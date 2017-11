La cocina alicantina, ejemplo típico de la dieta mediterránea

Tierra de sabores, de gente de buen comer y beber, de productos y cocina singular, la provincia de Alicante disfruta de una rica despensa cuya calidad se reconoce internacionalmente. La gastronomía alicantina es un punto fuerte que bebe principlamente de la cocina mediterránea, una combinación de diferentes culturas, civilizaciones, historia, pero siempre con ese carácter autóctono que le da forma y la define como a ninguna otra.



La elaboración, el sabor y la calidad de los ingredientes alicantinos han hecho de nuestra cocina una relevante despensa compuesta por productos de primera calidad. El aceite de oliva de las almazaras, el arroz, los productos vegetales de las huertas, el pescado fresco de las lonjas, las frutas de los campos o el vino de la denominación de origen Alicante, unido al ritual social que para nosotros significa la comida hacen que esta provincia sea el ejemplo típico de la dieta mediterránea.



Alimentos artesanales y frutos del mar y la tierra configuran un repertorio excepcional donde se puede encontrar la gamba rayada de Dénia, los langostinos de Guardamar, los erizos del litoral alicantino, la uva de mesa del Vinalopó y los cítricos, los nísperos de Callosa d´en Sarriá, las ñoras de Guardamar y la miel de la Marina Alta. Sin olvidar la granada mollar y los dátiles de Elche, el queso de La Nucia, las cerezas de los valles interiores o el caqui de la Ribera del Júcar.





Arcesa, dando valor y calidad a los arroces de esta tierra

Lostienen mucha tradición desde hace años. Un proceso de conservación del pescado, que comercializan muchas empresas de la provincia. Son un ingrediente importante en las. También los pescados y mariscos del Mediterráneo, donde nadan la, el boquerón, el pulpo, la «espardenya» y la pescadilla.Las conservas o las confituras y mermeladas, productos que gozan de gran calidad y repercusión en la provincia., también se puede disfrutar de una esporádica sobredosis de azúcar gracias a los mazapanes, cocas, almojávenas, merengues y helados artesanos, a las deliciosas monas, los brazos de gitano o la tradicional tarta de almendra. Hay productos dulces muy típicos: el turrón , con denominación de origen (Jijona aglutina casi la producción); también losen Jijona y Alicante son típicos; o losEn cuanto a las bebidas destacan los vinos con denominación de origen Alicante, que poco a poco van ganando un prestigio que se tienen muy merecido. No hay restaurante que no tenga botellas de la D.O. Alicante en su bodega. Losson muy apreciados en las comarcas del interior, sobretodo en la zona de Sierra Mariola, de fabricación casera con hierbas de la zona. En la comarca del Vinalopó la fabricación de, para hacer las palometas, también es importante., dos vinos dulces de postre también tienen gran arraigo. Por último el, en Alcoy, es la bebida por excelencia.Distinguir entre la costa al interior. En la costa tienen mucha importancia los platos de pescado y con productos del mar como elo el. Los calamares, la sepia, sardinas, salmonetes o el pulpo seco. Lay latambién se preparan en casi todos los restaurantes. Mientras que en el interior priman las carnes como el, las, las legumbres. Hay platos consistentes como lao la pericana.Pero ante la pluralidad en la cocina alicantina, hay que reseñar de manera indiscutible el, que caldoso, seco o meloso siempre se transforma enbarroca, festiva y popular que define a las gentes de esta provincia.Una cocina sencilla y mediterránea que,y ha evolucionado hasta convertirse en un patrimonio de valor incalculable que se disfruta todos los días.

Arroces y Cereales, S.A.U. (Arcesa) inició su trayectoria en 1985 como empresa familiar, incorporándose en 1996 al grupo italiano Euricom (principal distribuidor de marca blanca en Europa). Ubicada en Oliva, ocupa una superficie de 17.000 m2, donde realiza las operaciones de molinería y envasado, así como el almacenamiento de producto terminado listo para su expedición. También dispone de instalaciones de secado y almacenamiento de arroz cáscara a granel. Adicionalmente, tiene un centro de recepción de arroz cáscara en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera, con una superficie de 8.000 m2, con instalaciones de secado y almacenamiento de arroz cáscara.

Su actual infraestructura le permite gestionar alrededor de 75.000 tm de arroz cáscara al año, siendo una de las primeras plantas productoras de arroz de España. Obtuvo el certificado de calidad bajo la norma ISO 9001 en el año 1996 y cuenta también con los certificados IFS y BRC.

Comprometidos con la calidad de sus productos y dando valor a los arroces de esta tierra, ofrece a sus clientes un servicio diferenciado que sigue procesos de mejora continua que les permiten garantizar la consecución de sus objetivos, contando con una gran capacidad de producción y tecnología de última generación, además de un equipo de profesionales joven y dinámico.

Arcesa comercializa sus arroces tradicionales de grano redondo y medio, arroz bomba, vaporizado y largo, principalmente bajo las marcas «Signo», «La Perdiz» y «Ambra», tanto para el público en general como al sector de hostelería y restauración.

También arroces aromáticos como el Basmati y el Thai, así como arroces para la elaboración de Sushi y especialidades italianas, como el Risotto, éstas últimas bajo la marca «Curtiriso».

Laudum Roble de Bodegas Bocopa, enamórese de su interior

Laudum Roble es un vino tinto de Alicante con cuatro meses de crianza. Elaborado por Bodegas Bocopa a partir de cepas viejas de Monastrell de más de 40 años cultivadas de manera ecológica en el interior de la provincia de Alicante.

Un tinto mediterráneo de corte moderno que le conquistará. Acompáñelo con tapas, aperitivos, jamón, quesos, arroces y carnes. El sabor estructurado y afrutado del Laudum Roble enamorará a los paladares más sofisticados esta Navidad.

Bodegas Bocopa, desde 1989, lleva 30 años manteniendo la tradición de los vinos alicantinos. Sus instalaciones actuales, inauguradas en 1999, están ubicadas en una parcela de 7.000 metros cuadrados en Les Pedreres, dentro del término municipal de Petrer. Una bodega que es líder del mercado español gracias al trabajo bien hecho y a los numerosos premios y galardones que cosecha tras cosecha ha ido recibiendo a lo largo de este tiempo.

Uva de Mesa del Vinalopó, la máxima calidad en su mesa

En los municipios de Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, Monforte del Cid y Novelda, situados en el Medio Vinalopó alicantino, se producen las únicas uvas de mesa que ostentan la máxima figura de calidad reconocida en la UE: la Denominación de Origen Protegida (DOP) «Uva de Mesa Embolsada Vinalopó».

La principal característica que distingue a estas uvas es el empleo de la técnica de embolsado, consistente en la colocación de un particular vestido de papel alrededor de cada racimo, que hace que la uva crezca protegida de elementos agresivos externos y potencia sus condiciones naturales de aroma y sabor, al madurar los racimos en la cepa.

En cada campaña se colocan unos 250 millones de bolsos, trabajo íntegramente manual para el que se emplea una gran cantidad de mano de obra. El periodo de recolección se inicia a finales de agosto y finaliza a principios de enero con las variedades más tardías. Durante todo este tiempo, el trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores hacen posible que podamos disfrutar en nuestras mesas de una excelente uva, cuya producción contribuye al desarrollo de toda una comarca.

Visitas y catas en Bodegas Xaló, la cuna del Moscatell desde 1962

Bodegas Xaló, ubicadas en el corazón de la Vall de Pop, es una firma que cuenta con más de 50 años de historia dedicada a la elaboración de vinos y mistelas a partir de sus plataciones de uva Moscatel Romano (o de Alejandría) y Giró (Garnacha).

Esta cooperativa de Xaló organiza visitas guiadas y catas, en diferentes idiomas, a las instalaciones donde se producen y guardan los tesoros que son la esencia de una tradición centenaria. Previa reserva (mínimo con 24 horas de antelación) en visitas@bodegasxalo.com, los visitantes mayores de 18 años podrán disfrutar durante 45 minutos de una visita guiada a la bodega, conociendo las curiosidades de la elaboración y producción de sus mistelas y vinos. Una cita con la considerada desde 1962 cuna del Moscatell, Medalla de Oro Internacional 2017, así como también productora de reconocidos vinos blancos y tinto de gran calidad.

Las visitas, a un coste de 10 euros por persona, acompañan la degustación y cata de 3 vinos/mistelas realizan un maridaje de embutidos o productos típicos de esta zona de la Vall de Pop. Además, el circuito se completa con el regalo de una botella de vino de esta emblemática Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló.

Carmencita «condimenta» uno de los platos más arraigados, la paella

Nuestro plato más querido y arraigado y que a su vez es el más internacional; eso es, la paella, con todas las virtudes que una receta pueda desear; se disfruta de forma visual desde principio a fin, se puede deleitar su aroma y, finalmente, disfrutar de ella saboreando todos sus componentes.



Además, es de los pocos platos que se pueden compartir, no solo degustándolos, sino realizándolos en compañía de toda la familia al completo. Unos cortan los ingredientes, otras preparan el sofrito, está el «expert@» que pone el arroz, quien condimenta y, la última persona que, adereza y remata la paella con hojitas de perejil, con pimientos rojos o con aquello que se les pueda ocurrir.

La Despensa de Alicante, el viaje de los sentidos por nuestra gastronomía

Inmejorable escaparate de los productos de la provincia de Alicante, La Despensa de Alicante es la mejor opción para encontrar y degustar lo mejor de esta tierra. Una tienda gourmet online que expone la gastronomía típica de Alicante.

En su selecta oferta seleccionan los productos gourmet, artesanos y ecológicos de la provincia de Alicante. Del productor a la puerta de su casa, para que los disfrute con su familia o amigos, sin tener la necesidad de desplazarse para obtenerlos.

Asimismo, cuenta con una amplia carta de vinos de Alicante, amparados por la DOP. Vinos premiados y elaborados con la variedad autóctona de cada comarca, destacando la uva monastrell y la uva moscatel.

La Despensa de Alicante también ofrece turrones artesanos de Jijona y Alicante, aceite de oliva virgen extra de calidad contrastada y premiado en los certámenes de referencia del aceite de oliva, conservas artesanas como «La Pericana de Muro», tortas de gazpacho, embutidos artesanos. Como innovación destaca una selección de licores y ginebras premium de sabores especiales, así como las cremas de vinagre aptas para combinar con diferentes platos, tanto carnes como ensaladas.

Siempre en contínua búsqueda para descubrir los rincones de la provincia que esconden productos delicatessen para incorporarlos a La Despensa de Alicante.