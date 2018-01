20 falsos mitos sobre salud dental ¡Descúbrelos!

Si te gusta la mitología, la Ilíada y la Odisea deben ser tus referentes. Homero, Heracles, Aquiles, Caronte o Eros tus héroes. Pero ten cuidado con los mitos y leyendas, más aún cuando se refieren a nuestra salud, como es el caso de la salud bucodental. Hay muchos y son tan peligrosos como mentira.





El COEA ) resume en 20 puntos los más frecuentes:

1- Las caries siempre duelen. Error. Pueden estar en el esmalte y no procesar con dolor. El dolor comienza cuando la infección se extiende a la dentina en contacto con bebidas frías o calientes y azúcares.

2 - Es normal que me sangren las encías. La sangre en las encías es siempre una señal de alarma.

3 - El colutorio, cuanto más pica, más cura. No siempre a más alcohol hay más eficacia. Y en algunos casos puede ser perjudicial.

4 - El mal aliento se debe siempre a problemas digestivos. Este origen es menos frecuente de lo que pensamos. En el 85-90% de los casos proviene de la boca.

5 - Mascar chicle sustituye al cepillado. Nunca. Esta acción o masticar frutas y verduras favorece la autolimpieza y aumentan la saliva, pero no sustituye el correcto cepillado.





6 - La ortondoncia siempre se tiene que realizar con dientes permanentes. Falso. En numerosas ocasiones es necesario aplicar la ortodoncia en niños con dientes de leche. Es el dentista quien debe diagnosticarlo.

7 - Las caries en dientes de leche no son malas. Mentira. El hueco que dejan puede afectar al masticado y a la futura dentadura definitiva.

8 - Es normal que la embarazada pierda algún diente. No. Si se caen no es por falta de calcio, suele ocurrir porque las encías están más expuestas a las bacterias, pudiendo aparecer la gingivitis del embarazo.

9 - El bicarbonato es el mejor blanqueador. Es un remedio casero muy peligroso, erosiona el esmalte dental y puede debilitar los dientes.

10 - Poner una aspirina sobre la muela quita el dolor. Falso. Y puede provocar graves problemas en las encías.

11 - Llevo fundas y nunca más tendré caries. Cuidado, no es cierto. Sólo se evita la caries con la higiene correcta y las revisiones periódicas.

12 - Como no me duele, no es importante. No tener dolor de encías no es signo de buena salud bucodental. Muchos trastornos periodontales comienzan sin síntomas evidentes y con cambios mínimos.

13 - Como fumo, estoy protegido frente a la enfermedad periodontal. Esta patología suele estar enmascarada en los fumadores, que suelen sangrar menos por las encías. Pero estos tienen más, no menos riesgo, de padecer esta enfermedad.

14 - Con enjuagarme con el colutorio es suficiente. Falso. El enjuague es solo complementario. Hay que cepillarse.

15 - Todos debemos quitarnos las muelas del juicio. No es cierto. Sólo deben sacarse cuando dan problemas y el dentista es quien debe aconsejar esta actuación.

16 - Un implante es para siempre. Nada es eterno, tampoco el implante. Nadie puede asegurar de por vida un tratamiento de salud.

17 - El cepillo duro limpia mejor. Todos los cepillos cumplen su función de igual manera y los duros pueden provocar heridas en las encías.

18 - Las limpiezas periódicas en el dentista sustituyen el tratamiento periodontal. Error. Este tratamiento no es solo una limpieza de boca sino una actuación médica individualizada.

19 - Los protésicos pueden tratarme clínicamente. Falso. E ilegal. El protésico fabrica la prótesis prescrita por el dentista, que es el único capacitado formativa y legalmente para trabajar en la boca del paciente.

20 - Al dentista se va cuando duele. No. Hay que ir al dentista para que no duela. Las revisiones cada seis meses o un año deben ser una cita ineludible. Siempre.