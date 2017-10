¿Por qué no se exterminan por completo las ratas?

El control de plaga de ratas es una cuestión que nos afecta a todos como ciudadanos y es importante conocer qué situaciones dan lugar a la aparición de los roedores, así como saber qué aspectos dependen directamente de los vecinos para evitar o minimizar las plagas. Por ello, los especialistas de Lokímica, la empresa alicantina dedicada al control de plagas, termitas, sanidad ambiental y fabricación de biocidas, nos explican los puntos más importantes que debemos conocer sobre los métodos que se aplican para erradicar de la vía pública a los roedores y cómo pueden contribuir los vecinos.



Cualquier plaga urbana, como las ratas o cucarachas, tiene una población que debe ser controlada, por lo que un buen tratamiento mantiene a la misma en unos niveles muy bajos, de forma que es raro observar alguno de estos individuos de manera habitual. "Hay que tener en cuenta que cuando se realiza un tratamiento es posible que, debido al producto aplicado (sobre todo en el caso de las cucarachas), hace que se dé el 'efecto desalojo', algo que suele ser muy puntual y que sólo se produce durante las horas siguientes a la aplicación, lo que conlleva a que algunos insectos sean visibles", explican los expertos de Lokímica,



1- No acumular suciedad y basura

En el caso de las ratas, verlas mientras se camina por la calle es algo inusual, sin embargo, cuando este hecho ocurre, suelen darse por agentes externos, como la suciedad en las calles, la falta de recogida de basuras o contenedores con basura fuera. A pesar de ello son situaciones muy excepcionales que, además, "cuando se dan se tratan con celeridad y rapidez a través del sistema de alertas", aclaran desde Lokímica.



2- No verter comida y escombros en solares

Los roedores pueden aparecer en zonas donde existen solares con abundancia de vegetación, maleza y basuras, o bien obras paradas donde se acumulan escombros. Por ellos es muy importante entender que cuantas más zonas con escombros o con potencial comida para los roedores haya más probabilidades existen de que se extienda la plaga, y que mucha de esta casuística depende tanto de la población como de otros servicios municipales (como la recogida de basuras). Por esta razón Lokímica se encuentra en contacto constante con los ayuntamientos, no sólo para atender cualquier alerta que pueda surgir, sino también para saber la evolución de este tipo de situaciones y actuar de la manera más rápida, profesional y eficaz posible.



3- Propiedades privadas en buenas condiciones

La empresa hace un llamamiento a la sociedad y recomienda a los vecinos que también deben mantener sus propiedades privadas en buenas condiciones, así como los solares libres de vegetación y basuras. Además, Lokímica sigue un estricto sistema de control de calidad en los tratamientos, así como un control en tiempo real a través de las aplicaciones internas de informes, las cuales pueden consultarse por los técnicos municipales, lo cual asegura tanto a los ciudadanos como a la propia institución pública que el servicio se realiza puntual y profesionalmente.





Tratamientos contra las plagas de ratas

Y ahora bien, ¿qué tipo de tratamientos contra las ratas se están llevando a cabo por parte de Lokímica en las grandes ciudades como las que componen la Mancomunitat de l'Alacantí? Sus expertos nos indican que el tratamiento consiste principalmente en la colocación de rodenticida en los registros de alcantarillado de la ciudad, para así controlar los roedores del subsuelo. De igual modo se realizan tratamientos en exteriores para eliminar a los roedores de superficie (otra especie distinta a la de alcantarillado), los cuales consisten en vigilar zonas verdes y solares, además de la colocación de portacebos. Estos son especiales para evitar que la población y cualquier otra especie no diana (por ejemplo las mascotas o cualquier otro animal del ecosistema) puedan entrar en contacto con el producto aplicado.

La frecuencia con la que se aplican estos tratamientos también es importante y muchas veces cuestionada por la población. Es importante destacar que los tratamientos de desratización en alcantarillado se realizan, en términos generales, trimestralmente. A pesar de ello el seguimiento que se realiza puede hacer recomendable aumentar la periodicidad en ciertos puntos críticos, lo cual tiene como objetivo llevar un control absoluto de la población de la plaga. "Aunque nunca haremos desaparecer las plagas de ratas, lo que debemos hacer es llevar un control para mantener las poblaciones en unos límites adecuados según la OMS. En el caso de los municipios controlados por Lokímica, estos mínimos se reducen holgadamente, ya que es común que se logren niveles mucho más bajos que los recomendables", especifican los expertos.

Lokímica es una empresa formuladora, lo que quiere decir que. En esta fabricación se utilizan siempre los máximos criterios de calidad, con principios activos que no sólo siguen las exigencias básicas normativas, sino que siempre las superan. "Utilizar los productos consi queremos mantener un ecosistema equilibrado y, sobre todo, si queremos controlar exclusivamente a las especies consideradas como plaga(pájaros, peces, etc.). Lokímica invierte constantemente en I+D+i para utilizar los mejores productos, algo que siempre es valorado de manera muy positiva por las instituciones públicas, puesto que nos diferencian claramente de la competencia", indican los profesionales de la empresa. "Eles, evidentemente, que ni la, aunque este esfuerzo no siempre es fácil de transmitir a la población", aclaran en Lokímica.