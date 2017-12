La Nucía, premio «Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos»

El pasado miércoles 6 de diciembre en el Parlamento Europeo en Bruselas La Nucía recibió el premio de «Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos». ACES Europe (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) otorgó a La Nucía este galardón, tras elegirla entre las 35 localidades candidatas, que anteriormente habían recibido el premio de «Villa Europea del Deporte». El municipio alicantino fue premiado por segunda vez en el Europarlamento por su «apuesta por el deporte».

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, recibió el premio de manos de Gian Francesco Lupatteli, pte ACES Europe (Federation for the Associations of the European Capitals and Cities of Sport), una bandera acreditativa del premio. La Nucía ha competido contra ciudades de Portugal, Italia, República Checa, Alemania, Francia, etc. Acompañaron al primer edil en la recogida de este galardón en Bruselas Sergio Villalba, concejal de Deportes, y Miguel A. Ivorra, concejal de Urbanismo.



Mejor Villa Europea

El jurado de ACES Europe destacó la «gran evolución y mejora de las instalaciones deportivas de La Nucía» y sus enriquecedores proyectos de futuro: Estadio Pista de Atletismo, Hotel-Residencia de Deportistas, Bike Park, Centro BTT, etc. También resaltó el jurado el gran incremento de usuarios, clubs y escuelas deportivas, eventos deportivos en La Nucía durante los últimos años y el gran apoyo de las federaciones a su candidatura. El comité evaluador hizo hincapié en la mejora de su modelo deportivo, y «la utilización del deporte como forma de integración social para diferentes colectivos: extranjeros, discapacitados, jóvenes en riesgo de exclusión social, entre otros».

Un 83% en Deporte Escolar

La Nucía se ha convertido en un referente en hábitos de vida saludable, sobre todo en la infancia, ya que el 83% de la población escolar practica deporte, cuando la media nacional está en torno al 65%.

Un intenso proceso de selección

El comité evaluador de ACES Europe (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) visitó La Nucía y otras 35 localidades, anteriormente galardonadas también con el premio de Villa Europea del Deporte, como candidatas a este galardón de «Mejor Villa Europea de todos los Tiempos». Con este nuevo premio ACES Europe quería reconocer a la Villa Europea del Deporte que más ha mejorado e innovado durante los últimos años.

Por tanto, La Nucía es la primera Villa («town», ciudad de menos de 25.000 habitantes) Europea del Deporte que recibe este premio de «Mejor Villa Europea del Deporte» por parte de ACES Europe. El pasado mes de noviembre el Comité Internacional Evaluador visitó La Nucía, realizando una exhaustiva «auditoría» técnica, de servicios y de modelo de gestión, así como los proyectos de futuro, vinculados al deporte.

En la misma Gala de ACES Europe fueron premiadas ciudades como Olimpia (Grecia), Sofía (Bulgaria), Marsella (Francia), Maribor (Eslovenia), Pau (Francia), Kielce (Polonia), Braga (Portugal) o Cagliari (Italia).

Segundo premio europeo

Este nuevo galardón de «Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos» para La Nucía es un «sello internacional de calidad deportiva» y una valiosa promoción internacional a nivel institucional, deportiva y turística. Recordemos que La Nucía recibió en 2012 el galardón de «Villa Europea del Deporte» en el Parlamento Europeo en Bruselas y en 2013 el «Premio Nacional del Deporte» del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España.



«Invertir en deporte es invertir en salud»

En su intervención, Hugo Alonso, secretario general de ACES Europe, destacó que La Nucía «fue visionaria en vincular deporte y hábitos saludables, porque invertir en deporte es invertir en salud. Un euro invertido en deporte son 15 € que se ahorran en salud. Además esta localidad fue también pionera en ver el deporte como un motor económico de la sociedad. Hoy en día el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea se genera a través del deporte y el 3,5% del empleo se genera también a través del Deporte en Europa. El turismo deportivo es uno de los mayores activos en la actualidad como imán de negocio, circunstancia que La Nucía ha sabido explotar espléndidamente y el tribunal de ACES Europa lo ha valorado muy positivamente».

16 años apostando por el deporte

«Este nuevo galardón, segundo a nivel europeo, es un reconocimiento a nuestra decidida y clara apuesta por el deporte que comenzamos hace 16 años en La Nucía. Apostamos por el deporte como medio de promoción turística, de crear hábitos saludables, como integración social y como motor económico del municipio. Una apuesta arriesgada de la que ahora recogemos los frutos, consolidando nuestra marca de #LaNuciaCiudadDelDeporte. Con este premio de "Mejor Villa Europea de todos los tiempos" cerramos el círculo iniciado en 2012 cuando recibimos el primer premio en el Parlamento Europeo y continuamos en 2013 a nivel nacional con el Premio Nacional del Deporte del CSD. Para lograr este galardón hemos pasado una auditoría y evaluación, compitiendo contra ciudades más grandes que nosotros de diferentes países de la Unión Europea. Este premio nos dará una promoción incalculable y un mayor prestigio como referente deportivo europeo» afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

#LaNuciaCiudadDelDeporte

La gran inversión en infraestructuras que he llevado a cabo La Nucía desde el año 2001 ha tenido un claro reconocimiento nacional e internacional, que ha convertido a La Nucía en «la Ciudad del Deporte». En 2013, el Gobierno de España, a través del Rey Felipe VI, entregó al alcalde Bernabé Cano el «Premio Nacional del Deporte». Pero éste no fue el primer reconocimiento ya que un año antes, en 2012, ACES Europa otorgó a la ciudad, en el Parlamento Europeo de Bruselas, el galardón «Villa Europea del Deporte». Además, este 2017, ACES Europa ha evaluado de nuevo a todas las villas premiadas a lo largo de los años y ha decidido que La Nucía merece el título de «Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos».

250.000 m2 de instalaciones deportivas

La representación de la gran apuesta de La Nucía es la Ciutat Esportiva Camilo Cano, en la que se ha realizado una inversión de 35 millones de euros y que cuenta con más de 250.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas. Entre éstas, destaca un pabellón con capacidad para 2.500 personas donde equipos como el Real Madrid de Baloncesto o la Selección Española de Fútbol Sala han realizado sus pretemporadas; distintos campos de fútbol 11 y fútbol 7 homologados por la FIFA con su máximo instintivo: dos estrellas.

La Élite del deporte elige La Nucía

También resalta una piscina climatizada semi-olímpica homologada perfectamente equipada con gimnasios y Spa donde entrenan, entre otros muchos, los campeones olímpicos de Triatlón los hermanos británicos Alistair y Jonathan Brownlee. Un complejo amplio de pádel con 12 pistas y otros muchos espacios que convierten al deporte en el gran protagonista de La Nucía. Además el deporte rey «el fútbol» también está muy presente en La Nucía. Por sus campos han pasado la Selección Inglesa Absoluta de Fútbol o equipos de la Champions League como el Zenit de San Petersburgo, el Shaktar o el Spartak de Moscú, para realizar sus stages invernales, debido a las completas y modernas instalaciones deportivas nucieras.

Red de Senderos

Además, la proximidad de este complejo a una enorme pinada de 1 millón de metros cuadrados, convierten a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía en el punto de partida de 25 kilómetros de senderos de diferentes dificultades ideales para pasear, correr o ir en bicicleta de montaña.

1,8 millones de usuarios en 2016

4.500 deportistas utilizan diariamente las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. El modelo de gestión deportiva de La Nucía fomenta la práctica deportiva en todas las edades, desde el deporte base con 55 escuelas deportivas hasta la Tercera Edad.

En 2016 pasaron por la Ciutat Esportiva Camilo Cano 1,8 millones de personas, entre usuarios y asistentes a los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales, celebrados en La Nucía.

Campeonatos deportivos organizados por los clubes del municipio y diferentes federaciones nacionales, que han logrado que la marca #LaNuciaCiudadDelDeporte se ha posicionado a nivel mundial.

Estadio Olímpico y Hotel

Para complementar la oferta de la ciudad, está programada la construcción de varias infraestructuras deportivas que darán un servicio completo y que convertirán a la Ciutat Esportiva Camilo Cano, con más de 450.000 metros cuadrados, en una de las más grandes de Europa.

A finales de 2017 comenzará la construcción de un Estadio Olímpico de 40.000 metros cuadrados, con una capacidad de 6.000 espectadores y con una pista de atletismo de 8 calles, donde podrán practicarse todas las especialidades de lanzamiento y salto. En el interior de la pista de atletismo habrá un campo de fútbol de césped natural de máxima calidad. Ambas instalaciones estarán homologadas para albergar competiciones internacionales de primer nivel, tanto de la Federación Internacional de Atletismo como de la FIFA.



Este mes de diciembre han comenzado las obras del Hotel-Residencia de Deportistas, junto a la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El complejo residencial dispondrá de 144 habitaciones, repartidas en tres torres unidas entre sí. Este Hotel entrará en funcionamiento en 2019, completando la oferta de este moderno centro deportivo.

Gracias a la futura construcción de un Bike Park de 20.000 metros cuadrados, los aficionados a la bici de montaña podrán disfrutar de instalaciones de descenso y saltos. Y por supuesto, habrá instalaciones para el deportista adaptado.

Deporte inclusivo

El «deporte adaptado» ha tenido siempre una especial sensibilidad en este municipio ya que los discapacitados son los «deportistas de verdad, que cada día se superan y demuestran que no hay barreras». Se han organizado campeonatos nacionales y autonómicos de deporte adaptado, concentraciones escolares a nivel provincial y Escuela de Verano con niños Autistas, que convivieron y compartieron experiencias con el resto de campus de verano. El «deporte inclusivo» como medio de integración de todos los colectivos, nacionalidades y edades que conviven en La Nucía y su entorno es el objetivo final de este modelo de gestión de #LaNuciaCiudadDelDeporte.