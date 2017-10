Medicina como objetivo en los tratamientos corporales

Centro Dermatológico Estético se caracteriza principalmente por un reciclaje continuado tanto de los profesionales que lo integran como de los procedimientos que allí se llevan a cabo. Actualmente, la sociedad en la que vivimos nos somete día a día a sumergirnos en un sinfín de tratamientos, tanto faciales como corporales, que nos ayudan a mantener de forma, se supone que inmejorable, nuestra imagen y nuestro físico en general. Pero el concepto inmejorable, realmente es ilusorio e incluso engañoso, ya que, en cuestiones estéticas, siempre podemos prosperar, sobre todo, si al conjunto de tratamientos corporales de los que se dispone, se les da un enfoque médico, distinto y personalizado para cada individuo.

El planteamiento inicial del que debemos partir es siempre, y sin dudarlo, el paciente. En la, básicamente existen dos grupos de pacientes: por un lado, los que inician la realización de los distintos tratamientos con, y por otro, los que únicamente requieren la realización de las diferentes aparatologías disponibles para tratar. Evidentemente, el planteamiento terapéutico no será igual en ambos casos, ya que aquel paciente que inicia sus tratamientos corporales con sobrepeso deberá tener siempre una, en la que se ofrezcanadecuadas a cada caso y en la que se tengan en cuenta otros factores como el sexo, la edad, y patologías médicas añadidas y también otros, como el gasto energético diario, el trabajo habitual del paciente e incluso el grupo social al que pertenezca. Lo ideal en casos de sobrepeso es valorar también el, para lo que se suele solicitar unaque descarta otras patologías que puedan verse asociadas al aumento de peso. Estos pacientes serán revisados semanalmente y no sólo se les dará una dieta personalizada, sino que se acompañarán dichas pautas nutricionales con, volumen, adiposidad localizada, etc. y todo ello será pautado en función de la evolución individual de cada paciente.



También existen pacientes que no necesitan perder peso, por lo que no quieren realizar una dieta ni seguir unas pautas nutricionales concretas. En estos casos el planteamiento irá encaminado a realizar en la primera visita una historia médica completa, que por supuesto incluya la toma de constantes y medidas corporales. En estos casos, también se irá eligiendo la aparatología en función de la evolución particular de cada caso y los pacientes serán revisados semanalmente para comprobar su progreso.



El resumen, es que la medicina estética corporal requiere un control exhaustivo de la evolución de cada paciente. Es importante dar un enfoque holístico a todos los procesos médicos, ya sean o no estéticos, ya que un buen control y un planteamiento inicial adecuado, puede hacer que el paciente, consiga sus objetivos de una forma más rápida y prolongada en el tiempo, y por supuesto, que el grado de satisfacción también sea óptimo para quien se somete a estos tratamientos.



En la actualidad, Centro Dermatológico Estético dispone de la más amplia plataforma tecnológica en medicina estética corporal (Cyclone, Vela Shape, Ultra Shape, LPG endermology presoterapia, mesoterapia, HIFU, Profound, etc), por lo que los profesionales que dirigen esta unidad jugamos con un as bajo la manga, ya que podemos combinar la distinta aparatología y personalizarla en función del estado de cada paciente en un momento concreto y adaptarlo a sus necesidades según vaya evolucionando. Aun así, el secreto no está en disponer de toda esta aparatología, sino en saber emplearla según cada caso, dándole un enfoque no sólo estético, sino planteando cada caso, como lo que realmente es, un caso clínico, donde debemos dar prioridad, como siempre a la medicina.