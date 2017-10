En qué debemos fijarnos para comprar un vehículo compacto

Los coches compactos (también llamados coches del segmento C) destacan por su versatilidad, puesto que a pesar de que no cuentan con las facilidades para desenvolverse en zona urbana que caracteriza a los utilitarios, su tamaño es suficiente como para no tener demasiados problemas para maniobrar en ciudad y aparcar. Debido a su tamaño intermedio, los vehículos compactos permiten a sus propietarios hacer largos viajes cómodamente.

Son vehículos fáciles de reconocer por sus medidas, cuya longitud está comprendida entre los 4,25 y los 4,50 metros, la anchura se mueve entre los 1,70 y 1,85 metros y la altura suele rondar entre 1,42 y 1,52 metros. Por lo tanto la diferencia estética respecto a una berlina es notable y tampoco se parecen en exceso a los SUV, pues éstos cuentan con una carrocería elevada.

Aunque de siempre se han podido elegir los compactos con 3 ó 5 puertas, actualmente la tendencia ha hecho que cada vez haya menos compactos de 3 puertas. Muchos fabricantes han terminado quitándolos de sus gamas debido a una menor demanda, sin embargo, todavía se puede elegir en algunas casas, como el BMW Serie 1, que debuta con tres ediciones especiales: Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow y BMW M140i Edition Shadow.





Características de un coche compacto

- Tamaño

Como su propio nombre indica, el tamaño es "compacto" y como tal, se trata de coches que ofrecen la experiencia de conducción de un coche mediano: bien asentado en la carretera, estable y seguro. Sus interiores son cada vez más amplios y equipados, y por ello son capaces de ofrecer las mismas prestaciones que un coche mediano algo más grande.

- Variedad

Gracias a que actualmente hay una gran variedad de marcas, motores y carrocerías, estos coches cada vez son más deseados por los conductores. Desde un joven que busca un coche llamativo de tres puertas; una familia que quiere un maletero de 500 litros de capacidad; una empresa que busca coche para sus comerciales, o un comprador que busca un coche de prestigio. Es un coche que encaja con cada personalidad y necesidad.

- Consumo

La llegada de los nuevos motores diésel, gasolina e híbridos ha supuesto una gran revolución en los consumos de combustible. Casi todas las marcas ofrecen versiones de sus compactos con menos de 4,5 l/100 km, con muy buenas prestaciones y equipamiento.

- Precio

Al igual que en los diferentes modelos, también hay precios para todas las circunstancias. Desde menos de 10.000 euros a más de 50.000 euros en alguna versión de muy altas prestaciones. También deberás tener en cuenta los costes de mantenimiento en función de la versión y el modelo.