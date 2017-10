Si adoras la cerveza haz hueco para disfrutar del Oktoberfest de Calp

Este mes, Calp se viste de fiesta; y es que dentro del calendario festivo calpino octubre alcanza su mayor dimensión, ya que se dan cita dos de los eventos más populares del municipio: la Oktoberfest o Fiesta de la Cerveza, y las fiestas de Moros y Cristianos en honor al patrón (el Santíssim Crist de la Suor), que ya han tenido lugar y que este año han cumplido su 40 aniversario.

Sin embargo, la fiesta más «cervecera» acaba de comenzar, y es que estos días Calp se convierte en una pequeña Munich y acoge a miles de visitantes que cada año se acercan a disfrutar de la cerveza bávara, de sus especialidades gastronómicas y del auténtico espíritu festivo alemán. Es la Oktoberfest de Calp, la más grande y auténtica que se celebra en la península y que reproduce de forma fiel, a menor escala, la idiosincrasia de la fiesta original muniquesa. Este año la oktoberfest calpina se celebrará desde el 25 de octubre al 5 de noviembre.

Organizada por el Club Creative, la Fiesta de la Cerveza de Calp se ha caracterizado desde sus inicios, hace tres décadas, por atraer a un importante flujo de alemanes y visitantes de otras nacionalidades desde varias comarcas, e incluso regiones de España; y con los años, también se ha convertido en una cita obligada para los los vecinos de la provincia, atraídos por el singular ambiente festivo del Oktoberfest.

Los asistentes pueden disfrutar de música así como de platos de la gastronomía típica alemana. En la pasada edición de esta fiesta se consumieron 25.000 litros de cerveza, y miles de pollos asados, codillos, salchichas y por supuesto el famoso pan en forma de lazo «Pretzel». Otro de los grandes atractivos de la Oktoberfest calpina y que la hace única en España es su música, canciones auténticas alemanas en vivo y en directo, interpretadas por los «Steinsberger», una orquesta muy conocida en el país germano, integrada por más de diez personas, que desde hace más de 20 años vienen expresamente al municipio.

El Oktoberfest de Calp es pionero en España y lo puso en marcha en 1988 el Club Carnaval de Calpe, formado por residentes alemanes, como fórmula para recaudar fondos para el Festival Folclórico de febrero. Pero en poco tiempo cobró tanta importancia y popularidad por sí misma, que se ha convertido en un todo un atractivo turístico.

Esta fiesta típica de Baviera se remonta al año 1810 cuando para celebrar los esponsales del príncipe heredero Ludwing de Bavaria con la princesa Therese de Sachsen-HildenGurghausen se invitó a todos los ciudadanos de Munich a una gran fiesta con cerveza. Desde entonces todos los años se celebra en la ciudad alemana la famosa Oktoberfest, y desde hace unos cuantos no hace falta irse tan lejos, porque también se puede disfrutar en Calp. Así que no dudes en pasarte por allí a vivir el auténtito ambiente alemán y consulta la programación para no perferte ningún evento.