El gas natural, un aliado para mejorar la calidad del aire

El trabajo por lograr ciudades con un aire más limpio y el impulso de iniciativas que permitan trabajar con energías menos contaminantes en la provincia de Alicante fueron los ejes sobre los que se desarrolló el desayuno informativo organizado por INFORMACIÓN y Gas Natural Cegas bajo el epígrafe de «La energía y la calidad del aire en la provincia de Alicante» que reunió a expertos de la empresa privada y a representantes de la administración pública. En el evento, todos los participantes coincidieron en señalar que la reducción de la contaminación atmosférica es un reto imparable al que ya nadie puede renunciar por el impacto directo que tiene en la calidad de vida de las personas.



Sobre esta incidencia, el secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Julià Álvaro, fue contundente al cifrar en 3.000 el número de personas que mueren en la Comunitat Valenciana cada año por problemas que se aceleran por la mala calidad del aire. «Está claro que influye en el agravamiento de enfermedades, por lo que es una problemática contra la que debemos luchar desde ya y eso que estamos hoy en día en nuestra autonomía en unos niveles razonables de contaminación», expresó. No obstante, recalcó la obligación de no acomodarse por estar en unos niveles adecuados porque «es como justificar que estamos bebiendo veneno poco a poco y eso es inaceptable».



Por ello y para conseguir un aire más limpio en la provincia de Alicante, el encuentro sirvió para poner sobre la mesa la existencia de energías más limpias y eficientes cuya utilización aún está por debajo de lo que podrían aprovecharse. Al respecto, la directora general de Gas Natural Cegas, Celestina López, destacó el gas natural, sobre el que dijo que es una energía que cuida nuestro entorno. «Es la fuente de energía más limpia, menos contaminante y con menor contenido de carbono de todos los combustibles convencionales», señaló la responsable, a la vez que resaltó que esta energía «reduce las emisiones de contaminantes locales, como óxidos de nitrógeno y de azufre, anulando prácticamente las emisiones de partículas sólidas sin quemar».



Por todo ello, apostó por esta energía como una fuente «decisiva» para lograr un sistema bajo en emisiones de carbono, contribuyendo a preservar el entorno, la calidad del aire y, en definitiva, «el bienestar de las personas tanto dentro como fuera del hogar». Así, recalcó que esta energía tiene y va a tener un papel fundamental en el desarrollo de las energías renovables «al ser la idónea que haga de puente entre las energías fósiles propias del siglo XX y las renovables del siglo XXI». Sobre su uso en el hogar, Celestina López señaló que la instalación en las viviendas de la provincia de Alicante ya es algo común mientras que aún tiene como retos su mayor utilización en sectores como el transporte y la industria.



Transporte y movilidad

El transporte y la movilidad constituyeron la parte más importante de este desayuno informativo, ya que todos coincidieron en resaltar la importancia que tiene minimizar las emisiones de los vehículos que circulan hoy en día por las ciudades. En este punto, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, indicó que para reducir las emisiones en la ciudad de Alicante una de las iniciativas que van a tomar este año es «hacer una reordenación absoluta de todas las líneas de autobús, mejorándolas para evitar tener que coger el coche lo máximo posible». Por ello, recalcó la importancia de contar con un transporte público eficaz que le permita ser la primera elección del ciudadano «algo que ocurrirá cuando las personas lleguen antes con el transporte público que con su vehículo particular», momento en el que recordó que el inicio de las obras en la Serra Grossa a su paso por el TRAM «ayudará a reducir el tiempo del tranvía, aumentado su atractivo para los ciudadanos».



Javier Sendra, vicepresidente de la Diputación de Alicante y diputado de Medio Ambiente, explicó, por su parte, las diferentes iniciativas llevadas a cabo por la institución provincial en materia de mejora de medio ambiente y reducción de contaminación. En concreto, señaló que el Plan de Ahorro Energético de la Diputación de Alicante cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros que «previo estudio invierte en las diferentes iniciativas de los ayuntamientos orientadas a reducir las emisiones de CO2, ya sea con medidas de ahorro energético como instalación de gas natural o la adquisición de vehículos eléctricos, entre otros».



Sobre estos vehículos también habló Júlia Company, directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), quien señaló que en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural «impulsamos iniciativas para fomentar un uso más eficiente de la energía en todos los sectores y, en especial, en el del transporte». Por ello, destacó que han puesto en marcha el Plan del Vehículo Eléctrico y Despliegue de la Infraestructura de Recarga de la Comunitat Valenciana con el que se contempla conseguir para 2030 un total de 270 puntos de recarga rápida (30 minutos de tiempo necesario para la recarga del 80%) y 2.100 puntos de recarga semi rápida (entre una y dos horas para la recarga del 100%), estimulando, a su vez, la demanda de los vehículos eléctricos.



Gas natural vehicular

La entrada en el debate del vehículo eléctrico y de los híbridos fue el origen de un interesante coloquio. En concreto, el gerente de Movilidad Sostenible de SEAT, Antonio Calvo, consideró que el vehículo híbrido de gas natural vehicular y gasolina es una solución excelente en cuanto a movilidad. Al respecto, lamentó que esta solución es aún una energía poco utilizada en España pero que, sin embargo, goza de una gran popularidad en países de nuestro entorno como Italia. Entre las ventajas, el gerente de Movilidad Sostenible de SEAT enumeró que «es una tecnología madura, fiable y que no tiene el sobrecoste que tiene la tecnología de los motores eléctricos porque sus precios son prácticamente iguales a los diésel o de gasolina».



En este sentido, señaló que SEAT dispone ya de 3 modelos que circulan con gas natural comprimido: el SEAT León 5P TGI, SEAT León ST TGI y SEAT Mii Ecofuel, coches que mantienen las mismas prestaciones que la versión gasolina, pero con un depósito extra de GNC que «emiten un 85% menos de NOx y un 25% menos de CO2».



Esta tecnología, además, está empezando a ser muy solicitada en Madrid debido a las limitaciones de tráfico que está implantando el Ayuntamiento para conducir por el centro de la ciudad y mantener unos niveles de contaminación adecuados. «El coche híbrido de gas natural comprimido y gasolina cuenta con el distintivo ECO de la Dirección General de Tráfico, lo que permite circular libremente por la ciudad todos los días, además de ventajas fiscales, descuentos en peajes y aparcamientos, o acceso a carriles preferentes», explicó el responsable de SEAT. En Italia, el modelo León híbrido de gas natural representa el 50% de todas las ventas del modelo, mientras que el Mii son el 25% del modelo en el mercado transalpino.



Flota de autobuses

En la actualidad, los coches que utilizan este tipo de tecnología híbrida suman 23 millones en todo el mundo mientras que en España sólo hay 6.000 «por lo que tenemos un amplio camino por recorrer todavía», consideró la directora general de Gas Natural Cegas. En este sentido, señaló que esta tecnología se puede implementar y es utilizada hoy en día en el transporte público, por lo que las flotas de estos vehículos suponen una gran oportunidad para reducir la contaminación en las ciudades y mejorar la calidad del aire en la provincia de Alicante. Al respecto, la directora general de Gas Natural Cegas señaló que València cuenta con este tipo de autobuses, mientras que Alicante, en el lado contrario, aún no los ha incorporado.



Sobre el transporte público también habló Esther Díez, edil de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Elche, quien explicó la apuesta de la ciudad por lograr ser capital verde de Europa en el año 2030 con su proyecto Estrategia Elx 2030. Señaló que este plan es un proyecto de ciudad que contempla, entre otros aspectos, la modernización del transporte público, punto en el que señaló que Elche ha probado la puesta en circulación de un autobús eléctrico «que no ha dado los resultados esperados, ya que debido a nuestro clima era necesario utilizar mucho el aire acondicionado y, al tener que utilizar el motor térmico, las emisiones eran similares a las anteriores».



Importancia de la industria

La industria fue otro de los sectores económicos analizados en el desayuno informativo. En concreto, Julià Álvaro señaló que las características de la provincia de Alicante son diferentes a las de Valencia y Castellón «por lo que la zona alicantina cuenta con más emisiones procedentes de la industria que del tráfico como sucede, por ejemplo, en Valencia». Por ello, manifestó la importancia de tener en cuenta todos estos parámetros para poder implantar una «terapia adecuada y hacer frente a estos retos relacionados con el medio ambiente».



En este punto, la directora de Calidad de Hosbec, Maite García Córcoles, mostró la visión del sector turístico, sobre la que dijo que «el sector está muy comprometido con el desarrollo sostenible y la calidad del aire, ya que en definitiva es lo que favorece la llegada de turistas». En este sentido, detalló que en Benidorm entre el 30 y el 40% de los hoteles han incorporado medidas de eficiencia energética permitiendo reducir los niveles de emisiones, al tiempo que resaltó la importancia que tienen estas iniciativas para hacer el sector más competitivo porque «además ayudan a reducir costes a los empresarios». Asimismo, incidió en la necesidad de colaborar entre la Administración y las empresas para desarrollar estrategias conjuntas.



Al respecto, Javier Sendra recordó que la Diputación está trabajando con diferentes polígonos industriales haciendo auditorías energéticas y contando con «una gran colaboración de las empresas ya que observan que pueden reducir costes». Además, opinó que la tendencia de reducción de emisiones «es imparable y que las emisiones terminarán autoeliminándose», a lo que Esther Díez añadió que «es importante que las administraciones seamos valientes e impulsemos esta tendencia porque, en caso contrario, todo ocurrirá más despacio».





Medidas complementarias para mejorar

Los participantes en el encuentro organizado por INFORMACIÓN y Gas Natural Cegas también hablaron sobre otras medidas, diferentes al origen de las energías, para ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejorar la calidad del aire y, por tanto, ayudar a luchar contra el cambio climático.

Gas Natural Renovable En la economía circular

En este sentido, Gabriel Echávarri manifestó las diferentes iniciativas impulsadas en Alicante mediante, la construcción delque conecta el centro de la ciudad con la EUIPO y elde Alicante que, con 24 hectáreas, «será el mayor bosque urbano de toda la provincia (ocupará cinco veces el Parque del Palmeral) y contribuirá a reducir la huella de carbono de la EUIPO», institución con la que impulsa este proyecto. Asimismo, habló del proyecto, una iniciativa con la que el Consistorio va a diseñar e implementar un sistema global en la ciudad para disponer de información estratégica sobre todos los aspectos relacionados con la movilidad, anunciando además que el AyuntamientoPor su parte, la edil de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Elche destacó el planen el que se enmarca la preparación de la candidatura de Elche como Capital Verde Europea. Esta política está organizada en torno a cuatro objetivos entre los que destacaJúlia Company manifestó la apuesta realizada por el IVACE para la instalación de unaque atienda a losy apuntó el trabajo que realizan, en colaboración con otras autonomías, para «superar los obstáculos legislativos y limitaciones aún existentes».Con respecto a los vehículos eléctricos, Antonio Calvo matizó que esa tecnología es hacia la que se tiende y a la que se deberá llegar «pero teniendo muy en cuenta cómo se origina la energía que alimentará a ese vehículo porque». Por ello, vaticinó que la sociedad convivirá con diferentes fuentes de energías durante mucho tiempo y. Por su parte, Celestina López señaló que están trabajando ya en la, lo que vaticinó que sería lo idóneo.Todos los asistentes coincidieron en destacar la importancia que tiene la pedagogía, tanto entre lacomo entre las, en materia de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. «La comunicación de su importancia conllevaría unque hará que tengamos a la gente detrás, lo que permitirá que desde las administraciones tomemos las, pero atrevidas, de un modo más fácil para garantizar la calidad del aire y reducir la contaminación», según expresó Julià Álvaro.

Sobre el gas natural renovable, la directora general de Gas Natural Cegas explicó que su producción es una realidad a partir de la descomposición anaerobia de desechos orgánicos, residuos domésticos, industriales y comerciales, así como de aguas residuales. «Actualmente estamos buscando centros de producción con material suficiente para generar biogás y que estén próximas a nuestras infraestructuras para poder inyectarlo en la red». Por ello, señaló, «estamos valorando en la provincia si podemos colaborar con las plantas de residuos urbanos, muchas de ellas ya están produciendo biogás de propio consumo, para impulsar iniciativas en la generación de este gas natural renovable que será muy beneficioso para el medio ambiente», apuntó. Además, puso el ejemplo de la planta de residuos de Valemingómez, en Madrid, que «con el biogás que se produce en la planta se alimentan 190 autobuses de Madrid y las necesidades de funcionamiento de la propia planta».