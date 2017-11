Esquelas de colores y optimistas para despedir a los seres queridos

La muerte y todo lo que la envuelve sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, difícil hablar de ello y desagradable vivirlo. Por ello el Grupo ASV Servicios Funerarios ha lanzado una campaña llamada "La Otra Esquela" con el objetivo de intentar normalizar, dentro de lo posible, este hecho que forma que parte de las etapas de todo ser vivo.

Esta iniciativa consiste en una alternativa a la tradicional esquela, una que esté llena de color, optimismo, mensajes de vida. Una que no huela a despedida sin más. Sino a recuerdos que se quedan para siempre. "La muerte sigue siendo un tema tabú, delicado de tratar en cualquier circunstancia por la gran carga emocional que supone la pérdida de un ser querido. Precisamente por eso quisimos que esta nueva campaña transmitiese un mensaje positivo y optimista que pudiese hacernos reflexionar" afirma Sonia Carricondo, Responsable del Área de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo ASV Servicios Funerarios. "El recuerdo es la herramienta más poderosa que tenemos cuando perdemos a alguien, y esto es lo que hemos querido poner en valor este año".



La campaña, enmarcada en la festividad del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, se puso en marcha a principios de octubre y ya son muchos los que se han sumado a este homenaje en común, lleno de color y grandes mensajes. Y es que, a través de "La Otra Esquela" se da la oportunidad a todos aquellos que lo deseen de generar gratuitamente una esquela diferente, una basada en los recuerdos de los seres queridos que ya no están.

Es el caso de este pensamiento tan valioso hacia una madre: "Estarás siempre en mí, sigo adelante siempre en tu compañía. Gracias por todo lo que te has sacrificado por nosotros y por haber aguantado aún cuando no era humanamente posible. Te quiero". O este otro a una abuela "Te mando un beso, abuela. Si tú estuvieras aquí, todo sería más fácil. Tu infinita paciencia, tu estar ahí, siempre, sin pedir nada a cambio, tu frescura cercana con todos€ tu magia para unir y estar pendiente de aquellos que más te necesitaban€. ¡Cuánto te echo de menos!". Con la participación de centenares de personas se ha conseguido rendir homenaje de una forma diferente a los seres queridos que ya no están reinventando entre todos la esquela para darle valor al recuerdo ya que "siempre se vive mientras haya alguien que recuerde lo vivido".



"La Otra Esquela" es única por estar repleta de color, de complicidad, sentimiento, amor, humor y emociones. Una invitación que cobra especial sentido en un día tan significativo como el 1 de noviembre. Una fecha en la que siempre se recuerda a los que ya no están. Este soporte online aporta diferentes plantillas con fondos alegres, coloridos y evocadores con una gran carga emotiva. Una vez elegida permite dejar escrito el mensaje o recuerdo que se desea transmitir y después compartirla en el propio muro de la web, en tus redes sociales o simplemente enviarla en tu e-mail para disponer de ese recuerdo siempre que quieras.



Se busca así que las esquelas sean un verdadero homenaje a la memoria de los seres queridos a través de los recuerdos. Reinventar uno de los símbolos más representativos e icónicos del sector funerario para tratar de normalizar y concienciar sobre un tema tan delicado como es la muerte. "La Otra Esquela" pasa a ser otro de los Servicios de Apoyo que ofrece gratuitamente Grupo ASV Servicios Funerarios para respaldar a quienes han perdido a un ser querido, y se une a diferentes iniciativas como las obras de teatro, blogs, publicaciones o los grupos de apoyo al duelo.