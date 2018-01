La Comunidad Valenciana, una oferta turística singular y diferenciada

Fitur ha sido la primera cita destacada del año para el sector turístico español en general y de la Comunidad Valenciana en particular y uno de los certámenes más importantes a nivel mundial. Esta feria cobra especial importancia al celebrarse en un momento de crecimiento del número de turistas tanto a nivel nacional como internacional. La estimación de la Agència Valenciana del Turisme es que 2017 se ha cerrado con 27 millones de turistas, cifra que se podrá confirmar a final de mes, cuando se publiquen los resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a la demanda extranjera, se espera que se supere el récord histórico de turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana, alcanzando los 9 millones de turistas internacionales.

Por tanto, y en vista de estos datos, Fitur representa una de las actuaciones más importantes del branding (la marca) del turismo de la Comunidad Valenciana. Bajo la dirección y el liderazgo de la Agència Valenciana del Turisme, Fitur supone el mejor escaparate nacional de las seis marcas turísticas, los destinos y las ofertas de las empresas turísticas de la Comunidad Valenciana.

Además, el Consell continúa en su apuesta por reforzar la idea de unificar la imagen de la Comunidad Valenciana, con un diseño del stand global y con una imagen unificada, pero a la vez, respetando la identidad y las singularidades de las marcas turísticas. Por eso, este año se ha ampliado y mejorado el espacio dedicado al producto, incrementando en un 70% la presencia de empresas coexpositoras. Siguiendo la línea marcada el pasado año, en esta edición se ha mantenido un enfoque más profesional, dejando un espacio central para el uso de las empresas del sector.



El stand de Costa Blanca presenta los atractivos de la Comunidad Valenciana /ALEX DOMÍNGUEZ



Impulsar la hospitalidad

Hay que destacar que el compromiso de la Generalitat en este certamen ha sido mostrar a la Comunidad Valenciana como una tierra hospitalaria, abierta, con una oferta turística singular y diferenciada. Esto entronca con el programa, impulsado desde la Agència Valenciana del Turisme, destinado a potenciar la imagen de Comunidad receptiva y acogedora con el visitante, que es, en definitiva, el actor fundamental que sostiene la actividad económica del sector turístico y que repercute en el conjunto de la sociedad.

Se trata de una campaña que incide en el hecho de que ser hospitalario con el turista nos afecta a todos. El turista y su impacto a través del gasto que efectúa en destino no sólo beneficia al propio sector que se nutre de sus visitas, el alojamiento turístico, la hostelería y restauración, empresas de servicios turísticos, etc., sino que afecta a otros sectores locales que se benefician igualmente de su llegada: comercio, transporte, agricultores, ganaderos y pescadores, etc. Por tanto es una actividad que repercute en el global de la población también como generadora de empleo directo e indirecto.

Por ello, se indica desde la AVT, la imagen que se traslada a los turistas y el trato que reciben es primordial a la hora de contribuir a su satisfacción y fidelización. Al mismo tiempo representa una aportación al objetivo de incrementar la calidad y la excelencia del conjunto de la oferta turística.

Hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado y con herramientas de comunicación al alcance de toda la población a través de las Redes Sociales, una experiencia insatisfactoria en la acogida de turistas puede generar un descenso de la reputación de un destino y de sus productos turísticos, mientras que una buena experiencia puede convertir al turista en prescriptor activo del propio destino entre sus amigos, familiares y conocidos.

Por lo tanto, la campaña sobre hospitalidad incide en que es necesario fomentar el buen trato, la hospitalidad, la acogida del turista durante su experiencia con el fin de, por una parte, contribuir a la calidad y excelencia de la oferta turística a través de la mejora de la atención al turista y del propio reconocimiento de la importancia de las profesiones turísticas, y por otra parte, garantizar la satisfacción en la experiencia turística que permita fidelizar al visitante y repercutir en la mejora de la imagen de marca del conjunto de la oferta turística y en definitiva de la propia Comunidad Valenciana.

La hospitalidad, por tanto, es el eje que debe potenciar y desarrollar la imagen de la Comunidad Valenciana, como factor distintivo, como enseña y elemento diferenciador. Pero para la consecución de dicho objetivo es necesario desarrollar una serie de acciones encaminadas a mejorar dicha imagen y, en concreto, en lo relativo a la hospitalidad.



Todos comprometidos

Por ello, la imagen de la campaña se apoya en las personas que hacen posible que la Comunidad Valenciana sea uno de los destinos preferidos por los visitantes, profesionales del sector turístico, empleados de un hotel, recepcionistas, botones de hotel, camareras de piso, propietarios de alojamientos rurales, personal de la hostelería como camareros, sumillers y chefs, guías e informadores turísticos y otros profesionales de empresas turísticas. Pero también, junto a éstos la campaña muestra también profesionales de otros sectores que también contribuyen a potenciar la imagen turística de la Comunidad: comerciantes, personal de limpieza urbana, socorristas, policías, taxistas, y población en general.

Además, la campaña cuenta con la participación de personalidades de reconocido prestigio profesional, como los chefs Susi Díaz y Quique Dacosta, ambos con una gran trayectoria y con restaurantes galardonados con la estrella Michelín, y el deportista paralímpico David Casinos, medallista en cuatro Juegos Olímpicos y campeón del mundo en Disco y Peso.

La campaña cuenta con spots que se emitirán en TV y redes sociales, además de cuatro vídeos de un minuto aproximadamente sobre áreas profesionales: hostelería, alojamiento, servicios e información turística, además de un vídeo para presentaciones, RRSS y acciones formativas.

Asimismo, se ha elaborado un distintivo para establecimientos turísticos, comercios, taxis, etc., con el fin de promover los valores de acogida y amabilidad en dichos espacios. Un distintivo que, con el mensaje «Soy Embajadora de Hospitalidad» o «Sóc Ambaixador d´Hospitalitat», quiere hacer partícipe a los profesionales y a la sociedad de la importancia de un trato de calidad y satisfactorio que contribuya a que los turistas recomienden la Comunidad Valenciana a sus familiares y amigos.

Tal como afirmó el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en la presentación de la campaña «la hospitalidad también presenta una dimensión transformadora, ya que contagiamos valores, que son los de la tolerancia, el respeto activo y la inclusión, y este es el turismo que tendrá éxito en el futuro».

En Fitur se ha incidido en potencia estos valores de acogida y hospitalidad asociados al carácter mediterráneo que define a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Miles de personas han pasado por el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur/ALEX DOMÍNGUEZ



IFEMA premia el diseño del stand de la Comunitat Valenciana

El stand de la Comunitat Valenciana, realizado por la empresa alicantina Alavés, ha conseguido un premio en la Feria Internacional de Turismo. En Fitur, la organización de Ifema ha distinguido a los espacios expositivos más atractivos en diferentes modalidades como comunidades autónomas y organismos, países y empresas.

De este modo, el jurado, tras analizar parámetros como la profesionalidad, la adecuación del stand a las necesidades de comercialización de cada producto, la comunicación y promoción (identificación del stand con la imagen y el producto) y la originalidad e innovación en el diseño ha decidido otorgar al stand de la Comunitat Valenciana un premio dentro de la modalidad de Comunidades Autónomas, junto a Aragón y Galicia.

La directora de Fitur Ana Larrañaga, entregó este distintivo a la directora general de Turismo, Raquel Huete, y el director de Estrategia Territorial Turística de la Comunitat Valenciana, Josep Gisbert.

Por su parte, el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha resaltado que «este premio pone de manifiesto que nuestro nuevo enfoque para presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana es acertado, puesto que los verdaderos protagonistas de esta edición son los productos y las empresas»

En esta línea, Colomer ha destacado que «en el stand de esta edición hemos apostado por un nuevo concepto, con un diseño más funcional y ofreciendo mayor espacio a las empresas de la Comunitat Valenciana para que puedan aprovechar esta oportunidad para hacer negocio, entablar relaciones y ofrecer su producto». Además, ha querido hacer hincapié en que «no se trata de una cuestión económica, puesto que este año hemos conseguido aprovechar al máximo el espacio y tener una gran visibilidad reduciendo el coste en más de 100.000 euros, sino de priorizar y ser coherente en el relato que contamos al mundo desde este tipo de espacios».

Colomer ha recordado que el objetivo primordial de asistir a Fitur "es mostrar a la Comunitat Valenciana desde un prisma absolutamente profesional, donde el producto turístico sea el protagonista esencial", al tiempo que ha añadido que "hemos mostrado a la Comunitat como el destino que somos: un destino hospitalario y abierto, inclusivo y sin complejos».

El stand de la Comunitat Valenciana en Fitur 2018 ha destacado en esta edición por una estética en la que se ha pretendido segmentar la oferta turística por productos y donde las empresas turísticas cuentan con un espacio de trabajo propio para poder mantener reuniones de trabajo.

El responsable de Turisme ha señalado que «la imagen del stand responde a la campaña de publicidad, "Mediterráneo en Vivo" que engloba la gran variedad de producto que ofrece la Comunitat Valenciana» y ha añadido que "se centra en mostrar imágenes de personas disfrutando y viviendo la Comunitat, con el fin de evocar sensaciones y crear vínculos de atracción con los visitantes».