6 propuestas para llevar una vida saludable en Alicante

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social», por ello más que de vida sana deberíamos hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Es decir, las distintas facetas que conforman una vida.



Entre los hábitos para llevar una vida saludable se pueden distinguir:



Dieta equilibrada: una alimentación saludable que inluya todos los alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente para mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del consumo energético que éste realiza con la actividad diaria.



Por el contrario, el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre la salud. La única tolerancia se refiere exclusivamente al vino o la cerveza, de los que se recomienda el consumo del equivalente a una copa diaria.



Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía.



Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde infecciones a problemas dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta también al ámbito doméstico.



Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son algunos de los signos que indican que el estado mental no es del todo saludable.



Actividad social: las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad física y la demencia.



Hay datos que indican que durante una semana normal pasamos casi 50 horas en nuestro puesto de trabajo y 43 horas sentados en la oficina. En un día hay 1.440 minutos, pero sólo dedicamos 4 minutos a conversar con nuestro cónyuge y seis con los hijos.



Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento y no en reposo. Si las actividades diarias normales nos dejan rendidos, entonces necesitamos con urgencia la energía y vitalidad que produce el ejercicio físico. La estimulación regular de todo el cuerpo por medio del ejercicio produce mayor fuerza y resistencia, así como otras características de un buen estado de salud. Debemos buscar la actividad indicada de acuerdo a los objetivos que perseguimos. Si el objetivo es la pérdida de peso, lo indicado es la caminata, el ciclismo y el baile. Para desarrollar el tono muscular, los ejercicios localizados y las pesas. En términos generales, el ejercicio debe tener un cierto grado de intensidad para que produzca efectos en el organismo. Es importante la regularidad: Se requiere un mínimo de 3 a 5 veces por semana para obtener beneficios. Hay que comenzar, y avanzar poco a poco.



Modalidades deportivas que son tendencia en 2017:

Entrenamiento con peso corporal : No requiere de ningún tipo de material, mejora la fuerza y la resistencia, previene las lesiones, además de realizar un trabajo neurológico y motriz.

: No requiere de ningún tipo de material, mejora la fuerza y la resistencia, previene las lesiones, además de realizar un trabajo neurológico y motriz. Entrenamiento de alta intensidad por intervalos : Combina períodos cortos de alta intensidad con descansos de recuperación. Mejora la resistencia cardiovascular, quema calorías y relentiza el proceso de envejecimiento.

: Combina períodos cortos de alta intensidad con descansos de recuperación. Mejora la resistencia cardiovascular, quema calorías y relentiza el proceso de envejecimiento. Entrenamiento con fuerza : Aporta al cuerpo definición, forma y tonificación, y mejora el estado de ánimo.

: Aporta al cuerpo definición, forma y tonificación, y mejora el estado de ánimo. Yoga: Cultiva cuerpo y mente para encontrar la quietud. Mejora la circulación, flexibilidad y da bienestar.