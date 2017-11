L'Arruzz de Alicante celebra sus 15 años con ofertas en comidas y cenas

El conocido restaurante del centro de Alicante, L´Arruzz, cumple 15 años el próximo 22 de noviembre. ¿El secreto de su eterna juventud? escuchar a su clientela y ofrecer una amplia oferta gastronómica de estilo mediterráneo elaborada con la mejor materia prima en un local polivalente que acoge a todo tipo de público.

Una de las mejores ofertas gastronómicas en la zona de tiendas por excelencia de Alicante, una opción perfecta para el día a día de los trabajadores de Maisonnave y adyacentes y un imprescindible las noches de fin de semana para muchos. El conocido restaurante L´Arruzz aparece en la mente de los alicantinos y visitantes ya sea para tomar algo rápido en los efímeros descansos de trabajo durante la semana, ya sea como opción para celebraciones en familia o con amigos, ya sea para disfrutar del tiempo libre y la buena gastronomía.

Y es que, a pesar de la creciente concesión de licencias de restaurantes, tabernas y bares, este local de la conocida calle Portugal siempre ha invitado a entrar y probar a todo aquel que pasea por su zona. Con su bulliciosa barra en la planta baja y su amplio salón en el piso superior, L´Arruzz ha dado cabida a todo tipo de públicos. Una vez dentro, el buen hacer de sus profesionales ha hecho el resto, conquistando a los comensales a través de sus más de 30 entrantes a elegir o a través de sus famosos "arroces robaos" en cocina.

Su sello de identidad siempre ha estado claro: cocina de estilo mediterráneo elaborada con materia prima de calidad, platos a base de productos de temporada y proximidad, menús del día preparados con recetas caseras, buenas raciones y mucha variedad en la elección tanto en barra como en salón. Pero el punto diferenciador sin duda -y que además le da nombre-, es su amplio abanico de arroces cocinados a base de caldos caseros e ingredientes frescos del mercado. Más de diez son las opciones que L´Arruzz presenta en su apartado de paellas, arroces melosos y fideuàs. Clientes locales, visitantes nacionales y turistas extranjeros coinciden en que este restaurante es uno de los más completos y recomendables en relación calidad-precio del entorno.

Desde que abriese un 22 de noviembre de 2002 hasta hoy, L´Arruzz Alicante ha conseguido demostrar que el escuchar a la clientela es la clave del éxito para los negocios de la hostelería. Alejarse de las modas pasajeras y centrarse en lo que gusta y en lo que los comensales reclaman, es lo que ha hecho que este local haya ido creciendo en la ciudad afianzando su marca y fidelizando a todos y cada uno de sus clientes.

"Durante el año 2016 en la zona de barra y de comedor se han podido acoger a miles de comensales", cifras que se manejan desde la gerencia del restaurante L´Arruzz.

Tras su cambio de nombre en el año 2010 y con una gestión absolutamente autónoma e individualizada, L´Arruzz ha conseguido que tanto en Albacete, Bilbao y, por supuesto, Alicante, la comida mediterránea y de calidad sea un referente. Aprovechándose de importantes sinergias y conocimientos, a la vez que se adapta perfectamente a las necesidades de su público.

El servicio es otro de los más valiosos activos del restaurante, cercano y servicial a la vez que profesional y atento. Algo que sólo se consigue a lo largo de los años con trabajo, constancia y permanente formación. En la actualidad, de las más de 30 personas que forman la plantilla de L´arruzz, 19 de ellos llevan más de 5 años, el resto superan los 10. No es de extrañar que los clientes habituales se sientan como en familia entre ellos.

L´Arruzz Alicante forma ya parte de la vida del alicantino, y es que ¿quién no ha disfrutado alguna vez del ambiente trepidante y dicharachero de la conocida barra?, ¿quién no ha reservado alguna vez mesa en su salón para celebrar aniversarios familiares o reuniones de amigos?. Como hemos podido comprobar, no hay secretos, solamente trabajo bien hecho, constancia y ofrecer lo que el cliente reclama.

Durante estas fechas el local dispondrá de ofertas especiales, promociones y concursos con las que los clientes podrán optar a invitaciones de consumiciones, comidas y cenas. También se llevará a cabo un sorteo de una botella de Vega Sicilia Único. Todas estas acciones se irá comunicando tanto en el establecimiento como a través de sus redes sociales y página web.

