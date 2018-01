«La ampliación de la concesión nos da más tiempo para poder ejecutar planes de futuro»

El actual presidente del RCRA, Juan Rodríguez Marín, llega al final de su mandato, «puesto que ya no me voy a presentar al cargo», con la satisfacción de dejar una entidad «saneada económicamente y más accesible al público en general». Pero, sobre todo, con «el orgullo de haber logrado la ampliación de vigencia de la concesión del club que nos procura un mayor plazo para realizar objetivos».

El Real Club de Regatas de Alicante ha sido el primer club náutico de España en obtener la ampliación de vigencia de su concesión ¿Qué supone esta ampliación de la concesión por parte de Puertos del Estado?

La ampliación supone 11 años y 9 meses más del plazo concesional que actualmente tenemos. Nuestra concesión vencía en 2027 y con esta ampliación de plazo vencerá en 2039. Supone un éxito total para el club puesto que nuestro objetivo principal es la supervivencia, como no puede ser de otro modo. No podemos tener planes a futuro si no tenemos tiempo para ejecutarlos. Dada la problemática actual que sufren los clubes que ya tienen vencida esta ampliación, tiene más significado dado que Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Alicante han demostrado tener una especial sensibilidad hacia los deportes náuticos y han entendido que nuestro club es una institución alicantina y que sin nosotros no habría en Alicante deportes ni escuelas náuticas. Somos el pabellón del mar. Han entendido perfectamente la importancia de los deportes del mar en nuestra ciudad, el peso del RCRA en la sociedad alicantina, el turismo náutico que ofrece, los puestos de trabajo, y han colaborado en todo momento para resolver este expediente con total éxito.

Con esta ampliación de plazo concesional le estamos diciendo al resto de clubes que tienen su concesión vencida o a punto de vencer que no cesen porque estamos seguros que finalmente la Generalitat Valenciana tomará nota de Puertos del Estado y hará suya esa misma sensibilidad hacia los clubes náuticos que somos un motor de empleo, turismo y deporte.

¿Por qué se ha negociado esta ampliación de la concesión cuando todavía estaba vigente la actual, concretamente hasta 2027?

La Disposición Transitoria Décima del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que salió en 2015 nos permitía dentro de un plazo (finalizaba el 5 de julio de ese mismo año) presentar solicitud a aquellos clubes náuticos y empresas que perteneciendo a Puertos del Estado reunían una serie de requisitos, tales como haber transcurrido ya dos quintas partes del plazo de vigencia inicial y otras condiciones. De esta manera el RCRA se aseguraba unos años más de concesión y no llegar a su vencimiento actual sino ir ganando años progresivamente. Los clubes náuticos, dentro de sus posibilidades, no deben dejar vencer su concesión puesto que competir por una concesión nueva contra un empresa mercantil es nuestra desaparición. Estamos en desventaja puesto que somos entidades deportivas sin ánimo de lucro.

El club se hace cargo a partir de ahora de la zona de locales que hay en el exterior de su fachada principal ¿qué inversión tiene que hacer para acondicionarlos y cuál es el uso que se les va a dar?

El RCRA se hace cargo del edificio de la entrada en dónde antes había una tienda de efectos navales y este se incorpora a su actual concesión. El compromiso del club es rehabilitar ese edificio que está en muy mal estado con una mínima inversión y asimismo mejorar la productividad, calidad ambiental y eficiencia energética.

Los usos que se podrían dar son diversos, desde un gimnasio, sala de armadores, biblioteca, oficinas, etcétera.

De esta manera el Club de Regatas se convierte en el primer club náutico español en conseguir la ampliación de vigencia que pasará de vencer en el año 2027 al año 2039.

En estos momentos, ¿cómo están las finanzas del club para acometer una remodelación de esta envergadura?

El RCRA es uno de los clubes náuticos más solventes de la península como así lo han atestiguado los censores de cuentas que anualmente las revisan, y sobre todo la empresa auditora que la Autoridad Portuaria de Alicante designó para comprobar las valoraciones hechas por el club. Para la solicitud de la ampliación, previamente, se ha tenido que hacer un estudio de viabilidad económico financiera para ver si era factible dicha ampliación o no. Es decir se ha valorado el club y sus flujos de caja de la concesión con y sin ampliación, así como la valoración del club sin concesión ampliada y con ella.

¿Todo este proceso ha sido una negociación compleja?

Ha sido una negociación larga en el tiempo y compleja por todas las teclas que se han tocado. Es decir, una cosa es la negociación con la Autoridad Portuaria para consensuar en dónde se iba a hacer la inversión a la que nos teníamos que comprometer (ya que de esta manera y con el beneplácito de la APA el expediente iría más fluido), y otra cosa el expediente con el estudio económico financiero y de viabilidad de dicha ampliación con datos, estudios de arquitectos, auditores, etcétera.

A partir de ahí ha sido un proceso largo pero no complicado ya que tanto la Autoridad Portuaria de Alicante como Puertos del Estado nos han facilitado todo lo necesario y han colaborado con nosotros en todo momento. Estamos muy contentos y orgullosos por esta consideración y trato recibido.

Finalmente, ha decidido no presentarse a la reelección

Lo he pensado bien. Creo que dejo un club saneado económicamente, mucho más accesible al publico en general y, además, hemos logrado ampliar el plazo de la concesión. Creo que es un buen resultado de mis ocho años en el cargo, en los que he tenido que «lidiar» con uno de los peores momentos de crisis de este país.

No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a mis vocales de la Junta Directiva, así como a mi equipo de la administración del Club por su colaboración.