"Mejorar la visión y la calidad de vida de las personas me motiva todos los días en mi trabajo"

El doctor Hideki Fukumitsu Miyamoto, que realizó su especialidad de oftalmología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, forma parte del equipo de la clínica Oftalmar, concretamente en las áreas de Cirugía refractiva y Cirugía plástica ocular y es integrante en la Unidad de Oftalmología pediátrica y estrabología.



- ¿Cómo te encuentras en este nuevo equipo?

Estoy muy contento y motivado de pertenecer a un equipo tan distinguido, profesional, completo en todos los ámbitos oftalmológicos y, sobre todo, con una calidad humana excepcional. Me han hecho sentir parte del equipo desde el primer momento ayudándome para que pueda alcanzar mi máximo potencial con el propósito de poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes.



- ¿Cuál es tu principal especialidad dentro del campo de la Oftalmología, ya que ésta abarca muchas áreas? ¿Cuál de ellas vas a desarrollar en Oftalmar?

Soy un oftalmólogo que desde el comienzo de mi entrenamiento como especialista me enfoqué en el área del segmento ocular anterior y sus anejos. Personalmente pienso que estas dos subespecialidades se complementan muy bien ya que los párpados y las vías lagrimales son protectores de la superficie ocular y, conociendo bien cómo funcionan éstos, se puede valorar adecuadamente el abordaje quirúrgico del segmento anterior, principalmente en el ámbito de la Cirugía refractiva. Por ello, en la clínica estaré dedicado principalmente a las áreas de Cirugía refractiva y Cirugía plástica ocular y, como no, integrante en la Unidad de Oftalmología pediátrica y estrabología con dos "grandes" como María Merino y David Piñero, dada mi experiencia y conocimiento en este campo.



- ¿Qué es lo que más te gusta de tu especialidad?

Es la especialidad que trata uno de los órganos de los sentidos más importantes para el humano ya que somos seres muy visuales, y poder ayudar a mejorar tanto la visión como la calidad de vida de las personas es algo que me motiva todos los días en mi trabajo.

Asimismo, antes de decidirme por esta especialidad valoré como aspectos importantes el hecho de que podría llegar a tratar a todos los miembros de una familia, pudiendo atender tanto a mujeres como varones, desde recién nacidos hasta personas de edad muy avanzada, siendo una especialidad médico-quirúrgica muy resolutiva que brinda mucha ayuda hoy en día.





- En tu labor asistencial, ¿qué es lo que más te llena a nivel personal?

Poder intervenir en el proceso de curación de una patología ocular es algo que aporta mucha motivación día a día, sin embargo, ver la sonrisa de mis pacientes cuando están contentos por el trato que han recibido y por los resultados que han obtenido es lo que más me refuerza y me gusta de mi profesión.





- Tengo entendido que también te gusta dedicar parte de tu tiempo a la investigación, ¿qué te aporta?

La investigación es la base del crecimiento de todas las ciencias, incluida la Medicina, por supuesto. Gracias a que estamos en constante evolución es que podemos encontrar una solución a los distintos problemas oculares de los pacientes, mejorando las técnicas para detectar y tratar estas dolencias. Personalmente, la investigación me ayuda en primer lugar a estar constantemente actualizado en mi campo, ya que me motiva a leer la literatura científica más actualizada así como asistir y participar en los congresos relevantes de mis subespecialidades donde se abordan los temas de vanguardia. Por otro lado, por medio de la investigación puedo desarrollar la curiosidad que me suscitan muchas incógnitas actualmente y trabajando en equipo se puede encontrar respuesta a muchos problemas que conllevan resultados a corto, medio y largo plazo.





- ¿Cuáles son los últimos avances oftalmológicos que más te han impactado? ¿Qué contribución te gustaría realizar a los mismos en el futuro?

En general, la evolución que se ha ido produciendo en la cirugía microincisional ocular es algo que me ha llamado mucho la atención pues, a pesar de ser un órgano tan pequeño, se han podido desarrollar técnicas quirúrgicas cada vez más refinadas que conllevan un mínimo impacto, resultando en una rápida recuperación postoperatoria. Otro tema muy interesante son las nuevas técnicas de captura de imágenes como la tomografía de coherencia óptica angiográfica, que nos permite obtener mapas tridimensionales de la microvasculatura de la retina y coroides, pudiendo de esta forma cuantificar el flujo sanguíneo en patologías tan prevalentes como la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad y el glaucoma.



Me siento muy afortunado, ya que en Oftalmar contamos con estas nuevas tecnologías con las que podemos ayudar a nuestros pacientes y brindarles los últimos avances de la Oftalmología.





- ¿Qué significa para ti ser parte de Oftalmar?

Significa pertenecer a un grupo de oftalmólogos altamente competentes y con un gran sentido del trabajo en equipo, donde juntos colaboramos para resolver de forma integral todos los problemas que una misma persona pueda presentar. Me siento orgulloso de pertenecer a uno de los equipos más prestigiosos de la zona, que cuenta con los mejores medios para diagnosticar y tratar las patologías oculares de nuestros pacientes.