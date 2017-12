¿Cómo puedo perder peso fácilmente de forma rápida?

La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en los países desarrollados. Está considerada una ´enfermedad epidémica´ en EEUU y Canadá, donde representa la segunda causa de muerte más importante y se cree que en los próximos años los países de la Europa Comunitaria alcanzarán niveles similares.

Muchos estudios médicos relacionan la obesidad con el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Son bien conocidas las relaciones entre obesidad y el desarrollo de enfermedad cardio-vascular, diabetes, HTA, insuficiencia respiratoria, dislipemia, hipercolesterolemia, apnea del sueño, osteopatía, cáncer y otras comorbilidades asociadas entre las que destacan las psiquiátricas y psicosociales.

Los costes económicos sanitarios derivados de la obesidad se estiman entre el 2 y el 8% del total del gasto sanitario en los países europeos. Se calcula un gasto en torno al 6% en Francia, Holanda y Finlandia. El estudio Delphi cifra para España un coste del 8% anual sobre el gasto sanitario total.

Los pacientes con obesidades leves o moderadas pueden beneficiarse de terapias dietéticas, actividad física dirigida y medidas conductuales, asociadas o no a tratamientos farmacológicos.







Los pacientes con obesidades graves o mórbidas (IMC >40) (CIE-9-MC, código 278.01), se consideran refractarios a tratamientos conservadores, representando la cirugía bariátrica una alternativa eficaz y segura, siempre que se hayan cumplido los criterios de selección y existan equipos quirúrgicos con experiencia en la misma y compromiso de estricto seguimiento del paciente.

La cirugía bariátrica en España se caracteriza actualmente por la desinformación sobre la misma, sus necesidades y criterios, así como de sus resultados. Existe frivolización y confusión a nivel de medios de comunicación de masas y escaso o nulo conocimiento científico en gran parte de los propios medios sanitarios.

La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), fue creada en 1997 y representa a los cirujanos españoles especializados en estos tratamientos. En el mismo año, se federó con IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), estando obligada al cumplimiento de los criterios y recomendaciones internacionales.







La cirugía bariátrica es la cirugía específica de la obesidad. Su objetivo es conseguir una pérdida significativa de peso y, con ello, controlar las enfermedades asociadas a la enfermedad (diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia, entre otras).

La cirugía bariátrica es la cirugía específica de la obesidad. Su objetivo es conseguir una pérdida significativa de peso y, con ello, controlar las enfermedades asociadas a la enfermedad (diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia, entre otras).

Las operaciones para tratar la obesidad y la diabetes se dividen en dos grupos. Por un lado están las técnicas restrictivas, que se caracterizan por dejar un estómago pequeño, por lo que se come menos con lo que conseguimos perder peso. La manga gástrica es la más representativa. Consigue además un magnífico control del apetito pues eliminamos la parte del estómago que segrega la hormona del apetito.

Las técnicas malabsortivas van a permitir continuar comer normal tras pasar los primeros 2-3 meses, con una ingesta normal. Esto es debido a la derivación que se hace del intestino. Se evita que la comida recorra todo el intestino y por tanto que no se absorbe. Conseguimos que parte de la comida se elimine por las heces. De este grupo disponemos del Bypass gastroileal.

Todas estas técnicas las realizamos en menos de una hora, de forma rápida, segura y fácil. Con riesgo similar a operarse de una vesícula y un ingreso en la clínica la mayor parte de las veces de menos de 48 horas.

