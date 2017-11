¿Quieres que tu hijo aprenda inglés en Irlanda durante el curso escolar?

La mejor y más rápida manera de conseguir un dominio de la lengua inglesa de por vida es a través de la inmersión total en un país de habla inglesa, como Irlanda, a una edad temprana.



ELP Ireland es especialista en hacer posible el estudiar un año escolar en Irlanda y es la empresa líder y experto en la organización del programa en su zona, West Cork. Según uno de los directores de ELP Ireland, Richie, el Programa de curso escolar en Irlanda tiene 3 pilares fundamentales: el coordinador, el colegio y la familia.



El coordinador

ELP Ireland está dirigida por Richie y Claire que tienen gran experiencia tratando con adolescentes y jóvenes, organizando programas de año escolar en Irlanda para los estudiantes internacionales. Están dedicados a proporcionar un servicio profesional y personalizado haciendo que el estudiante disfrute de la experiencia tanto como sea posible.

Como coordinadores con mucha experiencia, Richie dice que el apoyo delpara el estudiante, puesto que en la mayoría de los casos es la primera vez el estudiante vive fuera del país,. Richie o Claire hacen sesión decon el estudiante para asegurarle unpara realizar el programa. Sin embargo, Claire asegura que "la cita es más que esto, ya que es importante que el estudiantey tengacon él/ella antes de ir a Irlanda"."Sin duda, el primer mes puede ser más difícil ya que el estudiante debe acostumbrarse a muchas cosas nuevas, pero en ELP Ireland le ayudamos y aconsejamos en todo lo que necesite.".Los estudiantes que realicen al año escolar en el extranjero con ELP Ireland se alojarán con una. Este punto es el aspecto más importante del programa, ya que el estudiante pasará a ser un miembro más de la familia, donde, en muchos casos, se creanque perduran para siempre en la mente del estudiante. Un experiencia realmente positiva para ambas partes que contribuye, a su vez, alA través del programa de año escolar de ELP Ireland, los estudiantes transcurren su día a día. El resultado esperado es que vuelvan a casa con un alto nivel de inglés que indudablemente será beneficioso para su futuro.ELP Ireland trata con(el concepto de concertados no existe en Irlanda) en pueblos del, en la zona preciosa de ´West Cork´. El objetivo de emplazar a los estudiantes a los pueblos es que los alumnos vivan en un lugar más pequeñoy como resultado tienen que practicar más el inglés.En general, Transition Year (4º ESO), 5th Year (1º Bachillerato) y 2nd Year (2º ESO) son los, para realizar el año escolar en Irlanda. Por su parte, Transition Year es un curso distinto y se focaliza en el desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los estudiantes. Los estudiantes estudian una gran, además de diversas materias no académicas, tales como, así como la práctica de diferentes tipos de, como senderismo o equitación.Si ya te has imaginado en aquely aprendiendo inglés, es el momento de pensar en el próximo curso 2018/19. Las están inscripciones están abiertas y ELP Ireland hace unapara las realizadas antes 15 diciembre 2017.Tel: +353 868 48 99 09E-mail: info@elpireland.com