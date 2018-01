El abogado de Alicante Raúl Pardo Geijo, premio al mejor penalista de España

Referente nacional en Derecho Penal, el abogado de Alicante Raúl Pardo Geijo ha sido galardonado en numerosas ocasiones por sus cualidades en el desempeño de su labor como especialista en este sector, contando con variados reconocimientos y publicaciones científicas en ésta y otras materias.

- Después de más de una decena de premios en estos últimos años por su labor profesional en el campo del Derecho Penal, ¿qué siente y a quién piensa dedicárselo esta vez?



Pues, francamente, aún no he preparado siquiera el discurso. Una de las veces se lo dediqué al colectivo de la abogacía en general por el sufrimiento que esta profesión conlleva de cara a una adecuada defensa del justiciable. No me importaría volver a hacerlo. Por lo demás, siempre es un honor recibir galardones.

- ¿Ejerce como abogado penalista en la Comunidad Valenciana o Región de Murcia de igual manera que en el resto de provincias de España en donde es requerido?

Sí. La distancia física no es óbice –salvo excepciones– para llevar una adecuada defensa. Eso sí, por desgracia, no puedo aceptar todos los asuntos que llegan al Despacho porque eso supone, como es lógico, la pérdida de calidad en la defensa de otros anteriores.

- Está inmerso en los asuntos judiciales más complejos del país, ¿puede decirnos si todos los detalles que aparecen en un sumario, por ejemplo, de un cargo político, vienen luego recogidos en la sentencia?

Casi nunca. Aparece únicamente lo que es delictivo. Lo demás, entiendo que sobra. Las escuchas telefónicas, por ejemplo, brindan la oportunidad de conocer asuntos de verdadera trascendencia social sobre sujetos de relevancia pública aunque en muchas ocasiones son hechos que no pueden ser penados, bien por no revestir caracteres de criminalidad, bien por prescripción o incluso por una ausencia de acusación por parte del Ministerio Público y, en consecuencia, no vienen reflejados en la sentencia. También afloran aspectos más delicados de los investigados, ajenos totalmente al Derecho Penal, que no aportan nada relevante a la investigación y que, sin embargo, no son siempre expulsados del procedimiento por parte del Juez lo que, a mi juicio, supone una flagrante vulneración del derecho a la intimidad. Afortunadamente, esto está cambiando.

- ¿Por qué rechaza la participación en programas de televisión o tertulias radiofónicas donde se tratan temas de actualidad social?

Es política de mi despacho defender los asuntos en los tribunales. Sólo en ocasiones se hace obligado salir a la palestra para proteger a un cliente que está siendo vilipendiado en los medios de comunicación. Si el justiciable debe ser juzgado en un procedimiento penal pero, a su vez, lo está siendo en los medios, se hace preciso entrar en esa doble vía defensiva pero, desde luego, siempre a petición del propio cliente o, cuando menos, con su consentimiento. De temas ajenos no hablo ni tengo por qué. Me parece algo temerario, pues sólo el letrado del cliente conoce a la perfección el sumario y, por ende, es el único capacitado para tratarlo de forma adecuada y la sede para ello es el Juzgado.