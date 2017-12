Consejos para no subir de peso en Navidad ¡Toma nota!

Se acerca la Navidad y con ella la época de excesos. Llega un periodo en el que aumentan los compromisos sociales con las cenas de empresa, los reencuentros con amigos y los banquetes familiares interminables. Para combatir estos atracones, un grupo de expertos en Nutrición y Educación Física y Deportiva de la Universidad Miguel Hernández ofrece una propuesta con consejos útiles y sencillos que nos permitirán disfrutar de esta Navidad, al mismo tiempo que mantenemos la báscula a raya.

El primer consejo es obligatorio: moderación. Algunos de los efectos de una comida copiosa son la pesadez, el malestar estomacal y el sueño. A éstos, también, hay que sumarle el malestar psicológico que conlleva el sentimiento de culpabilidad tras los empachos. Según explican investigadores del Área de Nutrición y Bromatología de la UMH, en la cena de Nochebuena ingerimos entre 800 y 1.000 kilocalorías. En estas fechas tan señaladas se van a quebrantar algunas normas de nutrición y, como es lógico, si queremos disfrutar de los placeres culinarios de estos días y comemos más, también, debemos realizar más actividad física.



Investigadores de la UMH plantean algunas opciones para estos días que podemos combinar según los gustos personales de cada uno. Con esta ´Propuesta Navideña de Actividad Física´ que han elaborado expertos en Nutrición de la Universidad Miguel Hernández comprobaremos que no es difícil hacer un hueco a la actividad física entre tantos días festivos y, además, puede ser muy divertido.



Consejos para correr estos días

Comenzaremos con los preparativos de la Navidad, aunque este año los investigadores de Nutrición y Educación Física y Deportiva de la UMH han preparado algunos trucos. Las fiestas arrancan el 23 de diciembre y todavía queda mucho por hacer, especialmente compras de última hora y todo tipo de preparativos. En la medida de lo posible, hay que evitar el uso de transporte mecánico, por lo que la otra alternativa es realizar las compras caminando o en bici. Si caminamos durante dos horas mientras hacemos las compras navideñas quemaremos alrededor de 400 kilocalorías.



El 24 de diciembre es el día de Nochebuena y siempre es una buena opción visitar el Belén. No hay localidad que no tenga uno, ya sea en el centro de la ciudad o arriba de una montaña. Realizar una visita al mismo durante 2 horas y media supone quemar casi 500 kilocalorías. La cena de Nochebuena y la comida de Navidad serán la recompensa al ejercicio que hayamos realizado durante los días previos. Después de este homenaje gastronómico, llega el momento de ganar puntos para el siguiente, así que el 26 y el 27 de diciembre hay que volver a la carga. La propuesta de los profesores de la UMH es la siguiente: el 26 de diciembre hacer natación, al calor de las piscinas climatizadas, y el 27 una carrera por la ladera del río, la playa o un camino transitable.

El 28 de diciembre la UMH propone una celebración en grupo: recorrer en romería la distancia entre la playa del Tamarit de Santa Pola y Elche, rememorando el hallazgo de la Virgen. Por su parte, aquellos que no vivan en Elche o prefieran prescindir del componente religioso tienen como alternativa realizar una ruta de senderismo. Para los días previos a Nochevieja, el grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández platea realizar actividades lúdicas que requieren ejercicio físico como el patinaje sobre hielo durante hora y media o paseos tranquilos, aunque cargando las pilas para la última carrera del año: la San Silvestre del 31 de diciembre. Las hay divertidas como la que se celebra en Elche, en la que los corredores combinan atletismo y disfraces, incluso participar con mascotas. Correr la San Silvestre supone quemar aproximadamente 700 kilocalorías, por lo que ya estamos listos para disfrutar de una estupenda cena de Nochevieja y comida de Año Nuevo. Nos lo hemos ganado.

Una opción divertida y saludable de concluir esta ´Propuesta Navideña de Actividad Física´ de la UMH es ir a ver a la tradicional cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero. El nerviosismo de la emoción ya quemará alguna caloría que otra pero, además, caminar durante las 2 horas y media que dura el desfile, nos permitirá quemar aproximadamente 300 kilocalorías.



«We are ready», una carrera por la educación

Una buena forma de comenzar a calentar los motores para los días venideros es participar el próximo 17 de diciembre en el circuito de running "We are ready" de El Corte Inglés. Esta carrera se celebrará en el campus de Elche de la UMH con el objetivo de concienciar acerca de la importancia de las instituciones educativas y ayudar a financiar proyectos universitarios. Esta iniciativa, organizada bajo el nombre "I Carrera Popular We are Ready Universidad Miguel Hernández", tiene un precio de 7 euros, de los que 2 euros se destinarán a un proyecto solidario, elegido por la UMH. Los interesados podrán inscribirse en la página oficial del evento hasta el 14 de diciembre.