Hotel Daniya en Alicante: La belleza está en el interior

Esta vez doy un giro y me volteo sobre mi mismo como si fuera una sardina en espeto o una pieza de carne a las brasas, porque ya se acabó el verano y las noches de chiringuito, empieza una temporada nueva, con cambios, dónde aparco la gastronomía de a pie de calle y hago un paréntesis para hablar sobre un lugar de Alicante que tiene mucho que decir y mostrar de dentro hacia afuera, voy a contar una visita que no dejó de sorprenderme durante mi estancia, en Daniya (alguno ya piensa que es "paraeta" obligatoria en la romería a Santa Faz).

Hotel Daniya es un claro ejemplo de que "la belleza está en el interior" y es que su fachada no justifica ni por asomo todo lo que nos ofrece sus instalaciones, ya desde la visita a su web donde encuentras todas las facilidades para navegar y sin despistar al visitante de lo que busca, información clara y concisa de sus instalaciones, ubicación, imágenes y reserva, no más.

Llegar al hotel y tener buen acceso al parking cerca de la puerta principal es de agradecer, desde la gestión del check-in donde fueron muy amables hasta la recepción francamente buena, un lobby de entrada despejado, limpio, de ambiente fresco y moderno, al fondo del área de recepción y con vistas al jardín y su piscina, se encuentra separado con una cristalera la zona de barra-cafetería y el buffet libre, un recibimiento de los que me gustan, todo lo que contenga oferta gastronómica capta mi atención, hecho a mi medida y a la de muchos que nos guste disfrutar un cóctel descansando en la barra. Aquí cabe destacar la permanente sonrisa de su personal de barra y sala, se agradece el gesto.



Este hotel alicantino de tres plantas cuenta con más de 130 habitaciones que en esta ocasión estaban "lleno total" más 2 suites además del gimnasio, una piscina exterior bien acondicionada (ya para la temporada que viene) y un césped muy bien cuidado, me llamó la atención los dos olivos de gran tamaño que tienen en una de las zonas ajardinadas, disfrutar con un libro bajo su sombra debe ser una gozada.

Además tiene algo que cualquier hotel de Alicante le puede envidiar, es un remanso de paz. Una vez dentro de sus salones, paseando por su jardín o tomando un cóctel en su bar, te sientes como fuera del mundanal ruido.

Este hotel ya forma parte de nuestro Alicante y es que está gestionado desde una experiencia empresarial con 35 años de trayectoria y como máxima prioridad la excelencia en el servicio y el trato cercano de calidad, situado en Avenida de Dénia, la propiedad decidió esta ubicación por estrategia, goza de una situación privilegiada que es ideal para clientes de negocios que llega de viaje, pero también en época estival se enfoca hacia el cliente de ocio y familias.

Por sus acondicionadas instalaciones para celebraciones, como ejemplo sus amplios salones, se especializan en todo tipo de eventos y reuniones, ya sean corporativas o para presentaciones de producto, ya están ofreciendo su oferta para los menús de comuniones, incluso navidades y como no también Navidad y Nochevieja.

Aquí es donde quiero llegar, a su oferta gastronómica especializándose en la organización de eventos, ya que cuentan con una plantilla profesional que tiene recursos suficientes para poder personalizar hasta el último detalle que solicite contratar un cliente.

Aprovechando mi visita me colé en el montaje de una celebración que se llevaría a cabo en horas, me presenté y hablé con su responsable comercial que me mostró algunas propuestas para las próximas fechas estivales y menús de celebraciones, la versatilidad de contar con varios espacios y esa capacidad en sus salones de hasta 400 personas, da para explotar la creatividad y desarrollar experiencias que queden en el recuerdo.

A partir de ahora cuando pasemos por la Avenida de Dénia ya sea de ida o vuelta de nuestro Alicante, miraremos hacia Hotel Daniya con otros ojos, con el convencimiento de que la belleza se encuentra en el interior.



