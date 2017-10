4 restaurantes de Alicante donde comer por menos de 15 euros

Baoki, el primer Bao bar de Alicante

Si por algo destaca Baoki es por ser única en Alicante a la hora de ofecer en su carta una gran especialidad, el Gua Bao presentado de múltiples formas. ¿Todavía no has probado esta delicia de origen asiático? ¡Pues ya es hora de deleitar tu paladar!



Para quien no conozca lo que es un Bao, éste es un panecillo elaborado al vapor, de textura suave y sorprendente, que lleva ya varios años conquistando España de la mano de grandes chefs en Madrid, Barcelona, Valencia, etc, proponiéndolo como bocado gourmet o bien en un Bao bar.



La corriente gastronómica asiática se ha instalado en España como en su día lo hicieron el sushi, la hamburguesa o la pizza, que son gastronomías de otros países pero que ya las tenemos instauradas como nuestras.



Además, en Baoki también encontrarás un pequeño apartado de tapeo del mundo, postres y una pequeña selección de cervezas y vinos del mundo. La base de los ingredientes de su carta son mediterráneos, pero los detalles y matices especiales de los platos son ingredientes asiáticos y tropicales.



Disponen de dos modalidades de menú diario de mediodía por 10.50€ y 11.50€, donde pueden encontrar nuevas propuestas de entrantes y baos fuera de carta.



Localízalo:

Calle Bazán, 45, Alicante

Horario: De miércoles a sábado. Tambien festivos y vísperas de fiesta.