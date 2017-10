Los hits de todas las épocas se fusionan en el show más rompedor de la música en Alicante

Alicante se prepara para recibir al espectáculo más rompedor del mundo de la música: Music Has No Limits, que tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, en una única representación, a las 21:00 horas en el Auditorio de la Diputación.



"La playlist de tu vida"

La propuesta que presenta Music Has No Limits en Alicante abarca todos los géneros: fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, góspel, rap y heavy metal, con sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house con una escenografía impresionante. Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ´s se unen en el escenario creando una gran fiesta inolvidable para la audiencia.





Diseñado en torno al concepto "la playlist de tu vida", el montaje que ofrece el espectáculo propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música. Sonarán hits de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N´Roses, Bruno Mars o The Police, entre los que se pasean clásicos como Giacomo Puccini y Bach.



Music Has No Limits adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada para competir en Broadway o Las Vegas.

"Fusionamos canciones conocidas, de diferentes épocas, autores y estilos, buscando la ´lista de reproducción perfecta´. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo. Music Has No Limits es pura energía, una gran fiesta", explica Tomás Aldás, Production Manager de la compañía.El show ya ha pasado por lugares míticos como eldeo elo elde Venecia, lugar donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval). Se ha representado ante 200.000 personas en el, el estadio, etc.patrocina el Spain Tour 2017 de este espectáculo, que se une al gigante de los videojuegos, quien también ha roto todas las fronteras con la realidad virtual. PlayStation VR ha creado nuevos mundos, convirtiendo a los usuarios en protagonistas de un universo de diversión y abriendo una nueva dimensión del sonido.Este año se está realizando la primera gira española de este show, pasando ya por una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, entre otras. Haz click aquí y consigue ya tu entrada desde 25 euros para emocionarte con este impresionante espectáculo.Próximas fechas de Music Has No Limits por España:19 de noviembre-26 de noviembre-02 de diciembre-02 de diciembre-19 de diciembre-20 de diciembre-Y a lo largo de 2018 continuará por San Sebastián, Bilbao, Madrid, Murcia, Vigo, Santiago de Compostela, entre otras.