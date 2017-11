Cenas de empresa o de amigos esta Navidad en Cervezas Postiguet, diferente y original

No hay ningún alicantino que no haya oído hablar ya de Cervezas Postiguet, y es que no es para menos, ya que, en poco más de 6 meses, esta marca de cerveza ha conseguido hacerse un hueco entre los alicantinos, pasando a formar parte de la identidad de la ciudad.

Es por ello que las instalaciones de Cervezas Postiguet, y con todo lo que ofrecen en su interior, es la opción ideal para celebrar de una forma diferente y original a cualquier año las tradicionales comidas de empresa de Navidad o las reuniones de amigos que suelen darse en estas entrañables fechas navideñas.



Menú para comidas en Navidad

Esta Navidad Cervezas Postiguet quiere acercarse aún más a los alicantinos y ofrecer la oportunidad de celebrar en sus instalaciones, las tradicionales comidas y cenas de empresa, de amigos o familiares durante este mes de diciembre. Para ello, han elaborado un completo menú que consta de varios entrantes al centro a base de: pica pica snacks, ensalada de tomate raff y capellán, mejillones cocinados con cerveza Brown Ale y dados de longaniza fresca de Pinoso (roja y blanca). El plato principal son lomos de carrillada estofada con cremoso de patata y además postre casero, así como cerveza ilimitadas durante la comida. Y todo por 25 euros por persona (IVA incluido).







Pero esto no es todo lo que se puede hacer en las instalaciones de Cervezas Postiguet, ya que los organizadores ofrecen, por 2 euros más por persona, la posibilidad de realizar un tour guiado por las instalaciones con la explicación de la elaboración de la su cerveza de manos de su maestro cervecero.



¡Disfruta de estas fiestas brindando con Postiguet!



Una fábrica única

La cerveza hecha por y para los alicantinos cuenta con un proceso de elaboración completo, ya que en su fábrica realizan desde el primer paso hasta el último. Además, la Cerveza Postiguet cuenta con una duración media de maduración de 21 días para que el sabor y el equilibrio sean máximos. Y para que tu experiencia en su fábrica sea realmente atractiva cuentan con un Taproom compuesto por seis grifos de diferentes clases de cerveza abierto al público, en horario de martes a domingo de 12:00 a 16:00 y jueves viernes y sabados de 18:00 a 23:00 horas. Un lugar en el que, además de beber, podrás comer productos de calidad, originales y con un aroma alicantino. Disponen de una tienda propia donde conseguir la cerveza alicantina que todo el mundo quiere, «la millor cerveseta del món». Además dentro de poco podrás encontrar unos packs especiales de Navidad que están preparando con productos artesanales.

Cervezas Postiguet:

Ubicación: Calle del Marco, 26, 03114 (Polígono de Las Atalayas), Alicante

Teléfono: 672 74 59 35

Email: info@cervezaspostiguet.com





