La maternidad en parejas lesbianas y el método ROPA

Formar una familia y convertirse en madres es el sueño de muchas mujeres pero el camino hasta poder hacer realidad ese sueño nunca resulta sencillo. Está plagado de esperanzas no cumplidas, deseos frustrados y la agónica espera por ese momento que parece no llegar nunca. Toda esta situación sumada a los clichés y tabúes sociales en torno a la maternidad en parejas homosexuales, puede acabar generando una importante fuente de estrés emocional tanto en la mujer como en su pareja.



En la mayoría de países europeos las leyes acerca del matrimonio homosexual y todos los derechos que este conlleva son restrictivas y poco integradoras. Por suerte en España disponemos de una legislación que ampara y protege los derechos de la mujer en materia reproductiva, independientemente de su condición sexual. La Ley de Reproducción Asistida vigente en nuestro país establece el derecho de la mujer a crear su propia familia de forma libre y responsable, incluyendo la posibilidad de que pueda recurrir a técnicas de reproducción asistida sin tener en cuenta ni su estado civil ni su orientación sexual.



Las opciones disponibles para las parejas homosexuales que desean convertirse en padres difieren en función del género, por ejemplo, si se trata de una pareja formada por hombres tan solo podrán optar por la adopción o la subrogación (actualmente no permitida en España). En cambio, si se trata de una pareja de lesbianas, sus opciones aumentan ya que existe un mayor número de posibilidades a su disposición, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro (ambas con semen de donante), la doble donación (tanto de óvulos como de semen), el uso de embriones donados por otras parejas y el tratamiento más demandado por parejas de mujeres: el método "ROPA" Recepción de Óvulos de la Pareja).



Gracias a los últimos avances en el campo de la reproducción asistida, hoy día es posible que ambas mujeres se impliquen en el hermoso viaje hacia la maternidad. En IVF Spain disponen del firme compromiso de ofrecer a sus pacientes los últimos avances médicos y el trato más exquisito, por eso han sido una de las primeras clínicas en implementar el tratamiento para parejas lesbianas, tanto la donación de óvulos + semen, como la FIV recíproca.



Son conscientes de que iniciar este viaje es particularmente difícil para muchas parejas de lesbianas, sobre todo en otros países de Europa, por eso enfocan todo su esfuerzo, profesionalidad y su avanzada tecnología, en ayudar y facilitar este proceso a todas aquellas mujeres lesbianas que sueñan con ser madres y tener un niño sano.



Este método ROPA, también llamado "maternidad compartida", es un tratamiento especialmente pensado para mujeres lesbianas, que consiste en una fecundación in vitro compartida entre ambas mujeres, es decir, una mujer es la que dona el óvulo mientras que la otra mujer es la que se encarga de la gestación del embrión.



Una de las dos mujeres tendría que someterse a una estimulación y a la correspondiente punción ovárica para la extracción de los ovocitos. A continuación, se realizaría la fecundación in vitro en el laboratorio con una muestra seminal procedente del donante, después el embrión obtenido se transferiría a la otra mujer que llevará a término la gestación y el parto.



Gracias a esta técnica, ambas mujeres pueden participar activamente en traer al mundo a su bebé, siendo las dos sus madres biológicas: una como madre genética y otra como madre gestante.



Las parejas lesbianas que acudan a IVF Spain para someterse a un tratamiento de reproducción asistida basado en el método ROPA, podrán beneficiarse del exhaustivo proceso que se lleva a cabo para la selección de donantes y de la más avanzada tecnología. Además gracias a su especialización tanto en los casos más habituales de infertilidad como en los más complejos, los pacientes tendrán la garantía de saber que cualquier factor que incida en su fertilidad será monitorizado y mantenido bajo control antes, durante y después de la transferencia embrionaria.



El camino hacia la maternidad de muchas de estas mujeres es largo y complicado, por ello cuentan con la empatía de esta clínica en reproducción asistida y respeto por el gran esfuerzo que realizan para cumplir su sueño. Después de este proceso tan largo y tedioso para ellas, se aseguran de ofrecerles la máxima personalización a la hora de configurar sus tratamientos y se esfuerzan especialmente en el cuidado individual de cada paciente para que disfruten de un ambiente lo más relajado posible ya que es muy importante rebajar el estrés para el éxito del tratamiento.



El resultado del trabajo combinado de sus profesionales médicos, de los asistentes al paciente y de su tecnología de vanguardia, les permite ofrecer a mujeres y parejas lesbianas las más altas tasas de éxito en cada tratamiento.