neutros y materiales naturales.

Y del frío de la nieve y los colores neutros, damos un giro de 180 grados y te llevamos de viaje a un lugar cálido y lleno de color, Cuba. Un paraíso terrenal en el Mar Caribe, un destino singular, exótico y eterno para vivir unos días mágicos en La Habana.

Vista de Cuba

En Tendencias también contamos la nueva moda del "Healthy food" y la gastronomía detox, con las nuevas cartas de los restaurantes donde apuestan por una cocina saludable, porque los consumidores ahora buscan lo sano, porque "healthy is the new sexy". Y al igual que te enseñamos a cuidar el cuerpo, en Tendencias aprenderás a cuidar tu alma. Te mostramos las mejores técnicas para encontrar la calma y desconectar del estrés diario, así como aprender a gestionar mejor el tiempo y disfrutar más de las horas que tenemos en el día. Así como las mejores aplicaciones para hacer más llevadero el día a día.