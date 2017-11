Conoce las cocinas que serán tendencia en 2018

La moda no sólo la encontramos en las pasarelas de las grandes capitales europeas o en las últimas tecnologías lanzadas al mercado. Las tendencias se expanden cada vez más a otros sectores y de una forma muy estudiada. La decoración del hogar siempre ha sido un aspecto crucial cuando nos compramos una casa o renovamos el salón, por ejemplo. Sin embargo otras estancias van cobrando mayor importancia y marcan una clara tendencia a la hora de una reforma. Es el caso de las cocinas, ese espacio en el que convivimos más horas, a veces, que en otras habitaciones de la casa, convirtiéndose cada vez más en el corazón de los hogares. Por ello, los expertos de Gibeller, empresa especializada en arquitectura, construcción y decoración de espacios con más de 93 años de trayectoria, nos desvelan cuáles serán los materiales, los colores o la distribución que marcarán tendencia en las cocinas de 2018.









¿Cuántas veces has organizado alguna cena o comida en casa y habéis acabado todos en la cocina en vez de ocupar otra estancia de la casa? Seguramente muchas. Por ello, contar con una cocina moderna, funcional, práctica y que se adapte a tus necesidades, sin dejar de lado el estilo y la calidad de los materiales, puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza. Por ello te sugerimos 7 tipos de cocinas si vas a realizar una rehabilitación o reforma en este espacio de la casa.



1- Cocinas blancas modernas

Las cocinas blancas ocupan los primeros puestos en el top ten de cocinas modernas. Aportan luminosidad y amplitud a la estancia y además son atemporales. Además, suelen transmitir la sensación de limpieza.

No existe un modelo de cocina blanca único por excelencia ya que el color blanco permiteen cuanto a diseño y estilo se refiere. Su mezcla con otroscomo con diferentescomo puede ser el aluminio, el granito o la madera, hacen de las cocinas blancas una de las opciones más demandadas en la actualidad.Las cocinas diáfanas y abiertas son una opción cada vez más demandada en los hogares. Algunos años atrás, este concepto estaba reservado para los lofts o pequeños apartamentos en los que la falta de espacio obligaba a llevar a cabo esta distribución. Sin embargo, en la actualidad se trata deya que nos permite, entre otros aspectos, ganar en espacio y luminosidad.Pero ¿qué debemos hacer para lograr el éxito en este tipo de cocinas? Primeramente tener conciencia del. En segudo lugar es importantede ambas estancias para que todo quede perfectamente integrado. Y por último, se debe optar porque eviten que permitan que la integración cocina y salón no se vea alterada por ruidos y olores.El estilo y la modernidad de tu cocina. Las cocinas pequeñas también pueden ser modernas y funcionales, siempre y cuando sepas. Es importante estudiar tanto la distribución de la cocina como el lugar donde colocar cada uno de los muebles.Pero ¿cómo podemos crear una sensación de mayor amplitud en las cocinas pequeñas? Eligiendo ely aprovechando lasal máximo.

Las estanterías también pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de aprovechar mejor el espacio. Por otro lado, optar por una barra puede permitirnos sacar doble partido a la cocina ya que ésta nos puede servir tanto de espacio de cocina como de mesa.



4- Cocinas con isla

Si eres un amante de la cocina y te encanta moverte como pez en el agua por este habitáculo, disfrutar de grandes espacios y tener todo a tu alcance en un segundo, las cocinas de isla son una de las opciones más idóneas para ti. Estas cocinas están de moda por su capacidad para profesionalizar este lugar de la casa y hacer que los aficionados de la cocina se sientan como verdaderos chefs.

Su versatilidad unida a la funcionalidad del mobiliario que acompaña a este tipo de cocinas hace que sea la opción elegida por muchas de las personas que deciden renovar este espacio.

Es necesario adaptar la cocina a tus necesidades. Para asegurar el éxito en este tipo de cocinas modernas, hará falta disponer de un espacio suficientemente grande ya que, de lo contrario, podemos complicar tu día a día a la hora de cocinar. También es importante, no olvidar la secuencia de trabajo cuando diseñes la distribución de este espacio. De esta manera, conseguiremos que las labores de cocinar sean lo más óptimas y cómodas posibles.





5- Madera en la cocina

Si hay un material con el que aportar naturalidad a las estancias ese es la madera, un elemento muy de moda para tu cocina que ofrece un sinfín de posibilidades tanto para las cocinas de estilo más vanguardista como para recrear un estilo más rústico o clásico.

Puedes optar para que la madera sea el principal elemento de tu cocina o que complemente a la misma con estas opciones:



Encimera: Las encimeras de madera son la opción por excelencia cuando nos decantamos por una cocina de estilo nórdico . Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a la belleza natural de este material, hay que sumarle las necesidades de mantenimiento que requiere para que la encimera esté siempre en perfectas condiciones .



Las encimeras de madera son la opción por excelencia cuando nos decantamos por una cocina de . Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a la belleza natural de este material, hay que sumarle las que requiere para que la encimera esté siempre . Muebles de cocina . Otra opción para decantarnos por la madera pueden ser los muebles. En este caso, habrá que tener especial cuidado en el tipo de madera elegida ya que de ella dependerá el estilo final de la cocina , así como la funcionalidad de la misma.



. Otra opción para decantarnos por la madera pueden ser los muebles. En este caso, habrá que tener especial cuidado en el ya que de ella dependerá el , así como la funcionalidad de la misma. Banco o mesa de trabajo. Si quiere darle un toque más cálido a tu cocina sin preocuparte demasiado por las necesidades que esta demanda, también puedes optar por este material para una mesa. Aportará la naturalidad que estabas buscando sin que todo dependa de este material.



6- Cocinas minimalistas

Uno de los lemas que mejor definen el concepto de cocina moderna es que `menos siempre es más´. Optar por el minimalismo y las líneas rectas en la cocina es una forma de mantener el orden y el estilo en este tipo de espacios. El minimalismo en la cocina también será clave si tu objetivo es lograr la perfecta integración de la cocina con el resto de la casa ya que será más fácil seguir la línea en la decoración. En este tipo de decoración también juega un papel fundamental la integración de los electrodomésticos en la decoración.

Aunque los términosson,, la mezcla de ambos puede dar lugar a ambientes exclusivos cargados de personalidad. Las cocinas con unatambién son tendencia en la actualidad, sobre todo en aquellos hogares donde los dueños buscandel momento con propuestas que

En contraposición a las cocinas modernas de líneas rectas y minimalistas, el estilo tradicional apuesta por la decoración con detalles y la apuesta por materiales como la madera y el granito. En este aspecto, el estilo vintage juega un papel clave ya que permite volver al pasado sin renunciar a las posibilidades que ofrecen los electrodomésticos más modernos.



Para conseguir el éxito en el diseño de la cocina no sólo basta con decantarse por un estilo de cocina moderna, también es importante hacer hincapié en los elementos y materiales que conforman el resto, como electrodomésticos, elementos decorativos, productos de almacenaje, utensilios de cocina€ todo ello dará lugar a un ambiente funcional donde la tarea de cocinar se haga prácticamente con los ojos cerrados.



Sí aún no tienes claro qué tipo de cocina encaja mejor en tu hogar o qué estilo prefieres puedes consultar el catálogo de cocinas de Gibeller y escoger más ideas e información. Y si no tienes suficientes, echa un vistazo a estos proyectos realizados.